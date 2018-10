Akıllı telefonların pil ömrünü uzatmanın yolları

Artık akıllı telefonlardaki uygulamalarla yapamayacağımız bir şey kalmadı. Bu kadar yetenekli cihazın en büyük derdi ise hâlâ bir günü bile kurtarmayan pil ömrü. Çaresi de pil tüketimini düşürmek veya pil deposu taşımak

Mobil iletişimin hayatımıza ilk girdiği 1994 yılında telefonları sadece konuşmak için kullanıyorduk. Sonra kısa mesajlar ile küçük ve tek renk ekranlı telefonlar girdi hayatımıza. Telefonun pil ömrü bir haftalara kadar uzanıyordu. Apple iPhone'un, 2007 yılında dokunmatik ekranları hayatımızı geri dönülmez şekilde değiştirirken, tüketiciler de telefondan daha çok şey talep etmeye başladı.

Bir yıl sonra AppStore uygulama mağazasıyla iOS platformu, tüm geliştiricilere açılınca akıllı telefon yetenekleri sınırsız şekilde arttı. Böyle olunca her yıl işletim sistemi ve akıllı telefonlar güncelleme yarışına girdi.

Akıllı telefonlar, çift objektifli kamerası, onlarca gigabayt depolama kapasitesi, her uygulamada saklanan yeteneklerine rağmen sınırlı pil ömrüne sahipler. Pil ömrü ne kadar uzun olursa olsun 24 saat sürecek bir akıllı telefon yok. Bu nedenle, pil tasarrufu uygulamaları hâlâ en popüler yazılımlar arasında.

Gerçekten işe yarıyorlar mı? Evet... Çünkü ihtiyaca ve önceliklere göre uygulamaları ve antenleri kapatıp açabiliyor.



HER UYGULAMA TÜKETİYOR

Telefonlar birçok bileşeni (GPS, Wi-Fi, hücresel veri) aynı anda kullanarak çok fazla kaynak tüketiyor. Bu tüketimin akıllı yönetilmesi, pilin maliyeti kadar bir değer yaratıyor. Örneğin Türk Telekom Wi-Fi noktalarından birinde internete bağlandıktan sonra mekandan ayrılınca kapatmanızda fayda var. Kullanılan şebekenin çekim kalitesinin pil tüketiminde etkili olduğunu da unutmayın.



AYARLARINIZI İNCELEYİN

Telefon üreticileri ve işletim sistemi geliştiren platformlar, kısa pil ömrünün kritik bir eşik olduğunun farkında. Telefonu ve platformu cazip hale getirmenin yolu ise pil ömrünü uzatacak formüllerden geçiyor. Bu nedenle de telefonun işletim sistemine entegre, güç tasarrufu özellikleri dahil ediyorlar.

Telefonunuzun ekran parlaklığını otomatik azaltması ya da uçak modunu etkinleştirmesine izin vermek bile pil ömrünü birkaç dakikadan bir saate kadar uzatabiliyor.

Yeni güncel Android işletim sistemi de pil tüketiminde yenilikler içeriyor. Uygulama kullanımınızı izleyen, enerji vampiri olan uygulamalarda öncelikleri belirleyerek pil ömrünü de buna uyumlu hale getiren bir özellik var. Adaptive Battery adlı bu özellik için yapay zeka kullanılıyor.



TASARRUF HIRSIZLARINA DİKKAT

Akıllı telefonlardaki pil sorununu kötü niyetli kullananlar da var. O nedenle Google uygulama mağazası Play Store'daki gelişmiş pil tasarrufu uygulaması gibi kişisel bilgilerinize erişmeye çalışan dolandırıcılık örneklerinin olduğunu da unutmayın. Güvenilirliğinden emin olmadığınız bir pil tasarrufu yardımcı programını yüklemeyin. Uygulama hakkında yorum sayısı ile içeriklerine bakın.



İNOVASYONA AÇIK AMA RİSKLİ

İnovatif fikirlerin kimi zaman çift taraflı sonuçları olabileceği için, akıllı telefonu ince, pil ömrünü uzun yapmak çoğu zaman riskli bir karar. Yüksek pil ömrü ve ince tasarımıyla piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 7, şirketin tarihinde yaşadığı en büyük kriz oldu. Yine Apple'ın eski modellerinde, bilinçli olarak pil ömrünü düşürdüğü iddiası da yine krize neden olmuştu.



LİTYUM İYON PİLLERİN SONUNA GELİNDİ

Bir pil, kimyasal bileşenlerinin enerji depolayabildiği kadar çok elektrik üretiyor. Akü içinde aktif malzeme olmayan her şey; kasa, kontrolör çipleri, akımı dışarıya taşıyan teller de olmak üzere hepsi ağırlığı artırıyor. Bir akıllı telefondaki tipik bir lityum iyon pil, kilogram başına yaklaşık 150 watt saat enerji yoğunluğuna (Wh/kg) sahip. Lityum iyon pili enerji yoğunluğu, 1990'ların başındaki tanıtımından bu yana gelişirken fiziki sınırlarının sonuna gelip gelmediği hâlâ tartışma konusu.

Bir akıllı telefonun pil ömrünü güncel teknolojiyle artırmanın tek yolu, akıllı telefonun elektroniğinin güç verimliliği ile pil boyutunun artırılmasından geçiyor. Daha ince akıllı telefon, daha ince ve daha az pil ömrü anlamına geliyor. Pil ömrü, bir akıllı telefonun ömrü boyunca sabit kalmaz. Pili şarj etme sayısı arttıkça kapasitesi düşmeye başlar. Her bin adet şarjda telefon, toplam pil kapasitesinin yüzde 20'sini kaybediyor.



YENİ İPHONE XS'İN PİLİNE ŞİKAYET VAR

Şu bir gerçek ki satın aldığımız akıllı telefonların pili belli bir süre sonra tam bir günü karşılamakta zorlanıyor. Pilin kendisi değil, pil tasarrufu amacıyla kullanılan yazılımların maliyeti artık daha yüksek. Apple'ın yeni harikası iPhone XS ve iPhone XS Max şarjdayken, telefon ekranı tasarruf moduna girerek şarj etmeyi durduruyor şeklinde şikayetler var. Bu durum güncellemelerle giderilebilir.



BASİT AMA HAYAT KURTARAN ÖNEMLİ ADIMLAR

Akıllı telefonlarda büyük ekran, yüksek çözünürlük harika bir keyif. Ancak pil ömrünü ekran tüketiyor. O nedenle pilin en ölümcül düşmanının ekran olduğunu unutmayın. Ekran parlaklığını azaltın veya otomatik parlaklığı kullanın. Çoğu telefon, ortam aydınlatma seviyelerine uyacak şekilde otomatik parlaklık özelliğine sahip. Piliniz kritik seviyedeyse parlaklığı kendiniz düşürün. Dizüstü bilgisayarın ekranı da benzer bir etkiye sahip.

Telefonunuzun ekran ayarları menüsünün altında, ekran zaman aşımı, uyku gibi seçenekler bulunuyor. iPhone'da, genel ayarlar menüsünde otomatik kilit sekmesinden ekranın açık kalacağı süreyi bulun ve en düşük seviyeye alın. Her saniye burada sayıldığı için zaman aşımınızı mümkün olan en kısa süreye ayarlayın. Çoğu Android telefonda en az 15 saniyedir. Ekran zaman aşımınız şu anda 2 dakikaya ayarlanmışsa, bu rakamı 30 saniye veya daha aşağıya indirin. Kısacası ekranın otomatik açık kalma süresini kısa tutun.

Sürekli kullandığınız kablosuz kulaklığınız, kablosuz hoparlörleriniz veya akıllı saatiniz varsa, pil ömrü konusunda şikayetleriniz artar. Her güncellemede Bluetooth eskisi kadar olmasa da pil tüketmeye devam ediyor. Arabanızda olmadığınızda veya kablosuz müzik çalmadığınızda, Bluetooth'u kapatın. Bu şekilde telefonunuzun pil ömrüne bir saat veya daha fazla süre ekleyebilirsiniz.

Bluetooth'da olduğu gibi, telefonunuzun Wi-Fi bağlantısı da ciddi bir pil canavarı. İnternet erişimi ve diğer veri servisleri için 3G veya 4G yerine ev ya da ofis Wi-Fi bağlantınızı kullanmanız gerektiğinde, dışarıdayken Wi-Fi radyosunda ayrılmanız gereken çok az nokta var. Kapıdan çıktığınızda kapatın ve sadece Wi-Fi ağınızın kapsama alanı içindeki veri servislerini kullanmayı planladığınızda açın. Bu, pil ömrü için hayat öpücüğü gibidir. Apple iOS'ta, Bluetooth ve Wi-Fi'yi açıp kapatmak her zamankinden daha kolay. Kontrol merkezini görüntülemek için ekranın altından yukarı doğru kaydırmanız yeterli.

Başka bir büyük pil tüketen canavar da konum takibi için kullanılan GPS anteni. Bazı uygulamalar otomatik olarak GPS kullanımını artırabilir. İhtiyacınız yoksa konum bilgisini kapatın.

Akıllı telefonlar aynı anda birçok işi yapma yeteneğine sahip. Çalıştırdığınız her uygulamada telefonunuzun işlemcisini kullanır. Dolayısıyla pil tüketimini düşürmek için uygulamalarınızı kapatın. Android'de, genellikle ekranın altındaki üç simgenin sağında bulunan çoklu görev düğmesine dokunun ve bunları kapatmak için uygulamaları hızlıca kaydırabilirsiniz. iOS'ta, çoklu görev ekranı görünecek ana ekran düğmesine iki kez dokunun. Ardından uygulamayı kapatmak için yukarı doğru hızlıca kaydırmanız yeterli. Hem iOS hem de Android'in pil monitörlerinden her uygulamanın ne kadar kullandığını kontrol edebilir hem de çok fazla güç kullananları kolayca tespit edebilirsiniz.

Telefonunuzun gelen aramaları zil sesi çalmak yerine titreşimle uyarmasını mı istiyorsunuz? Etrafınızı rahatsız etmeden uyarı almak isteseniz bile bunu sürekli kullanmayın. Ne yazık ki, titreşen telefonlar bir zil sesi çalmaktan çok daha fazla güç kullanıyor. Titreşim motoru tüm telefonunuzu sallamak için daha büyük enerji harcar.

Hemen hemen her uygulama, güncellemeleri, haberleri, mesajları ve diğer bilgileri aramak için interneti araştırıyor gibi görünüyor. Her uygulama şımarık şekilde yeni bir bildirim geldiğinde zil çalarak veya ekranı aydınlatarak uyarı veriyor. Bunlar da daha fazla enerji tüketilmesine sebep oluyor.

Telefonunuzun sürekli olarak yeni bir e-postanın güç kaybı olup olmadığını kontrol etmesini sağlayın. İstediğiniz zaman e-postanın telefonunuza yönlendirilmesine izin vermek yerine, neden sık sık posta almak için ayarları değiştirmeyesiniz.

Pil tasarrufu modunu etkinleştirmek, telefonunuzun çeşitli güç tüketen özelliklerini sizin yerinize yönetmesini sağlar. Örneğin, uygulamaların arka planda güncellenmesini önleyebilir, ekran zaman aşımı ayarını azaltabilir, ekrandaki animasyonları devre dışı bırakabilir ve titreşimi kapatabilir. Varsayılan olarak, bu mod genellikle pil seviyeniz yüzde 20'ye düştüğünde açılır, ancak bunun yerine yüzde 30'a vuracağını ayarlayabilirsiniz. Telefon ne kadar erken bu güç tasarrufu moduna geçerse pilin ömrü o kadar uzar.