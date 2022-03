ŞEBNEM BURSALI

Kadın her çağda dünyanın iyileştiricisi, şifacısı oldu. Zor dönemlerde kadının savaşçı gücü, merhameti ve yaratıcılığıyla insanlar, milletler, ülkeler küllerinden yeniden doğdu. Kadın güzellik taşır, emek taşır, gelecek taşır, ama en önemlisi umut taşır. Bugünkü süreçte kadınların işgücüne daha yüksek oranda katılımının sağlanmasıyla, kadınlar daha fazla sorumluluk aldıkça hem ekonominin çarkları hızlı dönecek hem de başta ülkemiz dünyayı dönüştürecektir.

İzmirli harika bir girişimci kadın arkadaşım Gülçin Güloğlu Uğuz'un bana gönderdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajından alıntı yaparak başladığım yazımda, kadınlara, genç kızlarımıza ve çocuklarımıza dair her aydınlatıcı projeyi destekleyen, himayelerinde milyonlarca kadına ışık olan, yol açan, rol model olan Emine Erdoğan Hanımefendi'nin nezdinde bütün kadınların gününü sadece kuru bir kutlamayla değil, anlamlı pek çok mesaj ve hedefle kutlarım

Dün bu anlamlı güne yine üreten ve başarılı bir başka kadının ziyaretiyle başladım. TÜGİAD'ın ilk kadın Başkanı Nilüfer Çevikel'in, yine kendisi gibi başarılı Avukat Beril Tandoğan ile birlikte mesajları çok netti: "Kadın haklarıyla ilgili çağrılarımızı artık erkeklere yapmaktan vazgeçmeliyiz. Kadınlar kendi haklarının farkında olup birbirlerini desteklerse erkek dahil hiçbir güç karşısında duramaz. Bize köstek ve engel olmasınlar yeter, gerisini biz nasılsa hallederiz."

Kadınların başta aile ve iş yaşamı olmak üzere haklarında iyileştirme adına son 20 yılda atılan adımlara, yargı alanında çok önemli düzenlemelerin de ekleneceği yine Kadınlar Günü haftasında Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın göreve gelir gelmez, bizzat Başkan Erdoğan tarafından talimat alarak hazırladığı iki konudan biri kadınlara yönelik şiddet, diğeri de hekimlere yönelik şiddetle ilgili düzenlemeler oldu.

Kadına karşı işlenen suçların cezalarının artırıldığı ve iyi hâl indiriminin uygulanmayacağı yeni düzenlemeler pek yakında yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Kadının olmadığı her iş, her yer, her ortam, her duygu nasıl ki eksik kalıyorsa, bunun bilincine daha fazla varıldığı her gün farklı bir dünyaya uyanılıyor muhakkak. Unutulmasın ki, dünyanın yarısını kadınlar oluşturuyorsa, diğer yarısını da aynı kadınlar yetiştiriyor.

***



BURASI ÇOK ÖNEMLİ!

Ekonomiden siyasete, biyografiden romana kadar okunma rekorları kıran kitapları birbiri ardına çıkaran Turkuvaz Kitap'tan cuma günü çok özel bir kitap daha geliyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli!" ismiyle çıkacak olan kitap, bakanlık döneminde yaşadığı tanıklıklarının ve ekonomi üzerine gerçeklerin yer aldığı, bir döneme ışık tutacak mahiyette.







Enerji Bakanlığı yaptığı dönemden Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemine kadar her adımda "yerli ve milli" ekonominin önemine vurgu yapan, buna yönelik politikalar uygulayan Albayrak, enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye hedefine nasıl odaklanıldığını da anlatıyor.

Albayrak'ın şu sözleri zaten yeteri kadar açık: "Şunu çok net ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. Evet! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Tarihten aldığı büyük mirasla, üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla, özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle, sahip olduğu güçlü liderlikle, ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle Türkiye, bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır..."