Akıllı cihazlar beynimizi pasifleştirdi

Evde, ofiste, otomobilde her şey akıllandı ama peki ya biz? USB bellekten buzdolabına, beslenme çantasından otomobillere çevremizde her nesne yazılımla akıllanıyor. Akıllanan cihazlar neden birbiriyle konuşmuyor?

Akıllı ev, akıllı otomobil, akıllı ofis kısacası son 30 yılda her şeyin akıllandığına şahit olduk. Ancak insanı akıllandıracak cihazlar yerine, pasif duruma getiren cihazları daha çok ürettik sanki. Üstelik cihazlar birbiriyle konuşmadı. Herkes kendi dilini dayattı. Şimdi basit tüketici hale getirdiğimiz insanlara bunları kişiselleştirerek daha çok satma derdindeyiz. İşte sürdürülebilir iş modelleri bu yüzden her seferinde tökezliyor. İlk kez 25 yıl önce katıldığım dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'e ilk kez uzaktan bakarken akıllı cihazların hayatımızı nasıl değiştirdiğine göz attım. Türk Telekom Trabzon'un köyüne yeni yılda fiber bağlantı taşırken biz dünyanın en büyük fuarında hayatın nasıl değiştiğine bakıyoruz. Sonuçta İstanbul'da yaşayan bir insanla Trabzon'un köyünde yaşayan insanın internet hızını eşitlemek erişim için kuşkusuz eşsiz bir hizmet.



PASİF İZLEYİCİDEN ETKİLEŞİME

Gelin CES 2023'ün yeniliklerine biraz da bu gözle yakından bakalım. Sürdürülebilirlik, kişiselleştirme, kullanıcıyı daha iyi tanıma, paylaşma kültürünün karşımıza çıkardığı cihazlar... Sürdürülebilirliği ve geri dönüşümü odağına alan Sony'nin çevreci yaklaşımını da yansıtan stantta panellerin bir kısmı Sony tarafından geliştirilen "Orijinal Karışımlı Malzeme" olarak adlandırılan özel bir kâğıttan oluşuyor. Orijinal Karışımlı Malzeme, bambu, şeker kamışı ve tüketim sonrası geri dönüştürülmüş kâğıttan yapılan ve kaynağı belirtilen, çevreye duyarlı bir kâğıt malzeme. Ayrıca Sony, etkinliklerinde daha önceki organizasyonlarında kullandığı perdeleri yeniden kullanarak ve kiralık malzemelerden yararlanarak çevresel etkiyi ve atık malzemeleri azaltmayı hedefliyor. Amacı farklı ilhamlarla yenilik peşinde koşarak insanları harekete geçirmek olan Sony, Honda Mobility'nin yeni bir prototip aracını da sergiledi, Togg'un dijital bahçesinden daha çok beğendiğimi söyleyemem.









İÇERİK ÜRETİCİLERİNE YAKIN

Sony, en iyi içerik üreticilerinden geleceğin içerik üreticilerine kadar tüm dijital projelere yakın olmak adına birçok prodüksiyon faaliyetine destek oluyor. Stantta içerik üreticilerine her açıdan teknolojik çözümler sunan VENICE 2 gibi dijital sinema kameraları, full-frame aynasız fotoğraf makinesi, Alpha serisi, VLOGCAM serisi, profesyonel drone Airpeak, Xperia akıllı telefonlar ve bulut tabanlı bir medya prodüksiyon platformu olan Creators' Cloud gibi geniş kapsamlı görüntü prodüksiyonu çözümleri sergileniyor. Sony ayrıca profesyonellere ve genel içerik üreticilerine yönelik mikrofonlar ve kulaklıklar aracılığıyla yüksek kaliteli ses deneyimini de ziyaretçilere sunuyor.



SANAL TARAFTAR ETKİLEŞİMİ

Sony, İngiltere Premier Ligi futbol kulübü Manchester City ile birlikte bir kavram gerçekleştiriyor. Hem yeni hem de mevcut spor taraftarlarını heyecanlandırmak, onlarla etkileşim sağlamak için fiziksel ve sanalın birleşimiyle oluşturduğu yeni nesil sanal taraftar topluluklarını ve etkileşimini hayata geçirmeyi hedefliyor. Ziyaretçiler stantta, Manchester City'nin stadı Etihad Stadyumu'nu metaverse evrenine taşıyarak yeni bir taraftar deneyimi yaşatıyor. Taraftarlar, akıllı telefonlarında kendi kişiselleştirilebilir avatarlarını oluşturarak takıma olan duygularını ve tutkularını ifade edebiliyor. Aynı zamanda gelecekte, etkileşimi artırmak için çeşitli geliştirmelerle alanda bulunmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarın birbirleriyle bağlantı kurması hedefleniyor.