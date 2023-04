Elektronik atıkta geri dönüşüm zamanı!

Dünya çapında beş yıl öncesine göre yüzde 21 daha fazla elektronik atık üretiyoruz. Akıllı telefon gibi araçlar Türkiye’de 36 ayda değiştirilse de bazen 12 ayda yenisi geliyor. Oysa eski elektronik cihazları başka alanlarda kullanmak mümkün!

Geçtiğimiz günlerde evi taşımak zorunda kaldım. 16 yıl aradan sonra evi taşırken, sahip olduğum elektronik atıklar beni bile korkuttu. Kablolar, eski kamera ve telefonlar, mp3 çalarlar, eski tabletler, aksesuarlar, hepsi ile ayrı ayrı uğraşmak çok yorucuydu. Üstelik bir kısmı çalışır durumdaydı. O gün yeni bir şeyler deneme ihtiyacı hissettim. Her cihazın en güncel sürümünü kullanma hastalığı toplumu kemirmeye başladı.



ESKİ CİHAZI DEĞERLENDİR

Telefon gibi araçlar söz konusu olduğunda, yepyeni modeliniz büyük olasılıkla bir yıl içinde popülerliğini kaybedecektir. Düşünün yeni bir iPhone, vivo veya Samsung telefon çıktıktan sonra altı ay önce yenisi konuşuluyor. Yeni bir şey geldiğinde eski cihazlarınızla ne yaptığınız hakkında iki kez düşünmeye değer. Eski bir donanımı, birkaç yaşında olsa ve artık orijinal işlevini düzgün bir şekilde yerine getiremeyecek kadar yavaşlamış olsa bile, ne kadar farklı şekilde yeniden değerlendirebileceğinize şaşırabilirsiniz. Bir akıllı telefonun kullanım ömrü dolduğunda, cihazı hemen atmaya kalkmayın. Orada diğer rolleri yerine getirebilecek çok sayıda çalışan teknoloji mevcut. Bu rollerden biri, dünyanın herhangi bir yerinden başka bir telefonu kullanarak bağlanabileceğiniz her zaman açık bir video akışı sağlayan güvenlik kamerası rolü olabilir. Böylece güvenlik kamerası satın almak yerine eski cihazınızı değerlendirebilirsiniz. Yeni görevi için kurulumu yaparken muhtemelen bir tür tripoda veya montaj aparatına ihtiyacınız olacak. Ayrıca bazı yazılımlara da ihtiyacınız olacak. Yeter ki, güncellemeye açık bir cihaz olsun. Manything ve Alfred bu iş için hem Android hem de iOS uygulamaları sunuyor ve piyasada başka uygulamalar da var.









DIŞ MEKANDA BİLE ÇALIŞIR

Bu sadece ilgili uygulamayı yükleme ve talimatları takip ederseniz, sorunsuz bir şekilde kurulumu tamamlayabilirsiniz. Elinizdeki tabletler için de işe yarar, ancak ekstra boyut nedeniyle onları kurmak ve yerleştirmek biraz zor olabilir. Pek çok telefonun ve tabletin artık su geçirmez olduğunu unutmayın, bu nedenle bu, dış mekanlarda bile çalışabilir; ancak seçtiğiniz mobil cihazınızın her zaman bir güç kaynağına bağlı kalması gerekecek. Eğer akıllı telefonu bir kılıfla desteklerseniz, telefonun alınmasının da önüne geçersiniz.



ESKİ DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR MEDYA MERKEZİ OLUR

İlgili bir not olarak, eski dizüstü bilgisayarlar medya merkezleri olarak yeniden kullanılabilir, videolarınızı ve müziğinizi evinizin her yerinde akışa hazır halde depolayabilir. Hafif bir görev olduğundan eski donanımlara uygundur ve yepyeni dizüstü bilgisayarınızda da bol miktarda boş sabit disk alanı tutabileceğiniz anlamına gelir. Plex veya Kodi gibi yazılımlar bu görev için mükemmel. İşi yapmak için Apple'ın macOS ile birlikte sağladığı Müzik ve TV uygulamalarını kullanabilirsiniz. Daha önce bahsettiğimiz kablosuz akış protokolleri, kurulum açısından çok fazla şey yapmanız gerekmediği anlamına geliyor.



KUMANDAYA DÖNÜŞTÜRMEK MÜMKÜN

Özellikle ev eğlence sistemini yönetmek için elinizde iPhone ya da iPad'i değerlendirmek mümkün. Son birkaç yılda, bir dizi yeni kablosuz akış protokolünün geldiğini ve kapsamını genişlettiğini gördük. Apple AirPlay, Google'ın Chromecast sistemi, Sonos'un hoparlörleriyle birlikte sağladığı uygulamalar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, şimdi kablosuz olarak medya akışı yapmak için kaç farklı yolunuz olduğunu düşünün. Bunun eski telefonunuz veya tabletiniz için anlamı, onu özel bir medya uzaktan kumandası veya merkezi olarak kullanabilmenizi sağlar. Şovları ve filmleri izlemek için eski bir iPad'i Apple TV'nizin yanında tutun veya Spotify veya YouTube çalma listelerini akışı için Chromecast dongle'ınızın yanında eski bir Android tableti de kullanabilirsiniz. Bu, telefonunuzu işten kurtarır, bu da pil ömrünün daha az zorlanması anlamına geliyor.









ESKİ DİJİTAL KAMERADAN WEB KAMERASI

Çoğu dizüstü bilgisayarın yerleşik bir web kamerası ile geldiği düşünüldüğünde, bu sıradan bir fikir gibi görünebilir. Ancak bu, Zoom aramalarınızın çok daha yüksek kalitede olacağı anlamına geliyor. Bu ayrıca web kameranızın herhangi bir açıda konumlandırılabileceği anlamına geliyor. Dizüstü bilgisayarınızın ekranının konumlandığı görüntüye katlamaktan kurtulursunuz. Ayrıca, Twitch gibi bir hizmette kendi akışınızı yapmak gibi bir şey yapmak istiyorsanız, benzersiz video kalitesine sahip olacaksınız. Kamera üreticileri son aylarda bu işlevi etkinleştirmek için yazılımları çıkarmak için acele ediyorlar. Artık Sony, Canon, Fujifilm ve GoPro bile dünyaya bir program çıkardı.



APPLE, YÜZDE 100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PİL KULLANACAK

Apple, Dünya Günü öncesinde daha çevre dostu piller vaat ediyor. Şirket, 2025 yılına kadar tüm Apple tasarımı pillerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanmayı taahhüt etti. Apple'ın geçen yıl kullandığı kobaltın sadece yüzde 25'i geri dönüştürüldü. 2021'de yüzde 13 olan bu oran, yeni hedefi diğerlerinden daha iddialı kılıyor. Apple zaten yüzde 73 oranında geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri ve yüzde 38 oranında geri dönüştürülmüş kalay kullanıyor. Apple, iPhone, iPad ve Mac- Book serileri dahil olmak üzere taşınabilir ürünlerinin çoğunda özel pil tasarımlarına sahip.









YÜZDE 20'Sİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Şirket sonunda tüm ürünlerini yalnızca geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerle üretmeyi umuyor. Ürünlerinin 2030 yılına kadar karbon nötr olmasını bekliyor. 2022 itibariyle, Apple donanımlarındaki malzemelerin yalnızca yüzde 20'si geri dönüştürüldü veya yenilendi. Madencilik süreci havayı, toprağı ve suyu kirletir ve hem madenciler hem de genel nüfus için sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerde de madenci sömürüsüyle ilgili endişeler var. Şirketler, teknoloji endüstrisinde çevresel etkiyi azaltabilecek kobaltsız piller geliştiriyor. Ancak şimdilik, Apple'ın yaptığı gibi çalışmalar, ek kobalt ve nadir toprak elementi madenciliğine olan talebi azaltabilir.







SIFIR ATIK HEDEFİNE ADIM ADIM

Türk Telekom, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarını korumak, atıklarını kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Türkiye'de Sıfır Atık projesini başlattı. 2018-2019-2020 yılı Sıfır Atık projesi sonucunda oluşan 26 ton cam atık, 340 ton kağıt atık, 13,7 ton metal atık, 77 ton plastik atık geri dönüşümü ile doğaya verilecek zarar engellendi. Türk Telekom'un Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre yükümlülükleri bulunuyor. 2017-2019 yılları arasında, genel müdürlük ve bölge müdürlükleri de dahil olmak üzere TÜBİSAD iş birliği ile Türk Telekom personeli arasında yürütülen Elektronik Atık Toplama kampanyalarıyla 18 tonun üzerinde elektronik atık toplandı ve geri dönüşüme kazandırıldı. Daha sonraki yıllarda Türk Telekom, elektronik atık yönetiminde TÜBİSAD ile iş birliğini sürdürerek yasal yükümlülüklerini yerine getirdi. Toplanan atıklardan elde edilen gelirle 55 çocuğun nitelikli eğitimine katkı sağlandı, bazı elektronik atıklar üstün zekalı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerinde kullanıldı. Türk Telekom, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla elektronik atık toplama çalışması esnasında en çok atık toplayan personellere bisiklet armağan etti.