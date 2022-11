İnsan odaklı teknolojide kadın merakı üstün geldi

Kadın girişimcilerin başarısı, insan odaklı teknoloji girişimleri arttıkça büyümeye devam ediyor. Dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik konferansı Web Summit etkinliğinde kadın girişimciler başrolde yer aldı. Veri Ekonomisi’nin yıldızı kadınlar oldu...

Teknolojiyi sadece testosteron üzerinden anlatmaya çalışmak yetersiz kalıyor. Normal koşullarda erkeklik hormonu olarak adlandırılan bu hormon yıllarca teknolojinin dar çerçevede işlemci yarışıyla anlatılmasına sebep oldu. "Ya biz bu yarışı niye yapıyoruz" diyen olmadı. Aslında bu testosteron hormonu kadınlar tarafından da düşük miktarda yumurtalık sayesinde üretiliyor. Yani erkeğe has bir hormon değil. Erkeklik hormonu olarak gösterilen testosteron üretimini gerçekleştirilmesi için beyin bölgesindeki hipotalamus sorumlu gösteriliyor.







Teknolojide doğru kabul edilen yanlışların altını çizelim "Teknolojiye erkekler için değil insanlar içindir" gerçeğini kabul etmek için insan merkezli tasarımlarla buluşmamız gerekiyordu. Yani insan merkezli tasarımlar için teknolojide merkeze erkeği değil, insanı alması gerekiyordu. Dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliği Web Summit 2022'de kadınlar yine başrolde yer aldı. Konferanslarda soru soran gazeteci, sahnede projesini anlatan girişimci, sosyal proje geliştiren insan yönünde kadınlar vardı. Startups. Watch rakamlarına göre Türkiye'de kadın girişimci oranı yüzde 22. Oran aslında daha yüksek olmasına rağmen oyun girişimleri oranın düşmesine sebep oluyor.







TEKNOLOJİDE KADIN ORANI

Teknolojide kadın (Women in Tech) temasıyla bu yıl 30 bin kadın katılımcı oranı yüzde 42'ye ulaştı. Konuşmacıların ise yüzde 34'ü kadın oldu. Bu rakam 2021'dekiyle aynı. Genel cinsiyet dengesi geçen yıla göre düşerken, Web Summit neredeyse eşit seviyede. Bu yılın başlarında, Web Summit, teknoloji topluluğundaki kadınları arasında bir araştırma yürüttü. Bu araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 49.5'inin geçen yıl cinsiyetçilik yaşadığını, yüzde 66.9'unun erkek meslektaşlarına kıyasla adil olmayan şekilde ödendiğini hissettiğini söylüyor.Yüzde 62,9'u en azından bazı zamanlarda kariyer ve aile arasında seçim yapmak için baskı hissediyor.







Diğer yandan yapılan araştırmalar konuşmacı rakamlarında kadın oranının arttığını ortaya koyuyor. Bu yıl yüzde 34'ü kadın olan bin 50 konuşmacı, bu yıl 17 sahnede 26 etkinlikte konuştu. Konferansa katılan 2 bin gazetecilerin birçoğu sahnede tartışmaları yönetiyor. Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska 1 Kasım'da Açılış Gecesi töreninde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde teknolojinin rolünü vurgularken, aynı zamanda güç teknolojisinin insanları güvende tutması gerektiğini vurguladı.

***

ZİRVEDE ELON MUSK KONUŞULDU



Web Summit 2022 etkinliğinin mimarı ve CEO'su Paddy Cosgrove, Elon Musk ve Twitter'ı satın almasıyla ilgili gelen soru üzerine gazetecilere pembe dizi benzetmesi yapıp, tam gazetecilerin seveceği hikaye olduğunu ifade ederek Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının pembe diziye dönüştüğünü söyledi.

Aslında Twitter'ı satın almasının ardından Elon Musk, bir zamanlar 'dijital şehir meydanı' olarak tanımladığı platformu yeniden şekillendirmek için hiç zaman kaybetmedi. Şimdiye kadar en büyük ve en olay yaratan girişimi, 'mavi tık'lı hesap, yani doğrulama için kullanıcılardan ayda 8 ABD doları talep etme planı oldu.

Platformda büyüyen taklit hesap sorununu çözmek için 2009'da tanıtılan Twitter'ın doğrulama sistemi, başlangıçta kamu görevlileri, ajanslar, sanatçılar, sporcular ve kimliğe bürünme riski taşıyan diğer tanınmış kişiler için test edildi, ancak sonunda işletmeler ve markalar için kullanıma sunuldu.







Doğrulama süreci şeffaf olmamasına ve sürekli bir tartışma kaynağı olmasına rağmen, "mavi tık onay" hızla platformda imrenilen bir onay mührü haline geldi.

Mayıs 2021'de şirket, kimin uygun olup kimin olmadığı konusunda yeni, daha şeffaf yönergeler belirleyerek doğrulama programını yeniden başlattı.

Ancak bu, bir dizi tweet'te doğrulama için "mevcut lordlar ve köylüler sistemi"ni "saçmalık" olarak nitelendiren Musk için yeterli değildi. "İnsanlara güç! Ayda 8 dolara mavi tık" diye yazdı ve imrenilen mavi çekin artık tikin ücreti ödemeye istekli herkes tarafından kullanılabileceğini öne sürdü.

Twitter şu anda 420 binden fazla doğrulanmış hesaba sahip. Yaklaşık 240 milyon günlük aktif kullanıcısının yüzde 0,2'sinden daha az.

Musk'ın yeni "doğrulama" kurallarına göre bu sayının hızla yükselip yükselmeyeceği henüz belli değil. Platformdaki bazı erken anketler, mavi tik için ödeme yapma isteğinin çok sınırlı olduğunu, ancak özellik gerçekten uygulandığında bu durumun değişebileceğini gösteriyor. Siz mavi tık için aylık kaç dolar ödemeye hazırsınız?

***

ÜÇ AYDA 405 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE KRİPTO ÇALINDI



Posta kutumda bir mesaj gördüm: "2022'nin üçüncü çeyreğinde 405 milyon dolar değerinde kripto para çalındı." Blokzinciri Güvenlik İttifakı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bulgularını pek çok insan için "Aman canım haydan gelen huya gider" şeklinde yorumluyor.

Bu dönemde 37 saldırının gözlemlendiğinin belirtildiği raporda, toplam kaybın 405 milyon doları bulduğuna dikkat çekildi. Saldırganların hedefi ise merkeziyetsiz borsalar ve köprü teknolojileri oldu.







Yüksek güvenlikli kripto para borsası yazılımları sunan BHDB Bilişim'in Kurucusu Tekin Uğuz, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Dünya çapında faaliyet gösteren kripto para borsası sayısının 500'ün üstünde olduğunu hatırlatan Tekin Uğuz, "Kripto ekosistemi içinde saygın bir veri kaynağı olarak kabul edilen Coinmarketcap, bu borsaların yalnızca 252'sini izliyor. Yatırımcılar için doğru kripto para borsası seçimi önemliyken, kripto para borsası kurarak sektörde ilerlemek isteyenlerin ise doğru ve güvenli yazılımı bulmaları gerekiyor" dedi.



HEDEF: MERKEZİYETSİZ BORSALAR

Üçüncü çeyrekte tespit edilen siber saldırılara ilişkin raporda, toplam kayıpların yüzde 92'sinden zincirlerarası köprülerin ve merkeziyetsiz finans (DeFi) teknolojilerinin sorumlu olduğu görüldü. NFT platformları, merkeziyetsiz borsalar (DEX), merkeziyetsiz özerk organizasyonlar (DAO) ve cüzdanlar, saldırıya uğrayan proje türleri arasında yer aldı.

***

ÇİFÇİLERE ÖZEL DRONE HAZIR



Her meslekten insanın YouTube veya benzeri video paylaşım platformunda hazırladığı videoları izliyorum. Bazen otomobil tamircisi, bazen bir doktor, çoğu zaman bir amatör müzisyen veya bir çiftçi. Artık insansız hava araçları çiftçilerin de kullanmına sunuluyor. Artık telekom operatörleri YouTube özel kampanya duyurusu bile yapıyor. Türk Telekom Prime abonelerine ücretsiz Premium YouTube aboneliği sunuyor. Günün önemli bir bölümünü YouTube ekranında geçirenler için reklamsız harika bir çözüm. Gelelim çifçilerin drone kullanma meselesine. Devrim niteliğindeki koaksiyonel ikili motor sistemi ile donatılan DJI Agras T40, 50 kg yük taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Koaksiyonel ikili motor sistemi ile 50 kg'a kadar yük taşıma özelliğine sahip olan DJI Agras T40, katlanabilir tasarımı sayesinde kolaylıkla taşınabiliyor. İkili otomizer püskürtme sistemi ile 40 kg serpme yükü, aktif faz hassas radarı ve çoklu görüş sistemi sayesinde DJI Agras T40, tarımsal operasyonlarda en üst düzeyde hassasiyet elde edilmesini sağlıyor.







HARİTALAMA YAPILIYOR

Ölçme ve haritalama konusunda da çiftçilere büyük kolaylık sağlayan DJI Agras T40 saatte; 213 dekar tarla ve 40 dekar ağaç ilaçlama, 1.5 ton gübre serpme özellikleriyle de dikkat çekiyor.

DJI Agras T40 aktif fazlı radarı, 360 derece çok yönlü engel algılama için binoküler sensörü ve 50 mt engel tanıma mesafesi ile daha düzgün ölçeklendirme yapabiliyor. 12 mp kamerası, 10 dakikada 66 dekara kadar 3 boyutlu alan haritalama yapması, çift atomize püskürtme diski ile DJI Agras T40, tarım arazileri ve meyve bahçeleri için en doğru dron olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Zirai dronlar, zararlı böcek ilaçları kullanırken çiftçileri zehirleme ve yazın tarlada çalışırken güneş yanığından korumakla kalmaz bitki koruma da sağlıyor. Zirai ilaçlama dronu ile günde 2.000 dekara varan ilaçlama yapılabiliyor. Bu da geleneksel püskürtme ile ilaçlama yöntemlerinden 50 kat daha fazla. Sabit konum ve yönlendirme yöntemi ile su ve toprak kirliliği ciddi oranda azaltılır ve bitki koruma sağlanıyor.

Pestisit tasarrufunun yüzde 30'u yüksek derecede atomizasyon ile sağlanıyor. Traktör kullanımına bağlı akaryakıt masrafı ortadan kalkıyor. Tarım dronları ile geleneksel püskürtme yöntemlerine kıyasla yüzde 95 oranında su tasarrufu sağlanabiliyor.

Tarım dronları ile geleneksel püskürtme yöntemlerine kıyasla maliyette yüzde 97 azalma sağlanıyor. Mahsulün arazisinden ve yüksekliğinden etkilenmiyor, alçak irtifalarda uçuşları kolaylıkla yönetir, bitki koruma sağlar ve mahsule zarar vermiyor.