Microsoft Holo Lens 2’yi koca kafama rahatça taktım ve İsveç’teki kuzenle neredeyse kanlı canlı konuştum. Ayrı mekanlarda birlikte çalan bir müzik grubunu ilk kez izledim. Doktorun, sağlık teknisyeninin, akıllı eldivenle hastaya ambulansta müdahalesine şahit oldum. Karşınızda 5G şebekeli hayattan kısa bir kesit...

Telefon şebekelerinin her nesil değişimine bir gazeteci olarak şahit olunca Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019) etkinliğinde olan bitene farklı gözle bakmayı öğreniyorsunuz. 22 yıldır düzenlenen bu etkinliği önce Fransa'nın film festivalleri ile tanınan Cannes şehrinde, son 12 yıldır da İspanya'nın Barselona şehrinde takip ediyorum. MWC 2019 için daha Barselona'ya gitmeden ilk haber futbol sahalarından geldi: Barcelona'nın maçlarını oynadığı Camp Nou, 5G kapsama alanına alınmıştı. Sonrasında ise fuarda 5G bağlantısı üzerinden karma gerçeklik görüşmesi yapınca işin rengi değişti. Yani karşımda her kılığa girecek sanal gerçeklik uygulamaları var. 5G sahalara ineceğini şimdiden gösterdi. Ama önce her kuşakta neler yaşadığımızı bir hatırlayalım mı?



3G görüntülü konuşturdu

Aslında MWC 2019'a gitmeden 17 yıl önceki tartışmalar gözümün önüne geldi: 2002 yılında Ericsson ilk 3G şebekesinin duyurusunu yapıyordu. Fakat aynı zamanda şebekelerimiz hazır ama hâlâ telefonlar hazır değil şeklinde yakınmaları da vardı. Hızlı mobil internet bağlantısıyla o zaman şarkıları indirme hızından söz ediyorduk. Görüntülü konuşmanın adı var kendi yoktu. Türkiye'nin ise 3G şebekesi için 2009 yılını beklemesi gerekiyordu. Hoş, popüler hale gelen görüntülü konuşma da olmadı, sosyal medya popüler hale geldi. Bir sonraki kuşağın adı ise LTE (Long Term Evolution) yani 5G'ye kadar şebekelerin evrimleşmesi anlamını taşıyordu. YouTube'un, Instagram'ın, video ve müzik servislerinin patlaması bu sürecin devamıydı. Artık fenomenler dönemi başlamıştı. Yani her yeni gelen kuşakta yeni servislerle tanıştık. Şimdi telefonlarla her şeyi yapabildiğimizi düşünebilirsiniz, ancak aceleci olmayın, daha birçok yeni gelişme var sırada.



Bulut hizmetleri değişecek

Şimdi 5G şebekesi bulut tabanlı servislerin hayata geçmesini sağlarken, oyun, karma gerçeklik, sağlık, güvenlik, anlık çeviri servisi ve pil tüketimi konusunda yenilikler de kapıda bekliyor. Önce arka tarafta yani şebekede daha karmaşık makinelerin öğrendiği, yapay zekanın kullanıldığı, veri madenciliği ile tüketicinin ihtiyacına göre servislerin şekillendiği bir altyapı düşünün. Tüketici için telefon ekranları büyüdü, anten sayısı arttı, pil ömrüyle mücadele devam ediyor. Herkes 5G'nin telefonlara getireceği yenilikleri tartışıyor. 5G bağlantısı temelde telefonları değil bulut tabanlı tüm hizmetleri değiştirecek. Anlık çeviri hizmeti, bulut üzerinden oynanan oyunlar, fotoğraf ve videoda etkileyici sonuç elde edilecek.



En çok ilgi çeken cihazlar

En çok yakınlaştıran telefon Oppo'nun kayıpsız 10X yakınlaştıran yeni telefonunun ilk prototipini görme şansı yakaladık. Gerçekten minarenin ucundaki görüntüyü yakalayan üçlü kamera sistemi oldukça etkileyici.

En çok ilgi gören telefonlar Katlanabilir ekranlı telefonlar fuarda belki de en çok ilgi gören telefonlardı. Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X katlanabilir ekranları ve 1.980 dolar ve 2.600 doları bulan etiket fiyatlarıyla dikkat çekti.

Telefonlarda yeni akım Akıllı telefonlarda 5G uyumluluk, çoklu kamera, yapay zeka yazılımı ve her aşamada tasarruflu ürün desteği büyük değişim yarattı.

En ucuz ve en pahalı telefon Fuarda bir saat arayla sahneye çıkan iki telefon yoksul ve zengini bir araya getirir gibiydi. Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X 2 bin 299 euro etiket fiyatına sahipti. Küllerinden doğan akıllı telefon Nokia 210 ise 30 euro'ya satılıyordu.



Karma gerçeklik geliyor

Görüntülü konuşmadan daha fazlasını Ericsson'un kurduğu şebekede yaşadım. Yani ekrana bağlı kalmadan Microsoft Holo Lens 2 ile karma gerçeklik teknolojisi ile karşımdaki kişi, yani İsveç'teki kuzenim binlerce kilometre uzakta da olsa kanlı canlı karşımda duruyordu. Üstelik daha cihazlar hazır olmasa bile sadece 5G şebekesi kullanarak karma gerçeklik uygulamasını kullanıyorduk. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliği birleştiren karma gerçeklik uygulamasıyla karşıdaki kişi sanal bir karaktere de bürünebilir. Yani aslında benim kuzen karşıma Batman ya da Superman gibi bir karakterle de çıkabilirdi. "Sonunda ışınlanma artık gerçek oldu" diye bile düşündüm.



Müzik grubunda 5G senkronu

Ericsson standına oturduğumuzda sahnede dört kişilik bir müzik grubu vardı. Aslında grubun iki üyesi sahnede diğer ikisi de ekranda görünüyordu. Senkronizasyon problemi olmadan şarkıyı dinlememizi sağlayan ise 5G'nin gecikmesiz bağlantısıydı. Grup üyeleri, bir aradaymış gibi çalıp birbirlerini duyabiliyordu. Aynı sahnede olmasalar da senkronize çalmak ve dinletmek sanırım geleceğin yeni alışkanlıklarından biri olacak.



Kamyon İsveç'te ben Barselona'da

Hayatımda ilk kez bir kamyonu tamamen Ericsson'un 5G şebekesinde kullandım. Kamyon İsveç'in Göteborg şehrinin güneyinde trafiğe kapalı alanda. Ben Barselona'da Ericsson standında duruyorum. Sürücü koltuğu olmayan kamyonu binlerce kilometre uzaktan sürmeye başladım. Tabii güvenlik için hızlı sürüşe izin verilmese bile bir tam tur atmak dört dakikayı buldu. Ben ekranda gördüğüm araca müdahale ettiğim anda araç komutu alıyordu. Bu gecikmenin minimuma inmesi kamyonu rahatlıkla kullanmamı sağladı. Keza, hastaya ambulansta akıllı eldivenle müdahale eden doktorun durumu da komut algılamadaki minimum gecikmeye bir örnek.



5G telefonlar Çinlilerin elinden öper

5G uyumlu telefonlar 2019'un ilk yarısından itibaren tüm dünyada satışa sunuluyor. Asus, OnePlus, OPPO, Vivo ve Xiaomi gibi büyük akıllı telefon markaları Snapdragon 855 akıllı telefonları 2019'da sunmayı hedefliyor. Biz de Oppo telefonlarını kullanma şansı yakaladık. Peki Çinli Oppo'nun Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou fuarda bana neler söyledi? Daha önce başka Çinli bir şirket Lenovo'dan gelen deneyimle Türkiye tecrübesi olduğu için arada Zhou ile Türkçe konuşma olanağı bulduk. Weijian Zhou Türkiye'de hedeflerinin kısa vadeli değil, uzun vadeli olduğunu söyledi. Servis konusunda en geniş ağı olan firmalarla çalışıyorlar. Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük derdi ekranlar konusunda sigorta ile çözüm buluyorlar. Weijian Zhou, "Pazar payı kazanmak için risk almayacağız. Tüketicilerin en iyi deneyimi yaşaması için doğru ürünle pazara giriş yapıyoruz. Biz uzun dönemli plan yapmayı seviyoruz. Sadece satışa değil, iyi deneyime odaklanıyoruz" diyor



Anlık çeviri servisi hazır

Daha önce hiç Çinli biriyle iş görüşmesi yapmamış olabilirsiniz. Ancak 5G servisi sayesinde Çince bir iş görüşmesini anlık çeviri hizmeti alarak yapabilirsiniz. Konuşmalar için değil, servisler için para ödeyeceğimiz çağın en başındayız. Anlık çeviri servisi için 5G şebekesi biçilmiş kaftan. Bulut üzerinden cihazın kalitesinin çok üstüne çıkıldığını göreceksiniz. Yani çevirinin kalitesi artarken simultane çeviri gibi belki de sadece kendi dilinizdeki çeviriyi duyacaksınız.



Ailenin güvenliğini tehdit etmesin

Yeni nesil ağlar, güvenlik konusunda daha çok tehdit ve yeni güvenlik tedbirleri anlamına geliyor. Yani kapıyı, pencereyi, anahtarları ve kilitleri yeniden keşfediyoruz. Türk Telekom, Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde, tanınmış dijital güvenlik çözümleri firması McAfee iş birliği ile geliştirdiği Güvenli Aile uygulamasını tanıttı. Türk Telekom Güvenli Aile, PC ve mobil cihazlar üzerinden dijital dünyaya bağlanan çocukların sanal ortamda güvende olmaları için gereken denetimleri sağlıyor. Çocuklar için uygun olmayan içerikleri engelleyen bir çocuk kilidi içeren uygulama ile ebeveynler çocuklarının telefondaki etkinliklerini izleyebiliyor, ekran karşısında geçirdikleri süreyi kısıtlayabiliyor, GPS telefon izleyicisi aracılığıyla çocuğunun o anki konumunu haritadan takip edebiliyor.



Dişe dokunan yapay zeka

Yapay zekanın ağzımızın içinde ne işi var diye düşünmeyin. Ağızda en iyi temizliği yapmayı sağlayacak fırçalama stilini bulmayı sağlayan, yapay zeka özelliğine sahip Genius X fırça size rehberlik etmeye geliyor. Biz geçiştirmeyi ve yapıyor gibi görünmeyi seven bir toplumuz. Yapay zeka burada yaptığımız işin eksiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Oral-B Genius X, insanların tam olarak nereleri fırçaladıklarını izliyor ve daha iyi ağız sağlığı için daha fazla dikkat gerektiren alanlar konusunda kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunuyor. Yapay zeka özellikli diş fırçası, akıllı telefon gibi USB bağlantılı cihazlarla şarj edilebiliyor. Böylece elektrikli diş fırçasını seyahatlerde yanınıza almayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.