Kullanım kültürüyle siz de rahat edin çocuklarınız da

Anne ve babalar gözünü ekrandan ayıramıyor. Bu nedenle çocuklar için iyi örnek olmuyorlar. Ebeveynler kendilerindeki bu olumsuz rolü unutmamalı. Ve gelelim çocuklara. Değişik uygulamalarla çocuğunuzun ekran karşısındaki zamanını sınırlayabilirsiniz

Her gün milyonlarca evde, "Bırak evladım şu telefonu elinden" sözü ailelerin ağzından düşmüyordur. Aslında ihtiyacınız; çocuğunuzun bir kullanım kültürüne sahip olması. Arkadaşlarınızla yemek yerken, henüz bir veya iki yaşındaki çocuğunuza susması için verdiğiniz tablet ya da telefonu, beş yaşında da söylediğinizde bırakmasını beklemeyin. Kendinize karşı dürüst olursanız tutarlı anne baba olmak kolaylaşır.



OKULDA İŞ DAHA ZOR

Çocuğun okula veya kreşe başlamasıyla sorun çözülemez hâl alabiliyor. Siz belirlediğiniz kurallara uysanız bile çocuğunuz yaşıtlarından etkilenebilir. Sonuçta ailelerin farklı davranışlarını okullarda aynı potada eritmek kolay değil. Okullar da bu sorunu ortadan kaldırmak için tümüyle yasaklamaya gidiyor. Çocuğa telefon almak için 11 yaş doğru gibi görünüyor. Ancak çocuğunuzun her cihazı için kullanım kültürü sorumluluğunuz var. Android veya iOS tabanlı bir telefon ya da tablete sınırlamalar getirmek zor değil. Yeni kullanım kültürünün oluşması için Google ve Apple da harekete geçti. Sınırlamalara kendinizden başlayın. Çünkü çocuğunuz karşısındakiyle konuşurken bir anda gözünü telefona kaçırabileceğini anne babadan öğreniyor. Sizler için de eğitimden eğlenceye kadar farklı konuda uygulamalar var.



ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK İÇİN

Hem ebeveynler hem de çocuklar, akıllı telefondaki bir sosyal ağ uygulamasında arkadaşlarını yanıtlarken veya oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini farketmeyebilir. iOS 12 ile Apple cihazlarının yeni ekran süresi özelliği ile ebeveynler ve çocukların, uygulamalar ve web sitelerini kullanırken hangi cihazda ne kadar süre geçireceğine ve bu zamanı yönetmelerine yardımcı oluyor. Böylece zamanı verimli kullanmak mümkün. Çocuğunuzun kullandığı uygulamaları ne kadar süre kullanacağını belirlemek için Android P güncellemesiyle zaman ayarı kullanabiliyorsunuz. Örneğin 60 dakika olarak belirlediğiniz YouTube uygulaması süre dolunca yeniden açılamıyor. App Timer dediğimiz basit bir uygulama, çocukların doğru kullanım kültürü kazanmasını sağlıyor.



ÇOCUKLARA LÜTFEN DEMEYİ ÖZENDİRECEK

Dijital cihazlarla ilk kez tanışan çocukların doğru alışkanlıklar kazanmasını isteyen Google, sesli asistan kullanımında please (lütfen) demeyi özendiriyor. Google Asistan, kibar konuşmayı teşvik etmek için kullanılıyor. Google, YouTube gibi servisleri kullanırken farkındalık oluşturacak yeni bilgiler de sunmaya başlıyor. YouTube servisinin izlenme süresinin bilgisini vererek konunun kullanım kültürünün oluşmasına katkı sağlıyor.



HAFTALIK KULLANIM RAPORU ALIN

Ebeveynler, ekran süresi özelliği ile haftalık kullanım raporları alabiliyor. Ayrıca belirli bir uygulamanın ne kadar kullanıldığını, bildirimleri ve cihazların kullanılma sıklığını görebiliyorlar. Bu özellik ebeveynlerin çocukların hangi uygulamalarda ve web sitelerinde ne kadar zaman geçireceklerini belirlemelerine de yardımcı oluyor. Ebeveynler ayrıca, çocuklarının kullandığı uygulamalara, gün ve süre ayarı da yapabiliyorlar: hafta sonu daha fazla kullanmalarına izin vermeleri gibi. Ekran süresi özelliği, uygunsuz içerik, satın alma işlemleri, indirmeler ve gizlilik ayarlarını da sınırlıyor. Ayrıca yaşa göre filmleri, kitapları ve uygulamaları belirlemek ve engellemek de çok kolay. Ekranlardan biraz uzaklaşmak isteyenler için ekran süresi, atıl süre özelliğini de sunuyor. Atıl süre özelliği, uyku, kitap okuma, aile ile vakit geçirme ya da konsantrasyon gerektiren durumlarda, uygulamaları engellemek ve bildirimleri almamanızı sağlıyor.



SÜREYİ AŞARSANIZ UYARI GELİYOR

Akıllı telefon veya tablette kullanım kültürüne yeni işletim sistemi güncellemeleri de katkı sunuyor. Google Android güncellemesinin bu değişim için yenilikleri var. Bu konuda Android P'nin, sürekli kullanım bilgisi alabileceğiniz Dashboard ile uygulamaları sınırlayan App Timer özellikleri aklınızda bulunsun. Dashboard'la uygulamalarda ne kadar bildirim alacağınızı belirliyorsunuz. Yani cihazınızla harcadığınız vakti gösteriyor. Yani sınırlamaya kendinizden başlıyorsunuz. App Timer'la uygulamalara süre sınırı getirebiliyorsunuz. Süreyi geçerseniz uyarı alıyor ve simge griye dönüşerek süreyi aştığınız hatırlatılıyor.



ANNE BABALARA ONLİNE UYARI GELDİ

Anne babaların, çocuklarını online ortamda takip ederek güvende olmasını sağlayan yazılımlar tehdit olabiliyor. İngiltere'deki güvenlik araştırmacısı Robert Wiggins'in iddiasına göre Amerika'da bir milyondan fazla kullanıcısı olan telefon uygulaması TeenSafe, binlerce kullanıcının kişisel verisini, güvenlikten yoksun bir Amazon sunucusunda saklıyordu. Bu, dikkate değer bir sızıntıya yol açtı. Hem Android hem de iOS cihazlarından indirilebilen uygulama, çocukların sosyal medya mesajlarının, arama motorlarındaki aramalarının ve indirdiği uygulamaların ebeveynleri tarafından takip edilebilmesi için tasarlanmıştı. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, çocuklarını risklere karşı güvende tutmak isteyen ebeveynleri, kullandıkları uygulamaların güvenliği konusunda uyarıyor.





