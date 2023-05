Dijital Kurt’un gözü üstümüzde

Ücretsiz kullandığınız tüm uygulamalar ve gezintiye çıktığınız internet sitelerinde karşınıza devamlı “Dijital Kurt” çıkıyor. Evin her odasında, otomobilde, yürüyüşte, dalışta, iş yerinde, truva atı olarak mesajlarda, e-postalarda kısacası her yerde Dijital Kurt var

Veri güvenliğinizi tehdit eden dijital kurtlara karşı önlem aldınız mı? Kameraya, mikrofona, kalp atış ritmine, konum bilgisine kadar her şeyi paylaştığınız uygulamaların farkında mısınız? Dijital Kurt akıllı telefon; akıllı saat, hoparlör, güvenlik kameraları üzerinden aldığımız tüm servislere göz dikiyor. Kısacası tüm mahrem bilgilerinizin internetin derin sularında satıldığını biliyor musunuz?

Akıllı telefonlar, güvenlik kameraları, akıllı saatlerin tüm kişisel verimizi topladığının farkında mısınız?

Kaspersky'nin veri güvenliğinde yeni tehdit ve saldırıların anlatıldığı Cyber Security Weekend etkinliğinde paylaşılan istatistikler Türkiye'de tehditlerin artarak devam ettiğini ortaya koyuyor. Sadece bireyler değil, kurumlar da siber güvenlik tehditleri konusunda oldukça yetersiz.



YAPAY ZEKA KULLANAN SALDIRILAR

Kaspersky uzmanları, özellikle hükümetleri, işletmeleri ve endüstriyel kuruluşları hedef alan en büyük siber tehditler ve gelecekte siber güvenlik ortamını etkileyecek eğilimlerle ilgili olarak iç görülerini paylaştı.

Üstelik hava durumu verir gibi siber saldırıların nasıl şekil değiştirdiğini örneklerle anlatan uzmanlar, önlemlerde olduğu gibi saldırılarda da yapay zekanın nasıl kullanıldığını ortaya koydu.

Yapay zeka, kurumsal verilerin Darknet üzerindeki etkisi, deepfakes'in taşıdığı riskler ve sektöre özgü kritik tehditler etkinlikte masaya yatırılan konular arasında yer aldı. Aslında veri ekonomisinin etkisi arttıkça ağa bağlı her cihaz, her servis tehditlere de açık hale geliyor.







KAMERALAR, SENSÖRLER OTOMOBİLLER

Siber tehdit ortamı gelişmeye devam ediyor. 2023 yılında riskleri artmaya devam edecek olan bulut güvenliği ihlalleri gibi dikkat edilmesi gereken birçok faktör bulunuyor.

IoT cihazlarının güvenliği konusunda artan endişeler de bulunuyor. Saldırganlar, kullanıcıların kişisel verilerine ve ağlara erişmek için IoT cihazlarını hedef alacak. Yapay zeka destekli siber saldırılarda da artışlar olacak. Saldırganlar, güvenlik açıklarını tanımlamak ve daha sofistike saldırılar başlatmak için makine öğrenme algoritmalarını ve diğer yapay zeka teknolojilerini kullanacak. Bu bilgiler güvenlik kameralarının, daha çok sensör ve veri tüketen otomobillerin de siber güvenlik tehdidi altında olduğunu gösteriyor. Yani arabanın eğlence sistemini ele geçirerek yüksek sesle sürücüyü yanıltmak olası hale gelebilir. Olmaz denilen pek çok kötü senaryo gerçekleşebilir.

Giderek daha yaygın hale gelen tedarik zinciri saldırıları ise 2023 yılında da artmaya devam edecek. Saldırganlar, müşterilerinin ağlarına ve verilerine erişmek için üçüncü taraf satıcıları ve tedarikçileri hedef alacak.



SİBER BAĞIŞIKLIK İÇİN SÜREÇ TAKİBİ

Kaspersky'nin ortaya koyduğu, ödün verilmemesi gereken ve olası güvenlik açıklarının sayısını en aza indiren çözümler oluşturmanın bir yolunu açan "Siber Bağışıklık" yaklaşımı hakkında paylaşılan bilgiler de ilgi çeken konulardan biri oldu. Bilgisayarlara gizlice yüklenen kötü amaçlı olan suç yazılımları (crimeware), Ortadoğu Bölgesi'nde artış gösterecek. Truva atları, klavyedeki her hareketinizi takip eden kötü niyetli yazılım yani keyloggerlar veya casus yazılımları olabilen suç yazılımı programları. Bunlar, yeni bir tehdit türünü temsil ederek yeni zorluklar ve güvenlik açıkları oluşturabilir. Klavyedeki her hareketi, şifre ya da mesajları bile kaydeden (keylogger), bankacılık web sitelerini kullanırken ekran görüntülerini yakalamak, diğer kötü amaçlı kodları indirmek ve hackerların kişinin sistemine erişmesine izin vermek için kullanılan çok çeşitli Truva atları bulunuyor. Her birinin ortak noktası ise kullanıcının şifreler ve PIN'ler gibi gizli bilgilerini 'çalmak' ve doğrudan hacker'a göndermek olarak öne çıkıyor. Bu bilgilere sahip olan siber suçlular ise bunları kişinin banka hesaplarına erişmek için kullanıyor. Özellikle, Kuzey ve Güney Afrika bölgelerinde suç yazılımlarına sıkça rastlanması bekleniyor.







'GÖRDÜĞÜNE DE İNANMA!' DÖNEMİ

Yapay zekanın farklı uygulamalar için kullanılış şekli pek çok kişiyi "gördüğüne de inanmayacaksın" diyecek kadar korkutuyor. Kaspersky'nin Baş Veri Bilimcisi Vladislav Tushkanov Deepfakes; Midjourney, ChatGPT fotoğraf, video ve içerik üreten yapay zeka uygulamaları çağında toplumların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Yapay zekanın sahip olduğu yetenekler konusunda toplumu bilgilendirmenin önemine dikkat çekiliyor. Henüz başarılı, tam başarılı olmasa bile dikkatli olmayan gözleri yanıltacak manipülasyonların varlığına dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: "Artık sahte video üretmek için profesyonel montaja ihtiyaç olmayacak kadar bariyer düştü. Tam başarılı olmasa da artık üretken yapay zeka uygulamaları sosyal medya üzerinden paylaşılacak haberlere karşı daha dikkatli olunması gerek. Türkiye'de depremden birkaç gün sonra MidJourney kullanılarak üretilen görüntü bile binlerce kez paylaşıldı. Bu yüzden halk eğitiminde ve eğitim kurumlarında farkındalık eğitimleri verilmeli."







DİJİTAL MÜZİĞİN EN ÇOK DİNLENENLERİ

Dijital müzik platformları artık sanatçıların her an her yerde yaptığı müziğe erişimi kolaylaştırıyor. Artık dijital müzik platformları ana dağıtım kanalı haline geldi. Üstelik sanatçıların ne kadar dinlendiği de paylaşılıyor.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un nisan ayı en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli sanatçılar listesinde pop müziğin başarılı kadın isimlerinden Simge zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında da yine Simge'nin Ben Bazen albümü ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise The Weeknd nisan ayının şampiyonu oldu.

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğenilen müzik platformu Muud'un nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belirlendi. Platformda yerli sanatçı listesinde son zamanlara damgasını vuran Simge ilk sırada yer aldı.