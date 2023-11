Yenilikçi fikirleri buluşturan teknoloji ve dev çadır

14 yıl önce Dublin’de 150 kişiyle başlayan WebSummit; bugün Lizbon’da 70 bin yenilikçi, yaratıcı fikre sahip girişimciyi, teknoloji meraklısını, politika geliştirici ve kanaat önderlerini bir araya getirmeye başarıyor. Şimdi gelin WebSummit 2023’te konuşulanlara yakından bakalım

Dev bir çadırda konuşulanlar hayatımızı belirleyebilir mi? Şu anda hiç tahammül edemeyeceğinizi düşündüğünüz bir fikir tüm dünyayı etkileyen bir akıma dönüşebilir mi? Tarih bunun örnekleriyle dolu. Web Summit sanatçı, biliminsanı, politikacı, teknoloji profesyoneli, girişimci dönüşümde etkili olan herkesi bir araya toplayan bir çadır hayal edin. Teknolojinin insan kültürünü, iş yapma biçimini şekillendirdiği yerde yenilikçi insanları buluşturma fikri dünyadan büyük bir ilgi gördü. Tartıştığı her konuyu basit ve yalın hale getirmek, teknoloji jargonundan kurtarmak WebSummit'in en temel farkı olarak görüyorum.







İSTİFA İLE BAŞLADI

Herkes başlangıçta WebSummit kurucu Paddy Cosgrave'in istifasını konuştu. İsrail Filistin savaşına ilişkin atılan tek tweet, önce dev teknoloji firmalarının etkinlikten çekilmesine sonra da Paddy Cosgrave'ın İstifasına sebep oldu. Heyecanı düşük, dedikodusu bol bir başlangıç. Sonrasında herkes "biz işimize bakalım" dedi.

Dev İnternet ÇadırıBuluşma fikir babası ve Web Summit kurucusu sivri dilli eski CEO'su Paddy Cosgrave her yıl bıçak sırtı konuları masaya yatırıp tartışmaktan kaçınmazdı. Özgüveni yüksek, kararlı ve kendinden emin Cosgrave istifa ettikten sonra yeni bir CEO atanırken şu açıklama yapıldı: "Etkinliğin kurucusu ve eski CEO'su Paddy Cosgrave'nin kişisel yorumları, amacına gölge düşürdü. Paddy özür diledi ve Web Zirvesi'nden istifa etti."

Türkiye'den 34 girişim katıldığı etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı, DEİK ve Kalkınma Ajansları aracılığıyla Türkiye'ye yatırıma davet etti.







DUBLİN'DE 150 KİŞİDEN LİZBON'DA 70 BİNE

Web Summit yeni CEO'su Catherine Maher göreve geldiği açıklandıktan sonra şu açıklamayı yaptı: "14 yıl önce başlarken; Dublin'deki sıkışık bir konferans salonunda 150 kişiydik. Web Summiti insanları bir araya getirmeyi amaçlıyor: yenilikçiler, yatırımcılar, politika yapıcılar, düşünürler, iş dünyası liderleri ve yarının dünyasını şekillendirecek herkes. Her yıl bu sözü yerine getiren sizin katılımınızdır." Sonuçta 14 150 kişinin buluştuğu Dublin'de doğan, Portekiz'de Lizbon, Brezilya'da Rio ve önümüzdeki yıl Katar'da Doha'ya ulaşan Web Summit büyümesine devam edecek. Etkinliğe katılanların yüzde 43'ünün kadın olduğunu, iş, sanat ve spor dünyasından pek çok kişiyi sahnede buluşturduğunu da ekleyelim.



YAPAY ZEKA TARTIŞMALARI SAHNEDE ALEVLENDİ

Teknoloji dünyasının açık ara en çok konuştuğu yapay zeka konusu etik ve yasal düzenlemeler tarafıyla da masaya yatırıldı. Bilim insanları bağımsız inovasyonun AB'nin Yapay Zeka yasasından olumsuz etkileneceğini iddia etti. "İzinsiz İnovasyon" kavramına inandıklarını söylediler. Ayrıca iş dünyasının yapay zekayı bahane ederek işten çıkarmalara gerçekçi bahane sunmadıklarını açıkladılar. Yani robotlar insanları işsiz bırakıyor fikrinin doğru olmadığını söylediler. Web Summit en küçük girişimlerle en büyük isimlerin aynı alanlarda omuz omuza olduğu, işbirliği yoluyla bağlantı kurduğu ve statükoya meydan okuduğu bir yer olmasını arzu ediyor. İşte bu yüzden ezberleri zorlaması şart. Teknolojiyi yalnızca bir endüstri olarak değil, iş dünyasını, politikayı ve toplumu dönüştüren bir güç olarak gören bir yer.



OTOSTOPÇUNUN HARİKA HİKAYE ANLATIMI REHBERİ

İngiliz Bilim Yazarları Derneği Başkan Yardımcısı, yazar ve bilim yazarı Alex O'Brien ve Birmingham City Üniversitesi yazarı ve profesörü Kehinde Andrews, hikaye anlatıcılığının tüm ayrıntılarını anlattı. İster hevesli bir yazar olun, ister hevesli bir okuyucu olun, ya da sadece hikaye anlatıcılığının ardındaki büyüyü merak ediyor olun, bu konuşma herkesi heyecanlandıracak türden oldu. Bir fırsatını bulup izlemenizi tavsiye ederim.







YAPAY ZEKANIN İŞE KATKISI

- Yapay zeka işinizi daha iyi yapmanıza nasıl yardımcı olacak?

- İnsanlara dönüşümün kendileri için faydalı olacağına inandırmadan nasıl başarılı olacağını söylersiniz? İşte bu yüzden her dijital dönüşüm fikri insanların ikna olması çabası da gerektiriyor. Bu söylemden sadece patronu ikna etmek fikri çıkmasın. Başarılı bir dönüşüm etkilenen tüm insanları projenin içine doğru çekmekle oluyor. Son iki gün boyunca sahnelerimizde yüzlerce konuşma yapıldı. Yapay zeka ve derin teknolojiden pazarlama ve içerik oluşturmaya kadar herkes için bir şeyler var. Yapay zeka birçok çalışan için endişe kaynağı; birçoğu otomasyonun işten çıkarmalara yol açacağından korkuyor. Peki yapay zekanın işçilere engel olmak yerine yardımcı olması mümkün mü? Yapay zeka, Kovid-19 aşısının geliştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda etkinliğini kanıtladı. Peki gezegeni kurtarmak için kullanılabilir mi? Microsoft'un sürdürülebilirlik şefi Melanie Nakagawa, ama sahnede yapay zekanın iklim krizine nasıl çözümler sunabileceğini anlattı. Net sıfır bir dünyaya ulaşmak için gereken iklim çözümlerinin oluşturulmasının nasıl hızlandırılabileceğini keşfedilmesine katkı sağladı.







İÇERİK YARATICISI OLMAK...

- İçerik yaratıcısı olmak ne anlama geliyor?

- Çevrimiçi olarak yalnızca video ve resim yayınlamak yeterli midir? Bu oturumda oyuncu ve yatırımcı Kelly Rutherford ve Whyzzer kurucu ortağı Benjamin Buthmann, modern bir yaratıcının neden daha fazlasına ihtiyacı olduğunu açıklıyor. Anlamlı içerik oluşturmanın detaylarına da girildi. İçerik oluşturuculara yönelik yeni bir tanımın önünü açan konuşmalar hemen her konunun uzmanı gibi çıkan kişilerin inandırıcılığı nasıl kaybettiğini hatırladım.

Toksit bilgiye, kutuplaşma, önyargıya, skandala ve değişim vaadine rağmen yıllardır birçok sosyal medya platformunun bir özelliği haline geldi. Ancak yeni bir girişim, sıfırdan anlamlı içerik oluşturarak sosyal medya hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmeyi amaçlıyor.

Sosyal medya girişimi Whyzzer yatırımcısı ve oyuncu Kelly Rutherford, "Sosyal medyayı ne kadar sevsem de gerçekten bir şeyin eksik olduğunu hissettim. Besleyici yönü benim için hep eksikti" dedi. Şirket, birbirlerinden öğrenmeye ve öğretmeye istekli insanlardan oluşan sosyal medya topluluğunda eğitimi teşvik ediyor. Girişimin kurucusu ve CEO'su Benjamin Buthmann'a göre "Bunu yaparken sıkıcı bir şekilde değil".

Hem Kelly hem de Benjamin, Whyzzer'ın sosyal medyadaki yeni trendi yakalayabileceğine inanıyor: insanların eski bölünmeden duyduğu sıkıntı. Kelly, "Çabuk çözülen içeriğin ötesine geçtik" derken Benjamin şunları ekledi: "Kurucuların ve büyüyen şirketlerin amaca yönelik içerikleri var. Saf eğlence değil, içgörü içeren bir şey." Kullanıcıların bir şeyden nefret etmek yerine bir şeyi sevmeyi öğrendiği bir sosyal medyadan şüphesiz herkes faydalanacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ADIMLARI İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI



Dünyayı etkileyen sürdürülebilirlik başlığı her şirketi harekete geçmeye itiyor. Türk Telekom, 'İletişimle Sürdürülebilir Dönüşüm' başlığıyla 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir gelecek için teknoloji alanındaki birikimini hayatın tüm alanlarına yansıtan Türk Telekom, kaynakları verimli ve özenli kullanarak Türkiye'ye 'Değer' katmaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerinin merkezine yerleştiren, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını yürüten ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) 10 temel evrensel ilkesine uygun davranacağına dair taahhüt veren Türk Telekom, 2022'ye ait Sürdürülebilirlik Raporu'nu 'İletişimle Sürdürülebilir Dönüşüm' temasıyla yayımladı.







Güneş Enerjisi Santralleri (GES), Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanında, yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik ve sulamada da çözümler sunan Türk Telekom, akaryakıt tüketimi ve karbondioksit salımının azalmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, Türk Telekom olarak çevresel sürdürülebilirlik konusunda da öncü adımlar attıklarını, gelecek nesillere yaşanabilir, daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle iklim riski yönetimine katkı sağlayan proje ve çalışmalarını sürdüklerini bildirdi.



GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI

Yükselen sürdürülebilirlik performanslarıyla Türkiye'nin yanı sıra uluslararası endekslerde de yer aldıklarını aktaran Aktan, 'Sürdürülebilirlik stratejimizi uluslararası standartlarda ve başarılı bir şekilde uygulamamızın bir sonucu olarak Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI'nin raporuna göre dünyada elektrik tüketimini azaltan sayılı operatörlerden biriyiz. 2023 için koyduğumuz güneş enerjisinden elde ettiğimiz üretim kapasitemizi yüzde 60 artırma hedefine 2022 yılında ulaştık' ifadelerini kullandı.