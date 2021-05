ŞEBNEM BURSALI

Söylemek dile kolay; 617 gündür evlat nöbetinde tam 226 anne. Terör örgütü PKK'nın kandırdığı, kaçırdığı, alıkoyduğu evlatlarını geri almak isteyen annelerin, örgütün insan kaynakları gibi davranan HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlayan nöbeti, İzmir, Muş, Van gibi pek çok ilde ve Berlin'de de devam ediyor. Her geçen gün artan anne nöbeti; bugüne kadar tam 25 çocuğun evine, anasına kavuşmasını sağladı. Devletin, güvenlik güçlerinin bugüne kadar sürdürdüğü başarılı operasyonlar ve doğru politikalarla artık yurt içinde hareket edemez hale gelen terör örgütü, annelerin nöbetiyle iyice köşeye sıkıştı. Evladını PKK'nın bombalı saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, nereden nereye gelindiğini çok güzel anlatmış: "2008'den bu yana her 3 Ocak'ta çocuklarımızı anmak için yaptığımız törene eskiden anneler gelemezdi. Gerekçeleri de son derece insaniydi; 'Benim başka çocuklarım da var' Çocuğu dağda olan anne, şehirde rehinedir. Konuşursa, dağdaki çocuğuna ya da şehirde çocuğu varsa başlarına bir şey gelir diye korkarlardı. Ama artık İHA'larımız, SİHA'larımız sayesinde ve devletimiz sayesinde çok şükür Güneydoğu'da terör bitti ve anneler seslerini çıkarmaya, çocuklarına kavuşmaya başladılar."

Her birisinin ismi, yaşı, gerekçesi ayrı ama hepsi birer evlat ve anneleri; sadece evlatlarını istiyor. Onları bir araya getiren, anne olmanın gücü. Ve bu güç karşısında hiçbir güç, hiçbir kötülük ve hiçbir terör örgütü duramaz. En başından bu yana Diyarbakır Annelerinin yanında olan, onlara güç ve moral veren Başkan Erdoğan ve eşi Emine Hanım, Anneler Günü'nden bir gün önce onlarla iftarda buluştu. Bu anlamlı buluşmaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Annelerin kararlılığına vurgu yapan Başkan Erdoğan'ın; "Kandil'i çökertip PKK'ya zindan edeceğiz" sözünde referans aldığı, güç aldığı yer de annelerin o koskocaman yüreği idi.



ANALAR DAHA FAZLA HASRET KALMASIN DİYE...

Anneler Günü'nde şehit anneleri başta olmak üzere bir kez daha fedakar tüm anneleri sevgiyle ve hürmetle andık. Şehit ve gazi anneleri kadar; bir yılı aşkın süredir bizlerin sağlığı için fedakarca çalışan sağlık görevlisi annelere de minnettarız. Gece gündüz, virüs- hastalık demeden görevlerinin başında olan doktor, hemşire, hastabakıcı ve tüm sağlık çalışanı kadınlar, anne olsun-olmasın bizler için sevdiklerinden uzak hatta, onlara hasret kaldılar. Bir yıldır oğluna-kızına sarılamayan sağlık görevlisi anneler, yakınlarını kaybettiği halde onunla vedalaşamayan sağlık görevlisi evlatlar; hepsi ama hepsi bu anneler gününde biraz daha kıymetini bildiğimiz canlarımız onlar. Dünden daha fazla kendimiz için, sevdiklerimiz için ve onlar için maske-mesafe-hijyene dikkat...