Hayat kurtaran deprem sensörleri

Deprem sensörü size deprem olacağını söylemez ama deprem anında yangın çıkmasına sebep olacak kaynağı yani gazı ve elektriği keser. Böylece depremde eviniz sağlam kalsa bile oluşacak yangın tehlikesinden korunmuş olursunuz

Türkiye'yi derinden yaralayan deprem sonrası yıkılan binalarda binlerce insan can verirken milyonlarca insan da yaşadığı binanın depreme dayanıklı olup olmadığını sorgulamaya başladı. Oturduğunuz ev, ofis ya da iş hanı sağlam olsa bile, oluşacak yıkımda gaz ya da elektrik yüzünden yangın çıkma ihtimali de yüksek. Oysa oturduğunuz konut ya da ofis için çok basit sensörlerle önlem almak mümkün. Ancak sadece sizin sensör kullanmanız yeterli olmayabilir. Eğer müstakil bir evde yaşıyorsanız yan komşularınıza, eğer apartmanda yaşıyorsanız tüm apartmana yangın sensörü kullandırmalısınız. Unutmayın sadece kendi başınıza kurtulma şansınız yok. Türkiye'de fiber altyapının her şehirde yaygınlaşması için çaba harcayan Türk Telekom, mevcut kapasitenin sürekli ayakta tutmak için de çaba harcıyor.



ASANSÖRÜ DURDURUYOR

Deprem sensörü, gaz kesme cihazı meydana gelen deprem sarsıntısında (TSE standardında) belirtilen ivme değerlerindeki deprem hareketini algılıyor ve doğalgaz kullanılan binaların kolon hatlarına monte edilen gaz kesme emniyet vanalarına (selenoid vana) sinyal göndererek doğalgazı otomatik olarak kesiyor. Sensörler, deprem anında doğalgaz ve elektrik bağlantısını kesmek, acil durum aydınlatma armatürlerinin otomatik olarak çalışmasını sağlamak ve asansörlerin en yakın kata indirilerek durdurulmasını sağlamak için kullanılabiliyor. Teknoloji endüstrisinin geleceği, yayıncılık sektöründe anlamlı bir etkiye sahip olacak önemli bir tema olan Nesnelerin İnterneti (IoT) ile bir dizi yıkıcı tema tarafından şekillendirilecek.









1.1 TRİLYON DOLARLIK PAZAR

IoT, çevreyi, içinde hareket eden şeyleri ve içinde hareket eden insanları kontrol etmek ve izlemek için bağlı sensörlerin ve aktüatörlerin kullanımını tanımlar. Kullanım örnekleri arasında otomatik ev, bağlantılı araba, giyilebilir teknoloji, akıllı şehirler ve endüstriyel makineler için kestirimci bakım yer alır. Küresel IoT pazarının 2024 yılına kadar 1,1 trilyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Kurumsal IoT, 2020'deki yüzde 76'dan 2024'e kadar pazar gelirinin yüzde 73'ünü oluşturacak. Tüketici segmenti yüzde 24'ten 2024'te yüzde 27'ye ulaşacağını ortaya koyuyor. 2020'de giyilebilir cihazlardan gelen önemli büyüme ile Covid-19 sonrası dünyada, tüm IoT pazarlarında daha yüksek büyümeyi hızlandıracak yeni bir dijital dönüşüm dalgası bekleniyor. Apple, IoT temasında uçtan uca lider bir oyuncudur. Toplam gelirin yaklaşık yarısını oluşturan temel ürünü iPhone, Apple'ı IoT değer zincirindeki bağlantılı cihazlarda tartışmasız lider yapıyor. Akıllı telefonlarından toplanan verileri şirket içi bulut platformu olan iCloud'da işler. IoT sistemlerini kontrol eden birçok uygulamanın oturduğu iPhone ve App Store'a güç veren yazılım platformu IOS'un sahibidir. Home- Kit otomatik ev platformu, kullanıcıların iPhone veya iPad'lerini kullanarak cihazları otomatik evleri için yapılandırmasına olanak tanıyor. Amazon Web Services (AWS), hizmet olarak bulut altyapısında (IaaS) dünya lideri. Birçok şirket, IoT ekosistemlerini yönlendiren verileri işlemek için AWS'nin bulut platformlarını kullanıyor. Ayrıca, Echo akıllı hoparlör ailesinden kamerayla çalışan kapı zili Ring'e kadar bir dizi bağlı cihaza sahiptir. Bu Amazon cihazlarının çoğu, Amazon'un konuşma platformu olan Alexa tarafından destekleniyor. 2020'de Zoox'un satın alınmasıyla Amazon, yeni başlayan otonom araçlar pazarında ciddi bir rakip haline geldi. Ayrıca Amazon Go mağazaları, akıllı, bağlantılı perakende mağazaları için öncü teknolojidir. Bu özellikler Amazon'u dünyanın en güçlü IoT ekosistemlerinden biri haline getiriyor.



YAPAY ZEKA PLATFORMU

Microsoft, Amazon'dan sonra ikinci en büyük bulut altyapı hizmetleri sağlayıcısı. Ocak 2020'de Microsoft, Rockwell Automation ile yakın işbirliği içinde çalıştığı Azure IoT platformunun tam sürümünü yayınladı. Azure IoT, IoT varlıklarını birbirine bağlayan, izleyen ve kontrol eden Microsoft tarafından yönetilen bir bulut hizmetleri koleksiyonudur. Üç bulut bilgi işlem yığınının tamamındaki (IaaS, PaaS ve SaaS) güçlü konumu ve yapay zeka, AR, blok zincir ve hatta kuantum bilgi işlem gibi diğer olanak sağlayan teknolojilerle Microsoft, IoT uygulama hizmetlerinde liderlerden biri. Microsoft, siber güvenlik endişelerini gidermek için Kasım 2020'de Intel, AMD ve Qualcomm işlemcilerde yerleşik özel bir güvenlik yongası olan Pluton işlemcisini piyasaya sürdü. Mart 2021'de, Nesnelerin Yapay Zekası için donanım hızlandırıcılara sahip bir yapay zeka platformu olan Azure Percept'i piyasaya sürdü ( AIoT) hizmetleri (bilgisayar görüşü, ses kontrolü ve anormallik algılama gibi).









GAZI OTOMATİK OLARAK KESİYOR

Lorex Deprem Emniyet Seti 2, deprem anında; Lorex Selenoid Valf ile doğalgazın otomatik olarak kesilmesini ve böylece olası patlamaların önlenmesini sağlıyor. Lorex Deprem Emniyet Seti 2; 1 adet Lorex LR-EQ Deprem Sensörü, 1 adet Lorex LR-S636 Selenoid Valf (Otomatik Gaz Kesme Cihazı) ve 1 adet 3MK-5120D Doğalgaz Dedektörü'nden oluşuyor. Lorex deprem sensörü, meydana gelen deprem sarsıntısında TSE standardında belirtilen ivme değerlerindeki sarsıntılarda deprem hareketini algılıyor ve doğalgaz kullanılan binaların kolon hatlarına monte edilen gaz kesme emniyet vanalarına (Solenoid Vana) sinyal göndererek doğalgazı otomatik olarak kesiyor. Bu durumda deprem sırasında ve sonrasında binaya giren gaz borularında meydana gelebilecek gaz kacaklarından çıkabilecek patlamalara ve yangınlara karşı önlem alınıyor. Ayrıca doğalgaz kuru kontak girişi sayesinde herhangi bir gaz kaçağı algılamasında deprem sensörünün çıkış vererek selenoid vanayı kapamasını sağlayabiliyor. Elektrik tesisatını devre dışı bırakarak elektrik kontağından doğabilecek yangın riskinin ortadan kalkmasını sağlıyor. İstenildiğinde gaz alarm dedektörü, duman dedektörü ve diğer kontak girişi istenilen durumlarda gaz kesme cihazına bağlanabiliyor. Jeneratörler deprem sırasında meydana gelen elektrik kesilmesinden dolayı otomatik olarak devreye girip yangın tehlikesi yaratırlar. Deprem sensörünün röle çıkışlarından birinin jeneratöre bağlanması bu riski ortadan kaldırıyor.



HER ADIM DEPREMZEDELERE DESTEK

Help Steps bir iyilik ve sağlık uygulaması. Bu uygulamayı indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken; tüm gün her zamanki gibi yürüyor, bisiklete biniyor veya koşuyor. Bu adımlar, aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor. Ardından akşam saat 24:00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip 'Adımlarımı HS'ye çevir' butonuna basıyor. Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar, bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya sivil toplum kuruluşlarına bu uygulama üzerinden bağışlıyor. Bu şekilde adım attıkça depremzedelere bağış miktarı artıyor. 2019 yılında Türkiye'de kurulan bir mobil uygulama projesi olan Help Steps'te bugüne kadar 225 milyar adım desteğe dönüştü. Bu toplam 25 engelli kardeşimize cihaz desteği, 15 ton sokak hayvanlarına mama, 145 çocuğumuz için eğitim desteği ve 7 bin 500 fidan ile doğa katkı ve en önemlisi farkındalık demek.. Help Steps'te 2022'den beri sadece adımları değil araç km'lerini de HS'ye dönüştürüyor. Dünyada bir ilk olarak "Daha az km daha çok doğaya destek" diyerek çıktığı yolda 2022 yılı içerisinde yeni veri dönüşümü alanını aktif etti.









ÖZEL AYAKKABI ÜRETİLİYOR

2022 yılı sonunda uygulama, 40'ın üzerinden yerel/global marka işbirlikleri ile organik olarak 1.6 Milyon kullanıcıya, 5 büyük spor kulübü, 42 STK kampanyası, 25'ten fazla bireysel kampanya başarısına erişti. 2022 son çeyreği itibari ile Akbank- Tosla entegrasyonu sağlayarak adımların TL dönüşümüne başladı. Ayrıca Help Steps, hedefleri arasında sosyal girişimciliği ve bağış algısını 2023 yılında WEB3' e taşımak bulunuyor. Özel üretilecek dünyanın ilk iyilik ayakkabısı ve spor giyim ürünleri HS markası ile 2023 sonunda pazarda satışa hazırlanıyor. Şimdi de Help Steps Fonangels aracılığıyla kitlesel fonlamaya açılıyor. Türkiye tabanlı bir yardım platformu globale açılacak, bu Türkiye'de bir ilk. İlk hedef; İngiltere pazarında Help Steps'in büyümesini sağlamak. Birleşik Krallık'ta spor kulüpleri ve STK'larla proje geliştirmeye başlandı. İngiltere sonrasında ABD ve Avrupa ülkelerinde büyüme yıl yıl palanlandı. Help Steps projesinin dünyada duyurulması için bu aplikasyonu kullanan ve melek yatırımcı olan herkesin desteğine ihtiyaç var.









DEPREM SENSÖRÜ BİNA KOLON YA DA KİRİŞLERİNE MONTE EDİLMELİ

Algılama tertibatı (Kontrol Paneli) bina içine, gaz kesme tertibatı (Solenoid Vana) ise bina dışındaki tesisat bölümüne montajı yapılması gerekiyor. Deprem algılama cihaz binanın deprem sırasında maruz kalacağı sismik hareketi algılayacak şekilde rijit olarak tespit edilmeli, bu amaçla bina kolon veya kirişleri haricinde bir yer kullanılmaması konusunda uyarıyor. Aynı zamanda binada, tesiste yaşayan ya da çalışanlar tarafından sesli ve lcd yazıları ile uyarıları fark edilebilecek şekilde montajı yapılması gerekiyor.