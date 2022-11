Teknoloji devleri küçülmek için işten çıkarmalara başladı

ABD’de teknoloji devleri yıl başından bu yana 55 bin çalışanı işten çıkardı. Yılın sonuna doğru bu rakamın daha da yukarı çıkması bekleniyor

Bazen siz ve takımınız her şeyi doğru yaparsınız, ancak genel ekonomide yaşanan kırılma tüm emeğinizin heba olmasına sebep olur. İşte tüm teknoloji sektörü böyle bir dönem yaşıyor. Endüstrinin her köşesinden 55 binden fazla teknoloji çalışanı bu yıl işini kaybetti ve daha fazlasının yolda olduğu neredeyse kesin. Haftasonuna yazıyı hazırlarken Crunchbase rakamlarına göre işten çıkarılan çalışan sayısı 44 bindi. Facebook'un çatı şirketi Meta 11 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklayınca, toplam rakam 55 bin oldu. Ama 11 bin çalışanın hepsi ABD'de çalışanlardan oluşmuyor. Ancak rakamlar burada durmayacak. Daha önce son derece güvenli ve yüksek ücretli olduğu düşünülen işlerde çalışan on binlerce teknoloji insanı, son aylarda çantalarını toplamak zorunda kaldı. Dünya ekonomisindeki bir gerileme, enflasyon canavarı teknoloji endüstrisini özellikle sert bir şekilde vurduğundan, çalışanlar kendisine çıkış yolu arıyor.



ARTIK GÜVENLİ LİMAN YOK

Yüksek enflasyonlu bir dönemde yatırımcılar garanti para kazanma yollarını araken risk edilen para oranı düşüyor. Gelişmekte olan genç sanatçılar tarafından tercih edilen önde gelen müzik platformlarından biri olan SoundCloud, bu hafta büyüyen zorlanan şirketler listesine adını ekledi ve bildirildiğine göre personelinin yüzde 20'sine kadar kesintiye uğradı. ABD ekonomisinde işsizlik başvuruları sekiz yılın en yüksek seviyesinde.







İşe alımların dondurulması ve işten çıkarmalar, genç metaverse dönemi umutlularından sanayi devriminin başından bu yana ayakta olan her sektörü etkiliyor. Kriz sadece dönüşemeyeni değil, dönüştüreni de etkiliyor.

Her firma önceliklerini belirlemek zorunda. Meta, Tesla, Netflix, Coinbase ve Twitter artan enflasyondan feci bir kripto pazarına kadar değişen nedenleri öne sürerek son aylarda işten çıkarmaları açıkladı. Bu düşüşlerin teknoloji devlerine de yöneldiğine dair işaretler var.



META OLMAK KURTARMADI

Facebook'un ana şirketi Meta Platforms 11 binden fazla çalışanını işten çıkardı. Duyuru şirketin CEO'su ve kurucusu Mark Zuckerberg tarafından yapıldı. İşe alımları dondurduklarını söyleyen Zuckerberg, şirketin boyutunu yaklaşık yüzde 13 oranında küçültmeye karar verdiğini açıkladı. Daha verimli şirket olmak için çalışacaklarını söyledi. İşten çıkarmaların sorumluluğunu üstlenerek, pandemi sırasında çevrimiçi faaliyetlerdeki artışın devam edeceğini varsaymakla hata yaptığını itiraf etti.

Twitter'ı satın alma operasyonunu tüm dünya için eğlenceli bir pembe diziye çeviren Elon Musk çalışanların yüzde 30'unu işten çıkaracağını açıklamıştı. Bunu da bağıra bağıra yaparak çalışanların tepki göstermesine sebep oldu. Günün sonunda Elon Musk yangını diğer şirketlere de taşıyabilir. Tesla'da ilk kıvılcımlar otonom yarışta başladı bile.

***

SÜRÜŞ VERİLERİNİ ANALİZ EDEN EKİP HEDEF OLDU



Tesla'da stresli bir dönemden geçiyor. Şirketin fenomen CEO'su, Elon Musk birdenbire Twitter'ı satın almak istediğine karar verdi. Bu dürtüsel satın alma girişimi Tesla'nın hisse senedi fiyatını aşağı çekti. Tüm bu dramanın ortasında şirket, Musk'ın şirketin uzun vadeli büyümesi için kritik olduğunu söylediği Tesla'nın gözbebeği Autopilot üzerinde çalışan 350 çalışanından 200'ünü işten çıkaracağını duyurdu.







Tesla, bu süreçte tüm San Mateo, California ofisini tamamen kapattı. Bu çalışanların çoğunluğunun, Autopilot'un veri etiketleme ve diğer teknikler aracılığıyla gerçek zamanlı sürüş verilerinin devasa koleksiyonunu analiz etmeye çalışan düşük ücretli işçiler olduğu bildirildi.

***

DİĞER CEO'LAR DA AÇIKLAMA İÇİN BEKLİYOR



Peki benzer itiraf diğer CEO'lardan gelir mi? Evet gelmeye devam edecek. Türkiye'nin gurur duyduğu girişimler Getir, Trendyol, Hepsiburada Zuckerberg'in ifadelerini doğrular şekilde pozisyon almıştı. Zuckerberg çevrimiçi ticaret yalnızca önceki trendlere dönmekle kalmadığını, makroekonomik gerileme, artan rekabet ve reklam kaybı da gelirlerinin beklenenden çok daha düşük olmasına neden olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca ofis alanını azaltarak, bazı çalışanlar için masa paylaşımına geçecek ve 2023'ün ilk çeyreğine kadar işe alımları dondurarak kemer sıkacak. Zuckerberg işten çıkartılan çalışanlar için 16 hafta boyunca baz ücret ödemesi, üç ay kariyer desteği ve 6 ay boyunca çalışan ve ailesi için sağlık sigortası sağlayacağını belirtti. ABD dışındaki çalışanlara sağlanacak destekler ise daha sonra paylaşılacak.

***

TİKTOK'UN ABD'DEKİ İŞ GÜCÜNDE KESİNTİ



TikTok, Facebook'un sosyal medya cehennemine doğru sürüklenen endüstrinin kazananlarından biri olarak ortaya çıktı. Genel olarak teknoloji endüstrisinin gerilemesinin hissettiği en büyük acılardan bazılarını ortadan kaldırmayı başardı. Yine de bu, işten çıkarmalara karşı bağışıklık kazandırmıyor. Şirketin AB ve Birleşik Krallık bölümlerindeki işçilere de benzer eylemlere hazırlanmaları söylendi. İddia edilen daha büyük yeniden yapılanmanın bir parçası olarak, TikTok'un bazı ekipleri genişletmek için önceki planlarını askıya aldığı bildiriliyor. TikTok sözcüsü, şirkette "odak değiştiren" bazı roller olduğunu söyledi, ancak hareketlerin "şirket çapında yeniden yapılanma" olarak nitelendirilmesine itiraz etti.

***

ABONE SAYISI YAVAŞLADI FATURA ÇALIŞANA KESİLDİ



Netflix, birkaç yıl boyunca durdurulamaz bir büyüme makinesiydi. Elbette bu, Dinsey+, HBO Max, Apple TV, Hulu gibi rakiplerinin sahaya katılmasından önceydi. Netflix'in abone sayısı yavaşladı ve işi bir darbe aldı. Şirket, Mayıs ayında kaçınılmaz olanı duyurdu ve 150 çalışanı veya işgücünün kabaca yüzde 1.3'ünü işten çıkaracağını açıkladı.







O zamandan beri işler daha da kötüye gitti. Netflix'in ilk işten çıkarmalarından yaklaşık bir ay sonra şirket, The Guardian'a göre bu sefer 300 çalışanı veya şirketin toplam işgücünün yüzde 4'ünü etkileyen başka bir dizi kesinti duyurdu.

Şimdi, 200.000'den fazla sevgiliden ayrılan abonesinin kanamasını durdurmak için umutsuz bir çaba içinde olan Netflix, görünüşe göre platformuna reklam almayı düşünüyor.

***

ZENGİN ADAM YÜZDE 30 KÜÇÜLME DEDİ



Dünyanın en zengin insanının şirketi satın alma girişimleriyle uğraşmaktan çoktan yorulmuş olan Twitter çalışanları, geçen ay başka bir stres noktasıyla karşı karşıya kaldı.







Haziran ayı başlarında şirketin insan kaynakları ekibi çalışanların yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkarmak için harekete geçti. Twitter, çoğu işe alım ve dolguyu dondurduğu yılın başlarında sert su potansiyeline işaret etti.

***

BİL BAKALIM BEN KİMİM?



Okta'nın parolasız kimlik doğrulaması, parmak izleri veya yüz taramalarıyla ilgili oturum açma, verileri kötü niyetli bir aktör tarafından ele geçirilse bile fayda etmiyor



Günlük hayatta ne kadar şifre hatırlamak zorunda olduğunuzu düşündünüz mü? Okta girişimi geliştirdiği teknolojiyle biyometrik oturum açma verilerinin yasa dışı kullanımına karşı koymayı amaçlayan parolasız kimlik doğrulama sistemi için yeni bir yetenek geliştirdi.

Okta'nın kurucu ortağı ve CEO'su Todd McKinnon, Protocol ile özel bir röportajda, "Tehdit aktörleri daha iyi ve daha sofistike hale geliyor ve bu, onlardan bir adım önde olduğumuzdan emin olmak için bir tür arayış" diyor. Okta'nın parolasız kimlik doğrulama ürünü FastPass için yeni yetenek, şimdi erken erişim önizlemesinde ve 2023'ün başlarında genel olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

McKinnon, şirketin yaklaşan tehdide yanıtının, varsayılan olarak "biyometrik kimlik doğrulayıcıları bile daha fazla kimlik avına karşı koruma sağlamak" olduğunu söyledi.

Okta'nın uyguladığı yöntem, biyometrik oturum açma bilgilerini bir kullanıcının cihazına bağlamayı içerir, böylece yalnızca o cihaz bu bilgileri kimlik doğrulama için kullanabilir.







SİBER GÜVENLİK YAZILIMLARI

Türk Telekom düzenlediği siber güvenlik kamplarıyla bu konudaki insan açığını ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca bireylere ve kurumlara özel siber güvenlik yazılımları ve hizmetleri sunuyor.



PAROLASIZ İŞLEM

Yüz tanıma ile aktivasyon Yüz Tanıma (Face ID) ile giriş özelliği bulunan cihazlar üzerinden Türk Telekom Online İşlemler Uygulamasına parola gerektirmeden giriş yapma imkanı sunuyor. Yüz Tanıma ile giriş yapabilmek için bir kereye mahsus aktivasyon yapılması gerekiyor. Face ID özellikli cihaz üzerinden Online İşlemler Uygulamasına giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak aktivasyon ekranına yönlendirme yapılıyor. Cihaz üzerinde kayıtlı yüz tanıma kimliği tanıtılarak aktivasyon işlemini tamamlanıyor.