Çinli TikTok’a karşı ‘Batı Duvarı’ örülüyor!

İngiltere, Çin’e ait video paylaşım uygulaması TikTok’u bakanların ve memurların cep telefonlarından yasaklayarak, ABD ve Avrupa Komisyonu ile aynı çizgiye geliyor. Çin şirketlerine karşı yasak duvarları yükselmeye devam ediyor...

Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahat edenler ülkedeki siber güvenlik duvarıyla karşılaşmıştır. Çin Seddi kadar etkili ve güçlü bir duvar. Çin hava sahasına girdiğiniz andan itibaren ülkede sosyal medya yasakları başlar. Yani 10 bin metrede başlayan yasaklar yüzünden VPN olmadan çoğu ABD merkezli sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması kullanılamaz hale geliyor.

Ancak bunun karşılığında Çin'de zengin mesajlaşma, sosyal medya, alışveriş ve mobil ödeme uygulamalarının tümüne birkaç alternatif var. Çinli firmalara getirilen yasaklamalarla veri ekonomisi kavgası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) durumu yakından takip ediyor.

Ancak Avrupa'daki gelişmeler de Türkiye'deki bütün regülasyon kurumları tarafından takip izleniyor. Bu konuda önlemin geç olmadan alınması şart. Ancak sadece bu yeterli değil, kişisel veri konusunda kamuoyu bilgilendirmesi son derece yetersiz. Üstelik devlet kurumlarının bu konuda örnek çalışma yürütmesi şart.







MEMURA YASAK BAŞLIYOR

Gelelim İngiltere merkezli son gelişmelerin yaratacağı sonuçlara. Son gelişmeler, İngiltere'nin Tik- Tok'a karşı önceki konumundan keskin bir U dönüşüne işaret ediyor. İngiltere hükümetinin duyurusu perşembe günü Kabine Ofisi bakanı Oliver Dowden tarafından Avam Kamarası'nda yapıldı. Yasağın derhal geçerli olduğunu söyledi. Dowden, kararın hükümetin siber güvenlik uzmanları tarafından kasım ayında başlatılan TikTok incelemesini takip ettiğini ve bakanların ve memurların iş telefonlarını kapsayacağını ancak kişisel telefonlarını kapsamayacağını söyledi. "Bu, hükümet cihazlarıyla ilgili belirli bir riske dayalı orantılı bir harekettir" diye ekledi. Birleşik Krallık Kabine Ofisi, TikTok'un kullanıcıların, uygulamanın cihazda depolanan ve daha sonra şirket tarafından toplanan ve depolanan verilere erişmesine izin vermesini istediğini söyledi. Bu tür izinler, kişiler, kullanıcı içeriği ve coğrafi konum verileri dahil olmak üzere bir dizi veriye erişim sağlar. Dowden, bunun yasağı haklı çıkardığını söyledi.



VERİLER YURT DIŞINA GİDİYOR

En az iki bakan TikTok kullanıyor. Karar, İngiltere'yi geçtiğimiz ay TikTok'a benzer yasaklar açıklayan ABD hükümeti ve Avrupa Komisyonu ile aynı çizgiye getiriyor. Bu durum Batı'nın Çin'e ve Tik- Tok'a olan güveninin son aylarda ne kadar hızlı bozulduğunu gösteriyor. Kısacası 'Batı duvarı' Çinli şirketlerin canını sıkacak gibi.



BATI'NIN 'VERİ DUVARI' HAMLESİ

Aslında 2019'da Huawei'e uygulanan yaptırımlarla birlikte Çin firmalarına karşı duvar örmeye başlandı. Huawei akıllı telefonlarda kullanılan çipten baz istasyonlarına, sofistike ağ yönetim yazılımlarından kablosuz ağ ekipmanlarına kadar her cihazda Batılı rakiplerine karşı üstünlük sağladı. Buna karşın, Çin kendi yasaklarını korumaya ve veri duvarını uygulamaya devam etti. Bu durum karşısında Batı ülkeleri veri koruması konusunda daha fazla sessiz kalamadı. Kısacası Çin'in veri duvarına karşı batının veri duvarı hızla ilerlemeye devam ediyor.







OYUN TUTKUNLARI İÇİN KABLOSUZ AĞLAR HAZIR

Türkiye'nin ilk Wi-Fi 6 destekli oyuncu modem/ router cihazı ASUS DSL-AX82U, Türk Telekom'un oyuna ve oyunculara özel markası GAMEON'da satışa sunuldu.

Oyunseverler için en önemli detay internet hızı. İnternetten çoklu oynanan oyunlarda en hızlı internet bağlantısına sahip olan kazanmaya yakın oluyor. Özellikle kablosuz ağlarda hız beklentisi daha da yüksek. Türk Telekom'un, oyuna ve oyunculara özel markası GAMEON, limitsiz fiber internet seçenekleri ve oyuna özel avantajlar içeren avantajlı kampanyaları kullanıcılar ile buluşturuyor. Türk Telekom müşterileri, DSLAX82U'yu faturalarına ek olarak 12 ay taksit seçeneği ile indirimli olarak satın alabiliyor.

Çift bant Wi-Fi 6 desteğine sahip DSL-AX82U, başta mobil oyuncular ve yüksek hızlı ağa sahip olmak isteyen ev kullanıcıları olmak üzere herkese, hem ADSL/VDSL, hem de Fiber/GPON altyapılarının kullanılabildiği ultra hızlı ve sağlam bir ağ bağlantısı kurmak için harika bir seçenek sunuyor.



DAHA GÜÇLÜ KABLOSUZ AĞ

Wi-Fi 6 teknolojisi daha yüksek hız, daha verimli ağ bağlantısı ve daha geniş menzilin yanı sıra bağlı cihazların pil ömrünü de geliştiriyor. 160 MHz kanallarını kullanarak 5400 Mbps'e ulaşan hızlar sunuyor. Wi-Fi 6 devrim niteliğinde bir özellik olarak OFDMA teknolojisi ile MU-MIMO özelliğini bir araya getiriyor. Böylece, birden fazla cihazın kullanıldığı ortamlarda ağ kapasitesi ve verimliliği artıyor, Wi-Fi sinyal menzili genişliyor ve daha iyi kapsama alanı elde ediliyor. Bunun sonucunda daha az Wi-Fi ölü noktası oluşuyor ve tüm cihazlara daha hızlı ve daha güvenilir Wi-Fi bağlantısı sunuluyor.



OYUNCULAR İÇİN HER ŞEY ÖZEL OLARAK TASARLANDI

DSL-AX82U, kullanıcıların oyunları kolayca hızlandırmasını sağlayan özelliklerle donatıldı. Ücretsiz ve kullanımı kolay ASUS Router uygulamasına Mobil Oyun Modu eklendi. Tek dokunuşla mobil oyunları hızlandırma imkânı sunan bu özellik, ASUS Router uygulamasının çalıştığı cihazın tüm trafiğine otomatik olarak öncelik veriyor ve mümkün olan en iyi oyun deneyimini yaşatıyor. Ayrıca mobil cihazlar, daha boş olan 5 GHz bandında daha yüksek hızlardan yararlanabiliyor. Kullanıcılar router'ın çevrim içi denetim panelindeki Gear Accelerator işlevini kullanarak istedikleri cihaza da öncelik verebiliyor.







'OFİS ANGARYALARI'NA YAPAY ZEKA SON VERECEK

Microsoft, iş yerindeki angarya işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için yapay zeka kullanıyor. Şirket, 'İşin Geleceği' etkinliğinde, Office uygulamalarında içerik oluşturabilen yapay zeka destekli bir Microsoft 365 Copilot'u ortaya çıkardı.

İş yerinde her çalışanın angarya olarak gördüğü işler mutlaka vardır. Uzun uzun hesap tablosunu analiz etmek, müşteri ve çalışanlara özel sunum hazırlamak, uzun e-postaları okumak ve yanıtlarını vermek gibi angarya işleri artırabilirsiniz. Şimdi bu işlerin hepsi için yapay zeka teknolojisi kullanan Microsoft 365 Copilot uygulaması kullanılabilecek. Örneğin, PowerPoint'ten bir Word belgesine dayalı bir sunum oluşturmasını isteyebilir ve hatta tüm slaytlarınıza animasyonlar veya stiller uygulamasını sağlayabilirsiniz.

Excel uygulamasında verileri parçalayabilir veya bir değişken değişikliğinin etkisini tahmin edebiliyorsunuz. Outlook, e-postalarınızı veya taslak yanıtlarınızı özetleyebilirken, Teams toplantıların özeti çıkarabiliyor. Hatta bir tartışma konusunun artılarını ve eksilerini değerlendirebiliyor.



KURUMSAL MÜŞTERİLER TEST EDİYOR

Microsoft halihazırda 20 kurumsal müşteriyle 365 Copilot'u test ediyor. Önümüzdeki aylarda erişimi genişletmeyi planlıyor ve teknolojinin dağıtılmasına yardımcı olmak için BT yönetici kontrollerinin ayrıntılarını paylaşacak. Şirket, fiyatlandırma ve diğer detayların önümüzdeki aylarda açıklanacağını söylüyor.

Microsoft ve Google arasındaki AI (Artificial Intellienge - Yapay Zeka) teknolojisini ürünlerine dahil etme yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Microsoft, arama, görüntülü sohbet ve diğer yaygın üretkenlik uygulamalarında üstünlük elde etmek için yapay zekayı kullanıyor. Bu arada Google, AI'yı bir savunma aracı olarak görüyor. Google'ın tehdit olarak gördüğü bildirilen ChatGPT ve diğer AI sistemlerine karşı korumasına yardımcı olabilir. Bu yarış nasıl biterse bitsin, yapay zekanın çalışma dünyasında daha fazla dayanak noktası haline geldiğini varsaymak mümkün.