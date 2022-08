ŞEBNEM BURSALI

İçinden geçtiğimiz dönemde bir gazeteci olarak tanıklık ettiklerim, mesleğimle ilgili hissettiğim şans duygusunu daha da artırıyor. Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açmak üzere yola çıkan 4. gemi, inanmanın, azmin ve sabrın sonunun selamet olduğunu bir kez daha gösterirken, bu tarihi olaya gazeteci olarak tanıklık etmek, ta en başından bu yana bütün hikayesini birinci ağızlardan dinleyebilme önceliğine sahip olmakla izah edebilirim bu şansı.

12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabilen ve Karadeniz gazının 2023'e yetişmesi için 200 mürettebatı ile gece gündüz ter dökmek üzere and içen Yavuz, Kanuni ve Fatih'ten sonraki Abdülhamid Han sondaj gemisini, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile konuştuk.

Dünyada bu teknolojiye sahip 5 geminin bulunduğu, Türkiye tarafından ilk kez kullanılıyor olması ve 11 bin metre ile dünyanın en derin noktası olan Büyük Okyanus'taki Mariana Çukuru'ndan bile daha derine inebiliyor olması, Bakan Dönmez'in özellikle altını çizdiği nokta. Bu tarihi durumla ilgili öyle bir detay var ki; insan bir kez daha bu ülkenin vatandaşı olmakla gurur duymadan edemiyor.

1963'te Kıbrıs'ta küvet içinde saklanan 3 Türk çocuk, EOKA'cı Rumlarca şehit edildi. Salı günü Akdeniz'e açılan Abdülhamid Han sondaj gemisine eşlik eden 3 gemiye, şehit edilen o çocukların isimleri verildi: Kutsi İlhan, Murat İlhan, Hakan İlhan. Değil 59, bin 59 yıl geçse de devlet unutmaz...

Bu konuyla ilgili iki kişinin hakkını teslim etmezsek olmaz. İlki elbette; yerli ve milli varlığımızı her konuda önceleyen ve tam bağımsızlığın yolunun dışa bağımlılıktan kurtulmadan gerçekleşmeyeceği düsturunu ekonomiden sanayiye, savunmadan enerjiye her alanda talimatlandıran ve takibini yapan Başkan Erdoğan. O olmasaydı; yüzde 95'ten fazla dışa bağımlı olduğumuz enerji alanında bağımsızlık kazanmak adına bu yerli hamle gerçekleşemezdi.

Bir diğer kişi de elbette Berat Albayrak. Enerji Bakanı olduğu dönemde, 2015 yılında 150 yıllık bir hayali gerçekleştirmek için başlattığı ve bugün tarihi bir evreye gelen 'enerjide milli hamle' 2023 itibarıyla Türkiye'ye ikinci çağ atlatacak etkiyi yaratacak. Berat Albayrak'ın petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında 'yapılamaz' denilenleri bir bir gerçekleşmesi, içerideki vesayet odaklarına ve dışarıdaki işbirlikçilerine rağmen gerçekleşmesi, Başkan Erdoğan'ın vizyoner ve güçlü liderliği ve desteği sayesinde oldu elbette. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj ve arama gemisini, FETÖ dahil bütün terör örgütlerinin ve büyük ülkelerin doğrudan ve dolaylı engelleme girişimlerine rağmen kazandırılmasında bizzat Berat Albayrak'ın idddia, inanç ve ısrarı var. Bugün Türkiye eğer Karadeniz'de doğalgaz kaynakları bulmuşsa, adına Mavi Vatan dediğimiz stratejiyi uygulayabiliyorsa, enerjideki dışa bağımlılığı öngörülebilir bir süre içinde yarıya yakın yerli kaynaklara dönüştürebilecek bir hedefi konuşabiliyorsa Erdoğan'ın liderliğinde ve Albayrak döneminde alınan ve atılan cesur kararlar ve adımlarla olmuştur. Atatürk'ün Büyük Türkiye hedefi de işte böyle olur...



KADIN GENELKURMAY BAŞKANI NEDEN OLMASIN?

Atatürk'ün Büyük Türkiye hedefinde kadınların da yeri çok ayrıdır. Türk kadınını toplumun, iş ve siyaset yaşamının her alanında öne çıkaran Atatürk'ün açtığı yolda kararlılıkla ilerlediğimize son örnek, ilk kez bir kadın general atanması oldu. Kıdemli Albay Özlem Yılmaz, son şurada Tuğgeneral'liğe yükselirken, çok yakın zamanda kuvvet komutanlığında ve hatta Genel Kurmay Başkanlığı makamında bir kadın görmemiz artık hayal olmaktan çıktı.