Mobil dünyanın dijital kodları sahnede

Mobil dünyanın dijital kodları Barselona’da ortaya çıktı. Tüm akıllı araçlarda her koşulda 5G ve internete bağlı cihazlar, bulut teknolojisi, yapay zeka, nesnelerin interneti, Metaverse ve artırılmış gerçeklik teknolojileri öne çıktı

Yaklaşık 23 yıldır Mobil Dünya Kongresi etkinliklerini takip ediyorum. 2007 yılından sonra Barselona, öncesinde Fransa'da Cannes'da düzenlenen etkinliklere Dünya GSM Birliği (GSMA) ev sahipliği yapıyordu. Her yıl akıllı telefonlarda yıl boyunca göreceğimiz değişikliğin izlerini, operatörlerin gündemini Mobil Dünya Kongresi etkinliklerinde bulurduk. Sektörün kalbinde operatörler vardı. Şimdi sektörün kalbinde tüketici ve girişimciler var. Barselona şehri tümüyle girişimciler için cazip şehir olma iddiasıyla hareket ediyor. Belediye bu odağı etkinliğin her yerinde altını çizmeye gayret ediyor.







KAMERADA AKILLI PİL DÖNEMİ

Akıllı telefonlarda 3G, 4G, 5G gibi bağlantılar kadar, ekran, kamera ve son yıllarda sahip olduğu yapay zeka destekli teknolojiler ve sensörler öne çıkmaya başladı. 3G bağlantıda Avrupa, 4G'de kısmen ABD, 5G'de ise Çinli ve Uzakdoğulu şirketlerin egemenliği göze çarptı. Akıllı telefonlarda Amerikan şirketlerinin ağırlığı kaçınılmaz. Belki, AT&T, Cisco, Intel eski gücünde değil. Ancak Google, Apple, Qualcomm, Meta mobil teknolojiler ve sosyal ağlar konusunda dünyanın veri ve iletişim canavarları haline geldi. Sadece 10 yılda güçlü Amerikan markaları öne çıkarken, Nokia, Siemens ve Ericsson gibi Avrupalı, Panasonic, Sony, Toshiba gibi markalar mobil cihazlardaki egemenliğini kaybetti. Artık kameralarda optik kadar yapay zeka yetenekleri, uzun ömürlü pil kadar akıllı pil yönetim yazılımı, 5G kadar akıllı bulut teknollojileri, sensörler ve akıllı üretim teknolojileri öne çıkıyor. İşte biz de Barselona'da Mobil Dünya Kongresi'nde MWC öne çıkan ürün ve teknolojileri bir araya getirdik.







ELİMİZDE BİR SAAT BİR DE KULAKLIK KALDI

Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar tarafında yasaklarla kuşatılan Huawei akıllı saat ve kulaklıklarla adından söz ettirecek ürünlerle Barselona'da sahneye çıktı. Aslında Huawei markasını bir buzdağına benzetecek olursak cihaz değil, ağ teknolojileri tarafının çok büyüdüğünü söylemek mümkün. Bugün şirketin karlılığını şebeke tarafı sağlıyor. Giyilebilir teknolojiler tarafına da yatırım yapan Huawei yenilikçi bir saat ve kulaklık ürünüyle dikkatleri üzerine çekti. Yenilikçi tasarım ve fonksiyonel kombinasyona sahip yeni akıllı saat HUAWEI WATCH Buds Türkiye'de satışa sunuldu. Manyetik açılır kapak ve içerisinde kulaklık bulunduran tasarıma sahip, sektörün ilk akıllı saati HUAWEI WATCH Buds, TWS kulaklıklar ve akıllı saatler arasındaki sınırları kaldıran, son derece entegre bir genel mimari ile tasarlandı.

Her iki akıllı cihazın özelliklerini ve işlevlerini bir araya getirerek TWS kulaklıkları ve akıllı saatleri şık bir giyilebilir cihazda birleştiren HUAWEI WATCH Buds, günlük kullanım sırasında TWS kulaklıkların unutulması veya kaybedilmesi sorununu çözüyor ve kullanışlı ve hafif bir akıllı deneyim sunuyor. HUAWEI akıllı giyilebilir cihazların getirdiği olanakların bir başka derinlemesine keşfi olan bu ürün, kullanıcılara yeni bir akıllı deneyim çağı sunuyor.

Zarif ve şık bir dokunuş katan zarif dokular ve ince parlaklıkla yumuşak bir şekilde işlenmiş üst katman dana derisinden yapılmış full-grain deri kayışla birlikte geliyor. Sadece 14.99 mm kalınlığındaki WATCH Buds, sekiz kanallı fotoelektronik sensörler, ultra mikro hassas döner modülü, kulaklık şarj ünitesi, manyetik bağlantı ünitesi ve içine yerleştirilmiş bir çift TWS kulaklık dahil olmak üzere bir çerçeve içinde 21 katmanlı bileşen içeriyor.

Sağlık özellikleri açısından HUAWEI WATCH Buds, otomatik SPO2 ölçümü, TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme ve uyku izleme gibi çeşitli sağlık izleme özelliklerini destekliyor. Ayrıca, aralarında koşu, yürüyüş, bisiklet, ip atlama, eliptik makine, kürek makineleri, serbest antrenman dahil olmak üzere 10 profesyonel spor modu bulunan 80 Spor Modu ile geliyor.







AKILLI TELEFONDA MERCEKLE YAPAY ZEKA KOLKOLA GİRDİ

Uzun süredir Huawei ile iş birliği yapan Leica'nın fotoğraf ve video konusunda mühendislik deneyimi Xiaomi 13 ile karşımıza çıktı. Üstelik amiral gemisi telefonda yapay zeka teknolojisi de göze çarpıyor

Pandemiden hemen önce 2019 yılında Huawei altın yıllarını yaşarken, akıllı telefon merceklerinde, fotoğraf ve video kamera mühendisliğinde Leica ile müthiş bir çıkış yakalamıştı. Bu işbirliği ile Leica küllerinden doğarken, akıllı telefonda sensör, mercek, işlemci ve yapay zeka teknolojisi ile fotoğraf konusunda başarılı örnekler karşımıza çıktı. Leica bu işbirliğinin verdiği güçle insan kaynağı ve üretim yatırımlarına hız verdi. Ancak Huawei'nin aldığı darbeler onu da etkiledi. İşte bu durumu fırsata çeviren Xiaomi oldu. Bir süredir sessiz sedasız başlayan işbirlği artık daha güçlü vurgulanır hale geldi. Görüntüleme teknolojilerinde yürütülen stratejik iş ortaklığının bir parçası olan Xiaomi ve Leica arasındaki iş birliği sayesinde şirket, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro ile uluslararası kullanıcılara yepyeni bir akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimi sunacak. Leica ile birlikte tasarlanan ve merakla beklenen bu iki amiral gemisi model, Leica'nın profesyonel optik lenslerinin yanı sıra otantik Leica deneyimini tamamlamak için bir dizi gelişmiş bilgi işlem ve yazılım özelliğine de olanak veriyor. Diğer premium özellikler arasında en yeni Snapdragon 8 Gen 2 ve Xiaomi'nin kendi Surge pil yönetim sistemi yer alıyor ve tüm alanlarda performansın en üst düzeyde olmasını sağlıyor.



PROFESYONEL KAMERA LEZZETİ

Şimdi işbirliğinin detaylarına yakından bakalım. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun kamera sistemi, donanım ve görüntü kalitesinden UI/UX tasarımına kadar her yönüyle, profesyonel düzeyde bir akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimi sunmak için Leica ile işbirliği içinde oluşturuldu. Her iki akıllı telefon da Leica optik lenslere sahip üçlü kamera kurulumuyla donatıldı. DSLR düzeyinde dahili odaklama teknolojisine sahip olan akıllı telefonun yeni 75 mm telefoto lensi, çarpıcı portreleri ve güzel yakın çekimleri kadraja almak için 10 cm'den sonsuza kadar mükemmel bir odak aralığı elde etmek üzere hareketli bir lens tasarımı kullanıyor. Xiaomi 13 ise 0,6x ila 3,2x optik yakınlaştırma aralığına ve ayrıca 75 mm telefoto lense sahip.



VİDEO YETENEKLERİ DE ARTTI

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, hem fotoğrafçılık tutkunlarını hem de profesyonel fotoğrafçıları heyecanlandıracak çok çeşitli ayrıntılı kamera ayar seçenekleri sunuyor. Ana lens sistemi, mükemmel portreler yakalamak için mükemmel odak uzaklığı ve alan derinliği sağlıyor. Mükemmel görüntü optimizasyonu sunan her iki akıllı telefon da Pro modunda çekim parametrelerinin manuel olarak ayarlanmasına olanak tanıyor.



EKRANLAR GÖZÜ YORMADAN OKUTAN KAĞIDA DÖNÜŞÜYOR

Cihazların günlük kullanımında ortalama ekran süresinin artması bilgisinden yola çıkan TCL, 2021 yılında kullanıcıların göz sağlığından ödün vermeden çalışabilmelerini ve eğlencenin tadını çıkarabilmelerini sağlamak için NXTPAPER'ı geliştirdi. Yazılım ve donanımdaki yenilikler sayesinde TCL NXTPAPER 2.0, orijinalinden yüzde 150'ye kadar daha parlak ekranlar sunuyor. Kullanıcılar, 500 nit'e varan parlaklıkla en aydınlık güneşli bir günde dahi kristal netliğinde ekranların keyfini çıkarabiliyor ve en son filmleri açık havada izleyerek dışarıda dinlenmeyi daha da keyifli hale getirebiliyor. Bu parlaklık, TÜV mavi ışık azaltma seviyeleri aşılarak sağlanırken, ekranlardaki görüntülerde gerçekçi renkler ve derin kontrast korunuyor. NXTPAPER 2.0, çok katmanlı ekran koruması içeren parlama önleyici ekran teknolojisi sayesinde ışığı değiştirmek yerine yaydığından, TCL NXTPAPER cihazların parlak ışıkta kullanımı artık daha da kolaylaşıyor. Ayrıca, entegre ışık sensörü renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak uzun süreli kullanımda gözleri daha fazla koruyor. NXTPAPER 2.0'dan güç alan TCL NXTPAPER 11, her koşulda veya açıda rahat bir izleme deneyimi sunuyor.







BAĞLANTINIZ HİÇ KESİLMESİN

Her geçen yıl internet bağlantısı ve hızı daha kritik öneme sahip oluyor. MWC'de WiFi 7 teknolojili, taşıyıcı sınıfı ürünler görülebiliyor. 5G mobil erişimden sabit fiber erişime, WiFi yönlendiricilerden Mesh WiFi sistemlerine kadar çeşitli ISS çözümleri TP-Link standında yer alıyor. ISS'lerin farklı dağıtım senaryolarını karşılayacak ve abonelere gerçek çoklu gigabit özellikli bağlantı sağlayacak WiFi 7 teknolojili TP-Link ürün ailesi, ISS'leri heyecanlandıracak kadar etkili özelliklere sahip. Ürünlerin hepsi evin her köşesini daha fazla esneklikle kaplayacak akıllı bir ağ oluşturmaya olanak tanıyan standart EasyMesh teknolojisini kullanıyor. TP-Link, servis sağlayıcıları güçlendirmek ve 5G'nin yaygınlaşmasını hızlandırmak için bir dizi 5G ağ geçidi (gateway) çözümünü piyasaya sürecek.





MİKRO MOBİLİTEDE GÜVENLİK ÖNE ÇIKIYOR

Daracık kaldırımların üzerinde yerde yatan scooter (elektrikli kaykay) görmekten bunalmış olabilirsiniz. Ancak hayatı kolaylaştıran, hızlı, basit ve temiz çözümü bu görmezden gelemeyiz. Xiaomi'nin çift süspansiyon sistemine sahip ilk scooter'ı olan Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Ultra, zorlu arazilerde bile inanılmaz derecede yumuşak ve güvenli bir sürüş sunuyor. Gelişmiş çift süspansiyon sistemi ile şasi yüksekliğinin artırılması sayesinde sürücüler, engebeli yüzeylerde seyahat ederken bile daha iyi görüş ve denge elde ediyor. Araç; lastik patlaması riskini azaltmak için, sürücülerin güvenliğini sağlayan ve kullanıcıların sürüş deneyimini geliştiren daha büyük, delinmez ve sızmayı engelleyen lastiklerle donatıldı. Araç, saatte 25 km hıza ulaşıyor ve yüzde 25'e kadar eğimli yokuşları kolaylıkla tırmanabiliyor. 940W maksimum dişli motor gücü ve ultra uzun ömürlü bataryası, kullanıcılara endişelenmeden 70 km'lik bir mesafede seyahat etme özgürlüğü sağlıyor. Güçlü, ancak hafif ve korozyona dayanıklı alüminyum gövdeye sahip yeni scooter, 120 kilograma kadar maksimum yükleme kapasitesine sahip. Genişletilmiş bir tutuş yeri ile donatılan scooter'ın genel tasarımı, konforlu bir sürüş deneyimi için daha geniş bir ayakta durma alanı ve daha dengeli bir tutuş sağlıyor.