Kodsuz dijital hayat oh ne rahat!

Bankanızın şubesiz, ödemenizin nakitsiz, otomobilinizin sürücüsüz, uygulamanızın kodsuz, sebzenizin topraksız üretildiği ve alışverişinizin kasasız olduğu bir hayata hazır mısınız? Aslında tüm bu gelişmelerin arkasında veri ekonomisi ve verilerden oluşan dijital kimlik yatıyor

Son bir ayda, üç ülkede, yedi farklı şehre gittim. Nakit kullanmadan sadece uygulamalar üzerinden ödeme yaparak taksiye bindim, otellerde yer ayırdım, restoranlara gittim. Nakit kullanmadan tüm harcamaları uygulama ve kartla yaptım. En son banka şubesine gittiğim zamanı hatırlamıyorum bile. Seyahatler sırasında İstanbul'da çok az zaman geçirirken hepsiburada'nın kasasız alışveriş deneyimi de yaşadım. ABD seyahatimde sürücüsüz otomobil deneyimini yaşarken, AWS re:Invent etkinliğinde AWS DeepRacer Ligi'nde makine öğrenmesiyle geliştirilen sürücüsüz araç yarışına tanıklık ettim. Aslında alışkanlıklarımızın değiştiği, "onsuz olmaz" diye düşündüğümüz pek çok şeyin değiştiğine tanıklık ediyoruz. Üstelik değişimin her noktasında veri ekonomisinin işçileri yazılım geliştiriciler var.



KODSUZ DİJİTAL HAYAT

Gittiğim konferans ve basın toplantılarında teknoloji şirketleri kodsuz uygulama hazırlamanın mümkün olduğunu söylüyordu. Aslında tüm bu dijital servisler ve uygulamalar için kod yazmak gerektiğine alışmıştık. Önce San Francisco'da SAP'nun Business Innovation toplantılarında, her çalışanın pazarlama ekiplerinin bile kendi uygulamasını geliştirmek için kod ihtiyacının olmadığı söylendi. Ardından Las Vegas'ta 50 binden fazla AWS iş ortağı, müşteri ve yazılım geliştiricinin bir araya geldiği re:Invent etkinliğinde teknoloji bariyerini düşürmek için kodsuz uygulama ve hizmet tasarlamanınn mümkün olduğu örneklerle gösterdi. Evet alışkanlıkları değiştiren dijital hizmetlerin de arkasında değişen şeyler vardı. Sonuçta artan dijital yetenek arayışına karşılık bulmak zorlaşıyor.









BULUT BİLİŞİM ÇÖZÜMÜ

Artık kod yazma yeteneği olmasa bile dijital uygulama geliştirmenin mümkün olduğu dijital dönüşüm yolculuğu başladı. Amazon Web Services tüm bu servisleri bulut bilişimle kullandığın kadar öde diyerek yapıyor. Üstelik bu dönüşüm yeteneklerini tedarik zinciri, üretim, enerji ve sağlık sektöründe hayata geçiriyor. E-ticaret devi Amazon'un kasasız alışveriş konusunda ilk adımı Seattle'daki mağazasında attığını söyleyelim. 2006 yılında kurulan Amazon.com'un teknoloji şirketi Amazon Web Services'in kodsuz uygulama geliştirme konusunda teknoloji bariyerini düşürmeye çalışan teknoloji şirketinin olduğunu da unutmayalım.



150 BİN YAZILIMCININ SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ YARIŞI

Dünyanın ilk makine öğrenimi temelli küresel sürücüsüz araç yarış ligi de sonuçlandı. 150 bin yazılım geliştirici öğrencinin katıldığı yarışta en hızlı ve hatasız aracı kodlayan üç öğrenci AWS DeepRacer Ligi ödülünü aldı.

150 ülkeden 150 bin yazılım geliştirici lise ve üniversite öğrencisinin katıldığı AWS DeepRacer Ligi sonuçlandı. Türkiye'den de öğrencilerin ilgi gösterdiği turnuvayı Tayvanlı öğrenciler ilk 3'te tamamladı. Yazılım teknolojisine meraklı gençler makine öğrenimi (ML - Machine Learning) yeteneklerini geliştirirken sürücüsüz araç ligi için küresel yarışa katılıyor. Dünyanın dört bir yanında yer alan tüm beceri seviyelerinden geliştiriciler ödüller kazanmak için yarışlarda çevrimiçi olarak veya bizzat yarışabiliyor ve bu süreçte makine öğrenimi becerilerini geliştirebiliyor. AWS DeepRacer Ligi, yazılım geliştiricileri rekabet etmeye ve kazanmaya teşvik ediyor. Şimdiye kadar 150'den fazla ülkeden 150 binden fazla geliştirici, AWS DeepRacer ile makine öğrenimi konusunda eğitim aldı.







EN ZORLU PİST YARIŞ: Championship Speedway 2022, Intel tarafından sunulan AWS DeepRacer Ligi Şampiyonası'nın resmi pisti. AWS DeepRacer tarihindeki en zorlu fiziksel pist olan bu pist (33.22 m), birden fazla keskin viraj ve bitiş çizgisinde uzun bir drag pisti ile yarışmacıları daha önce hiç olmadığı kadar zorluyor. Bu pist, 2022 Summit Speedway'e kıyasla 12 cm daha dar ve yüzde 43 daha uzun olduğundan yarışmacılar için ekstra zorluk oluşturuyor.

AWS DeepRacer, her beceri düzeyindeki geliştiricinin bulut tabanlı bir üç boyutlu yarış simülatörü, pekiştirmeli öğrenim ve küresel yarış ligi tarafından yönetilen tamamen otonom 1/18'inci ölçekli yarış arabası aracılığıyla makine öğrenimini uygulamalı olarak kullanmasına olanak tanıyor. Bu yılki parkur, AWS'nin şimdiye kadar inşa ettiği en uzun ve en teknik fiziksel parkur ve tüm turnuva boyunca şampiyona kupası yarışlarına ev sahipliği yaptı.

ÜÇ BOYUTLU SANAL YARIŞ: AWS DeepRacer Ligi, dünyanın dört bir yanından geliştiricileri makine öğrenimi (ML) yarışması aracılığıyla bir araya getiriyor. Katılımcılar, uygulamalı eğitim sayesinde AWS DeepRacer cihazıyla ve 3 boyutlu sanal yarış simülatöründe pekiştirmeli öğrenme (RL) modelleri geliştirmeyi öğreniyor. Küresel puan tablosunun tepesinde yer alan deneyimli bir profesyonel veya ilk kez model geliştiren bir amatör olmanız fark etmeksizin AWS DeepRacer, makine öğrenimiyle çalışmaya başlamanın en hızlı yolu haline geliyor. Makine öğrenimi yolculuğunuza hızlı bir şekilde başlamak için aşağıdaki eğitici kaynakları inceleyin ve ardından öğrendiklerinizi konsol aracılığıyla piste aktarılıyor.



MÜŞTERİ DENEYİMİ İÇİN ÖDEMELER GÖRÜNMEZ OLSUN

Bir mağazaya girdiniz ve sepete seçtiğiniz ürünleri attınız. Ödeme yapmadan çıktığınızı hayal edin. Mecidiyeköy'deki bir AVM'de Hepsiburada mağazasında kasasız alışverişi deneyimlerken, müşteri deneyimi kasasının bile görünmez olması beni çok şaşırtmadı.

Bu deneyim sırasında aklıma 2017 yılında Getir ve Bitaksi'nin kurucusu Nazım Salur ve o dönem BKM CEO'su Soner Canko ile eski bir sinemada yaptığım röportaj geldi. Soner Canko Bitaksi ile işbirliği için masaya oturduklarında Nazım Salur'un kendisine "Müşteri bir kez giriş yaptıktan sonra sizi görmeyecek" demiş. Soner Canko o dönem BKM Cüzdan lansmanı yapmış, daha çok görünür olmak istiyor.

Oysa müşteri seni bir daha görmeyecek deniyor. Soner Canko, iş yapamayacağız galiba diye aklımdan geçirmiş. Ancak zamanla bunun ne kadar değerli olduğunu anlamışlar.

"Biz o dönem startup'larla nasıl işbirliği yapacağımızı öğrendik" demişti Soner Canko.

Bu görüşmeden sonra "Müşteri deneyimi için görünmez olmak" diye Hepsiburada'nın yapay zekaya dayalı ilk 'al ve çık' konseptli yeni nesil akıllı pilot mağazasını deneyimleme şansı buldum. Sonuçta bitaksi ya da Uber ile seyahat edince nasıl eposta ile fiş geliyorsa, uygulama üzerinden de takip edebiliyorsan bunun zor tarafı yok. Ödeme sistemleri konusunda pek çok kurum lisans aldı. Telekom şirketleri müşteri deneyimini daha etkili hale getirmek için müşteri deneyimine yatırım yapıyor. Türk Telekom da lisans alarak ödeme konusunda adımlar atmaya başladı.

SIRA BEKLEME YOK Alışverişler sırasında en çok müşterinin asabını bozan şeylerin başında kuyrukta beklemek oluyor.

Hepsiburada Smart by MIMEX ile yapay zeka, görüntü işleme teknolojileri ve dijital sensörler, ödeme noktası olmayan akıllı market konseptiyle birleşiyor; müşterileriler, kasa sırası beklemeden, ürünlerini kolayca alıp mağazadan çıkarak birkaç dakikada alışverişlerini tamamlıyor.

Tamam ödemeden çıkmıyorsunuz.

Fatura eposta adresinize akıyor. Ancak siz ödeme işlemi için beklemiyorsunuz.

UZUN VADELİ AR-GE PROJESİ Hepsiburada Smart by MIMEX akıllı mağaza konsepti, dünyanın en büyük bütçeli Ar-Ge ve inovasyon programlarından Ufuk 2020 kapsamında Avrupa Birliği Komisyonunun yaklaşık 2,2 milyon euro tutarındaki teşvikiyle hayata geçirildi. İngilizce açılımı Micro Market Experience (Mikro Market Deneyimi) olan proje, Hepsiburada'nın yanı sıra donanım, sensör, kamera sistemleri ve akıllı raf alanlarında faaliyet gösteren dört uluslararası şirketin ortaklığı ile geliştirildi. Tüm dünyada az sayıda örneği bulunan 'al ve çık' konseptli mağazalar, müşterilerine kolay, pratik ve hızlı bir alışveriş deneyimi sunuyor. Hiçbir fiziksel ödeme noktası bulunmayan Hepsiburada Smart'ta, alışverişle ilgili tüm işlemler yapay zeka, görüntü işleme ve dijital ağırlık sensörü teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştiriliyor.

RAFA GERİ BIRAKINCA SİLİNDİ Telefon ekranından gözümü ayırmadan bakıyorum. Yeni nesil yapay zeka, görüntü işleme, ağırlık sensörlü akıllı raf teknolojilerinin yardımıyla, müşterilerin aldığı ürünler anlık olarak uygulamadaki sanal sepete ekleniyor, rafa geri bıraktığı ürünler ise anında sepetten çıkartılıyor. Alışverişini tamamlayan müşteriler herhangi fiziksel bir ödeme işlemi gerçekleştirmeden ve zaman kaybetmeden mağazadan çıkabiliyor. Böylece tüm alışveriş işlemi saniyeler içinde tamamlanıyor.

Hepsiburada Smart by MIMEX konsepti Hepsiburada Ar-Ge ekibiyle birlikte İtalya ve İspanya'dan dört ekibin dâhil olduğu uluslararası bir iş birliği projesi olarak iki yıllık bir süreçte geliştiriliyor. Hepsiburada Smart, beş proje ortağı (Spindox-İtalya, Metrica 6-İspanya, Cefla-İtalya, Fondazione Bruno Kessler-İtalya, ve Hepsiburada-Türkiye) tarafından geliştirilen görüntü işleme, yapay zekâ ve raf sensörü teknolojilerinin birleşmesiyle oluşturuluyor.

Fütüristik mimari tasarımı Architectural Strategies Atelier'den mimar Sezer Bahtiyar tarafından yapılan Hepsiburada Smart by MIMEX 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren hızlı tüketim ürünleriyle müşterilerin kullanımına açılacak.