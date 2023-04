Mobil telefonları akıllı yapan yüz yıllık bilgi

ZEISS ve Leica markalarının yüz yılı aşan hikayelerinde mikroskop ve dürbün üretiminden kameraya uzanan bir hikaye var. Yüz yılı aşan mercek üretimindeki deneyim bugün pek çok akıllı telefonun kamera teknolojisine katkı sağlıyor

İnsanoğlunun daha küçüğü daha uzağı görme tutkusunun parçası haline gelen mercekler aslında fotoğraf endüstrisinin temelini oluşturuyor. Yapay zeka ile insan çok yol alsa da kaliteli bir merceğin ve görüntüleme deneyiminin yerini henüz yapay zeka tutmuyor. Görüntüleme teknolojisinin temelinde yer alan mercek üreticilerinde iki markanın hikayesi çok ilgi çekici. Yüz yıla aşkın deneyimlerini akıllı telefonlara taşıyan iki marka: Zeiss ve Leica'dan söz ediyoruz. Akıllı telefonları kamera rekabetine asırlık mercek üreticilerinin markaları da katıldı. Yüz yıllık görüntüleme teknolojisindeki deneyimler akıllı telefonlarda fotoğraf ve video kalitesi olarak karşımıza çıkıyor.



MİKROSKOPLA BAŞLADI

1816 yılında Goethe'nin bakan olduğu Weimar Presliği'nde doğan Carl Zeiss, mikroskop üretimiyle başladığı mercek üretiminde küresel bir markaya dönüştü. 1866, Carl Zeiss için şirketini kurmasından bu yana en başarılı yıl oldu. 192 mikroskop üretildi. Bir önceki yıla göre 81 adet daha fazla... Carl Zeiss hayatında başka bir önemli dönüm noktasına yaklaştığında zaten başarılı bir iş adamı ve çok saygı duyulan bir vatandaştı. Zeiss'ı profesyonel fotoğraftan bilmeyenler tüketici olarak ilk Nokia telefonlarının merceği olarak yakından tanıdı. ZEISS'ın tarihi, Alman tarihini ve onun tüm iniş çıkışlarını yansıtır. 1846'da bir işletme olarak kurulduğundan bu yana, dünya çapında bir dizi optik ürün dağıtan büyük, araştırma odaklı bir işletmeye dönüştü.









FOTO MUHABİRLERİNİN GÖZDESİ

Diğer Alman markası Leica kameraları profesyonel fotoğrafçılar ve muhabirlerin en sevilen markalarından biri oldu. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı fotoğrafçılarından biri olan Ara Güler'in Leica ilişkisini tanımayan yoktur. Leica ve Zeis akıllı telefonlarla yeniden doğdu. Leica akıllı telefonlardan önce 90'lı yılların ortasında Panasonic ile yaptığı iş birliği sayesinde dijital fotoğraf makinelerinde Lumix markasıyla çıkış yaptı. Sonra Huawei'nin küresel yolculuğunun başarısında anahtar rol üstlendi. Ancak Huawei'nin ABD merkezli yaptırımlardan sonra iş birliği bozuldu. Şimdi Xiaomi ile yeni bir ilişkiye başladı. Üstelik bu kez pazar payını daha iddialı hale getiren Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modelleri ile yeni deneyime açıldı. Sahip olduğu bilgi birikimini akıllı telefon ve Leica markası taşıyan kameralarda, dürbünlerde kullanmaya devam ediyor.



KÜLLERİNDEN DOĞDU

Birinci Dünya Savaşı, küresel mali kriz ve İkinci Dünya Savaşı inişli çıkışlı yıllar oldu. Tıpkı Almanya gibi şirket de İkinci Dünya Savaşı sonrasında ikiye bölündü. Almanya'nın birleşmesinden sonra şirketler bir kez daha birleşti. Bugün bildiğimiz şirket küllerden doğdu. Carl Zeiss, 11 Eylül 1816'da Almanya'nın Weimar kasabasında doğdu. 1846'dan itibaren Jena'da mikroskoplar yaptı. Ernst Abbe ile birlikte mikroskop yapımını bilimsel bir temele oturtmayı başardı. Bu, günümüzün global oyuncusu ZEISS'ın temeliydi. Zeiss, Nokia'dan sonra en güçlü iş birliğini Çinli vivo markası ile yapıyor.



GÖRÜNTÜ LABORATUVARINDA YENİ NESİL KAMERA

Akıllı telefonlar kameranın tüketici tercihinde ilk sıraya yerleştiğini görüyor. Bu yüzden deneyimli markalarla iş birliği işe yarıyor. vivo, akıllı telefon dünyasına profesyonel fotoğraf standartlarını getirmek, kullanıcıların mükemmel fotoğraf karelerini yakalamalarını sağlamak için optik ve optoelektronik alanında öncü marka ZEISS ile iş birliği yapıyor. ZEISS'ın teknolojilerini, titiz yüksek standartlarını ve sertifikasyon süreçlerini akıllı telefon dünyasına taşımak amacıyla kurulan vivo ZEISS Görüntüleme Laboratuvarı'nda gerçekleştirdikleri çalışmalarla iki şirket, akıllı telefonlarda görüntüleme alanında mükemmelliği sağlamak için yeni ölçütler belirliyor. vivo ZEISS Görüntüleme Laboratuvarı'nda yüksek standartlar her yeni ürünün geliştirilme sürecinde yeni baştan tanımlanıyor. Kalite hedeflerini birlikte tanımlayan vivo ve ZEISS, üstün performansın elde edilmesini sağlamak için kapsamlı simülasyon süreçleri aracılığıyla optik tasarımı belirliyor.



PROFESYONEL GÖRÜNTÜLEME

ZEISS merceklerinin benzersiz itibarı; parlama, gölgelenme, renk saçılması ve bozulma gibi optik zorlukları kontrol etmek için optik tasarımda bir asrı aşkın süredir gerçekleştirilen yeniliklerden geliyor. ZEISS ve vivo, X serisi gibi amiral gemisi vivo cihazların kamera sistemlerini geliştirmek için aynı gelişmiş teknikleri kullanıyor. Bunlar arasında, ZEISS tarafından üst düzey fotoğraf ve sinema merceği tasarlamak için geliştirilen ve "Dijital İkizler" olarak bilinen teknik aracılığıyla yeni mercek tasarımları oluşturmak ve prototiplemek de yer alıyor. Yeni vivo mercek tasarımları, performanslarını tam olarak simüle ve test etmek için sanal olarak modelleniyor. Böylece yeni kamera sistemleri hızla prototiplenebiliyor ve iyileştirilebiliyor. Bu da daha yüksek çözünürlük ve kontrast; daha az yansıma ve teçhizat ile olağanüstü akıllı telefon görüntülerini beraberinde getiriyor.









ÜÇLÜ KAMERA AKLIYLA YAKALIYOR

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, profesyonel düzeyde telefon fotoğrafçılığı deneyimi sunmak için Leica ile iş birliğine gitti.

Her iki akıllı telefon da Leica optik merceklere sahip üçlü kamera kurulumuyla donatılmış.

Xiaomi 13 Pro'nun Leica Vario-Summicron 1.19-2.2/14-75 ASPH. kamera sistemi, 14 mm'den 75 mm'ye kadar odak uzunluklarını kapsıyor ve ultra büyük 1 inç IMX989 sensöre sahip 23 mm geniş açılı ana kamera, 75 mm hareketli telefoto kamera ve 14 mm ultra geniş açılı kameradan oluşuyor.

İlk olarak Xiaomi 12S Ultra'da kullanılan IMX989 sensör, şimdiye kadar bir akıllı telefona yerleştirilen en büyük sensör olma özelliğini taşıyor.

Akıllı telefonun yeni 75 mm telefoto merceği çarpıcı portreleri ve güzel yakın çekimleri kadraja almak için 10 cm'den sonsuza kadar mükemmel bir odak aralığı elde etmek üzere hareketli bir mercek tasarımı kullanıyor.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, hem fotoğrafçılık tutkunlarını hem de profesyonel fotoğrafçıları heyecanlandıracak çok çeşitli ayrıntılı kamera ayar seçenekleri sunuyor.

Kullanıcılar ayrıca, görüntülerin doğruluğunu koruyarak ve orta düzeyde doygunluk sunarak estetik olasılıklar sunan iki farklı fotoğraf stilinden (Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look) birini seçebiliyor.



HIZLI FOTOĞRAF ÇEKME

Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13, Xiaomi Imaging Engine ile tüm Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlar arasında en güçlü bilgi işleme dayalı fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkıyor.

Yalnızca fotoğraf çekme hızını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Xiaomi ProFocus ile cihazların hareket halindeki belirli nesnelere otomatik olarak odaklanmasını sağlayarak genel kamera deneyimini daha da yükseltiyor.

Mükemmel görüntü optimizasyonu sunan her iki akıllı telefon da Pro modunda çekim parametrelerinin manuel olarak ayarlanmasına olanak tanıyor.

Adobe tarafından oluşturulan 10 Bit RAW DNG Kamera ve Renk Profillerini destekleyen Xiaomi 13 Pro, profesyonellere Adobe Photoshop ve Adobe Lightroom'da daha fazla son düzenleme şansını da veriyor.