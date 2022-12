Dur, alma bekle daha iyisi çıkacak!

Teknoloji alışverişlerinde “Ne zaman alalım?” diye sorarsanız, mutlaka size “Bekle daha iyisi çıkacak” diyen birisi olur. Oysa ne zaman satın alacağınızın yanıtı ihtiyacınızda gizli

Akıllı telefonların her yıl en az bir yeni modeli piyasaya sürülüyor. Bilgisayarlar, tabletler, akıllı saatler her yıl yenilenirken ne zaman değiştireceğinizi bilemezsiniz. İşten anladığını düşünerek sorduğunuz arkadaşlar da kafanızı karıştırmak için "Bekle daha iyisi çıkacak" demeye bayılır. Sonuçta her yeni ürün çıktığında beklentiler de artar. Apple'ın diğer markalara göre en önemli farkı teknolojiyi değil, "lüks tüketim" ürünleri sunması. Bir teknoloji ürünü değil, "moda markası" satın alırsınız. Yani sizin ihtiyacınızı karşılarken beklentilerinizi de artırır. Eğer neye ihtiyacınız olduğuna doğru karar veremiyorsanız, yanlış ürünü seçmeniz muhtemeldir. Batı ülkelerinde alış veriş sezonu okulların açılmasıyla başlar. Ekim ayı sonunda başlar, yıl sonuna kadar alıveriş sezonu devam eder. İşte bu tatil ve alışveriş döneminde kampanyalar yeni ürünler vitrinleri, web sitelerini, uygulamaları ve bildirimleri süsler. Sonuçta artık ürünleri mağazada deneyimlemeye bayılsak bile fırsat; akıllı telefon ekranına gelen bildirimde yatar.



TASARIMLAR DEĞİŞMİYOR

Neredeyse son 5 - 6 yıldır ekran büyüklükleri ve tasarımları katlanabilir ekranlar dışında çok değişim olmadı. Apple iPhone dışında deneyimi farklılaştıran bir Android işletim sistemli telefon ortaya çıkmadı. Huawei markasına uygulanan ABD yaptırımlarının kaymağını Samsung, Xiaomi veya Oppo değil, Apple yedi desek, hatalı olmaz. Ekran boyutları 6 inç ile 6.8 inç arasında değişiyor. Sonuçta katlanabilir ekranlar dışında değişim çok etkili değil. Apple uzun süre direnmesine karşın iPhone 6 sonrasında ekranları büyüttü. Eski modeller SE serisi olarak karşımıza çıkmaya başladı. iPhone 13 mini modeli 14 serisinde devam etmedi. Katlanabilir ekranlar dikkat çekse de genel bir trend haline gelmedi. Sanırım buradaki inavasyon Apple ve Google gibi güçlü markaları bekliyor.









ÇİPTEN İŞLETİM SİSTEMİNE

İhtiyacınız olan ürünü belirlemek kolay. Kamera, pil, işlemci, ekran, tasarım olsa da çipten işletim sistemine hakim olan markalar tüketici deneyimini farklılaştırıyor. Google Pixel henüz Türkye'de satılmasa bile ABD ve Avrupa'da çipten işletim sistemine farklı bir deneyim yaşatıyor. Bu kurgunun sahibi Apple. Şimdi akıllı telefonda A serisi, bilgisayarlarda M serisi Apple Silicon ürünleriyle ürünlerdeki performans ve deneyimi akıllıca yönetiyor. Eğer Apple gibi platformu uçtan uca yönetemiyorsunuz, karlılığı da yakalayamıyorsunuz. Bu yüzden akıllı telefon pazarında karlılığın yüzde 80'den fazlasını Apple elde ediyor. Satış kanallarından mağazalara, operatörlerden yayınlanan reklamlara kadar marka itibarını yönetme maharetine sadece Apple sahip. Operatörlere satın alma rakamlarını, reklamları dikte edecek başka güçlü marka yok. Apple'ı ancak kendi büyük hatası kaybetmeye sürükleyecek gibi görünüyor. 2023 sadece teknoloji devleri için değil, telefon, tablet, bilgisayar üreticileri için de zor yıl olacak. Devler büyük riskler almayacak. Peki nasıl modeller bekliyor bizi? 2023 yılında çıkacak amiral gemisi telefonlara yakından bakalım mı? İşte Apple, Google, Xiaomi, TCL, Huawei, Vivo, Oppo, Samsung markalarının yeni ürünlerde neler göreceğiz. İpucu verenlerin ürünlerine yakından bakalım.



MASAÜSTÜ BİLGİSAYARIN GÜCÜ

Oyunda her alanda iyileştirme isteyen oyuncular için tasarlanan Acer Nitro 50 (N50-640), kullanıcılarına daha iyi oyun oynama ve sürükleyici bir deneyim başta olmak üzere pek çok ekstra özellik sunuyor. 12. Nesil Intel Core i5 -12400F işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 3060 grafik kartıyla ile oyunculara yalnızca oyun oynamakla kalmayıp aynı zamanda oyun videolarını da düzenleyebilecekleri gücü veriyor. Cihazın gelişmiş işlemcisi profesyoneller gibi oyun oynama, yayın ve tasarım yapma gücü verirken, güçlü grafik kartı en yeni teknolojileri sunarak neredeyse sıfır gecikme ile yüksek kare hızlarında sorunsuz ve kusursuz bir oyun deneyimi için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi size sağlıyor. Işığın gerçek hareketlerini yansıtan ışın izleme teknolojisine sahip Nitro 50, görsel açıdan en yoğun oyunlarda bile gerçek zamanlı ve sinema kalitesinde grafikler sunuyor. Oyunda seviyeyi daha yukarı taşımak isteyen kullanıcılar için ideal bir deneyim sunan Nitro 50 ile 16 GB DDR4 SDRAM ile oyunlarda kusursuz bir performans elde etmek mümkün hale geliyor. Etkileyici tasarım detayları ile de oyuncuların gözdesi olmaya aday bu ateş kırmızısı vurgulara sahip siyah metal oyun bilgisayarının, dinamik hatları ve alev kırmızısı LED'leri, oyun dünyasına etkileyici bir yolculuk için uygun ortamı sizin için hazırlıyor. Cihazın ustalıkla tasarlanmış 18 litrelik kasasını masanızda veya istediğiniz yerde rahatça kullanabiliyorsunuz.









GİRİŞİMCİ MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ GÖREVE HAZIR

AssisTT'in sürdürülebilir çalışan memnuniyeti kapsamında oluşturduğu "Girişimci Müşteri Temsilcisi" modeliyle herkesin kendi işinin patronu olarak çalışması mümkün. AssisTT'in sektöre bir ilk olarak kazandırdığı "Girişimci Müşteri Temsilcisi" modelinde; şahıs şirketini kurarak kendi işinin patronu olma, çalışma saatleri, çalışma yerinde esneklik, gelirlerde artış gibi avantajlar sunuluyor. Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektöründe çalışmak isteyenleri kendi işinin patronu olarak AssisTT'in iş ortağı olmaya davet ediyor. Uygulamaya koyduğu "Girişimci Müşteri Temsilcisi" modeli ile AssisTT; çalışma hayatının ofis, mesai saati gibi sınırlamalarına tâbi olmadan, çalışma yerini ve süresini kendisi belirlemek, iyi gelir elde etmek ve en önemlisi iş dünyasına girişimci olarak adım atmak isteyen kişilere hitap ediyor. Girişimci Müşteri Temsilcisi Modeli ile kişilere çağrı merkezi sektöründeki standart gelirlerden çok daha yüksek gelire sahip olma imkânı sunuluyor. Türkiye'nin her ilinden çalışılabilecek bu modelde, çağrı merkezi hizmeti verebilmek için gerekli olan ekipmanlar sadece bir bilgisayar ile bir kulaklıktan ibaret olacak. Girişimci Müşteri Temsilcisi Modeli'ne dahil olmak isteyen kişiler, çağrı merkezi sektöründe hizmet verebilecek şekilde kendi şahıs şirketini kurup AssisTT'in iş ortağı olarak çalışırken teşviklerden de yararlanabilecek. 18-29 yaş arasında olan gençler Vergi ve Bağkur teşviki olan "Genç Girişimci İstisnası" programına dahil olabiliyorken, 29 yaş üstü olanlar ise KOSGEB gibi devlet teşviklerinden faydalanabilecek.



CİHAZ İŞLETME KUYRUKLARI BATUM SINIRINDA

Apple iPhone 14 almak isteyenler Pro bulamayınca, "Sık dişini dokuz ay sonra yenisi geliyor" diyen de bulunur. Yüksek vergilerden dolayı Gürcistan sınırına akın var. Yeni yılda vergiler artmadan yurtdışından giriş çıkış yaparak cihaz işletmeye çalışanlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Trabzon, Rize, Batum uçuşları ve kiralık otomobil ihtiyacının artması yılın sonuna kadar akıllı telefon ithalatının devam edeceğini gösteriyor. Üstelik insanlar uçak, otel, kiralık otomobil maliyetine bile katlanıyorlar.









FİYAT PERFORMANSIN İNCE TERAZİSİ

Android platormunda fiyat performans kararını ince ince ürünlerine yansıtan akıllı telefon markaları yeni nesil kameraları da üretiyor. Sonuçta Huawei markası pazarlamada Leica markasının çok ekmeğini yedi dersek hatalı söylemiş olmayız. Leica ile yürütülen iş birliği kapsamında geliştirilen ikinci nesil cihazlar olma özelliğini taşıyan Xiaomi 13 Serisi, Leica gerçek renkli görüntüleme ve Leica 75 mm telefoto lens gbi i çeşitli yeni optik teknolojileri ve işleme yetenekleri içeriyor. 13 serisi Xiaomi 12S Ultra'dan devralınan Leica tarafından geliştirilen optik teknolojileri ve fotoğraf tarzları gibi profesyonel kamera özelliklerini beraberinde getiriyor. Xiaomi 13 Serisi Snapdragon 8 Gen 2 işlemci sayesinde performans ve pil tüketimi konusunda farklılaşıyor. Yeni 1+4+3 füzyon işlemci mimarisi, yüzde 37 performans artışı sağlarken güç tüketimini yüzde 47 oranında azaltıyor. Yeni Adreno GPU, güç tüketimini yüzde 49 azaltırken yüzde 42 performans artışı sağlıyor.Ayrıca Xiaomi'nin Surge pil yönetim sistemini içeriyor. Lansmanda yeni amiral gemisi telefon modellerinin yanı sıra MIUI 14 ve diğer ekosistem ürünleri de tanıtıldı. Yani deneyimi farklılaştırmak için hazırlanan arayüz bu kez daha başarılı olacak mı? Hepbirlikte deneyimledikten sonra göreceğiz.



DOĞAL RENKLER ÖN PLANDA

Hem Xiaomi 13 hem de Xiaomi 13 Pro, beyaz, siyah, flora yeşili ve dağ mavisi olmak üzere dört klasik renkte üretilmiş. Xiaomi 13, ön tarafta temiz ve güçlü bir görsel etki yaratan kenarları düz bir ekrana sahip. Buna karşılık Xiaomi 13 Pro, özellikle kamera modülüne kusursuz bir şekilde geçiş yapan tek tip bir görünüm için çift kavisli bir seramik gövdeye sahip. Xiaomi 13 Pro, seramik beyazı, seramik siyahı, flora yeşili ve dağ mavisi olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor. Üstün bir görsel deneyim sağlamak için her iki cihaz da sınıfnı ın en iyisi ekranla donatılmış. Xiaomi 13, AMOLED 6,36 inç ekranı, 1.61 mm ultra ince çerçevesiyle yüzde 93,3'e varan bir ekran-gövde oranına sahip. Cihazın yeni nesil AMOLED ekranı, güç verimliliğinde yüzde 10 artış sağlıyor ve 2400x1080 çözünürlük, doğru renkler, 120Hz'ye kadar yenileme hızı sunuyor. Ayrıca genel DC dimming desteğine de sahip. Xiaomi 13 Pro ise daha büyük 6,73 inç çift kavisli ekranı ve aynı yeni nesil AMOLED ekranıyla öne çıkıyor. Xiaomi 13 Serisinde 75 mm odak uzaklığına sahip yeni bir Leica telefoto lens bulunuyor ve kamera sistemi 0,5x - 1x - 3,2x optki yakınlaştırma aralığını kapsıyor. 75mm, portre çekimlerinin daha az bozulmasını sağlayan ve özneleri öne çıkaran klasik bir Leica odak uzaklığı ölçüsüdür. Buna ek olarak, Xiaomi 13 Serisinin ana lens sistemi, çok sığ bir alan derinliği ve benzersiz bokeh efekti için 75 mm'lik bir portre lensi sunuyor.



PROFESYONEL FOTOĞRAFÇI

Xiaomi 13 Pro'nun 75 mm telefoto lensi, SLR lenslerin optik yol tasarımını referans alan ve altı lensi yenilikçi bir şekilde iki gruba ayıran, arkadaki üç lensi güçlü bir odaklama yeteneğine sahip olan ve odaklama sırasında lens grubunun içinde hareket edebilen, bu sayede sınırlı bir hareket mesafesi içinde 10 cm'den sonsuza kadar uzanan bir odaklama aralığı elde eden, yalnızca orijinal 75 mm telefotolar ve portreler değil, aynı zamanda süper yakın çekimler yapabilmenize olanak tanıyan hareketli bir lens tasarımına sahip. Xiaomi 13 serisindeki iki fotoğraf tarzından biri olan Leica Authentic Look, Leica'nın imzasını taşıyan tarzı büyük ölçüde simüle ediyor, açık ve koyu arasındaki gerçek kontrastı ve görüntünün beyaz dengesini koruyor, ışık ve rengin bozulmasını önemli ölçüde önlüyor ve görüntüyü herhangi bir bozulma olmadan yakalamak için hassas bir fotoğraf işleme dengesi uyguluyor.