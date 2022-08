ŞEBNEM BURSALI

Yayın yönetmenliğini yaptığım dönemde 10 Ağustos 2010 tarihli Yeni Asır'ın manşeti, 30 yılı bulan meslek hayatımın en özendiğim, en özel manşetlerinden biriydi. Şöyle demiştik:

"Atatürk, Serbest Fırka'yı demokratik hayata geçiş sağlamak için en yakın arkadaşlarından Fethi Okyar'a kurdurttu. Okyar, ilk mitingini İzmir'de yaptı. İzmir'de Serbest Fırka'yı kuran ve örgütleyen, Yeni Asır'ın sahiplerinden İsmail Hakkı Bey'di (1930). Ve 1950. Tek parti dönemi artık Türkiye'ye dar geliyordu. Demokrasi ve kalkınma için Yeni Asır da, Türk milleti ile beraber Demokrat Parti'yi destekledi. Yeni Asır'ın kurucusu Bilgin ailesinden Behzat Bilgin de bedel ödemeyi göze alarak DP'den milletvekili oldu. 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada'da yargılandı.

Gelelim 1983'e.. Darbeciler 12 Eylül 1980'de bir kez daha yönetime el koydu.







Siyasi partiler kapatıldı. Yeni Asır, yaptığı yayınlarla demokrasiye geçiş için çaba gösterdi ve 1983'teki genel seçimlerde askere rağmen açıkça merhum Özal'ı destekledi. Ve 10 Ağustos 2010... Yeni Asır 3 asra yayılan tarihi kimliğine uygun olan tutumunu açıkça ilan ediyor: Ülkemizi, Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda ortaya koyduğu vizyon ve hedeflere ulaştırdığı için; Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz..."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin önünü açan 18 maddelik Anayasa değişikliği için referandum yapılacağı gün bu manşeti atarken, 120 yılı aşan geçmişiyle 3 asra tanıklık eden ve Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi Yeni Asır olarak tarihe bir not daha düşmek istedik. (Referandumda halkın yüzde 57.88'i evet derken yüzde 42.12'si hayır oyu kullanmıştı).

Atatürk başta olmak üzere "devlet, millet, demokrasi, refah için risk, görev ve sorumluluk alan liderleri desteklemenin bir görev bilinci olduğunu bilenlerdeniz" çok şükür ve Turkuvaz Medya'nın ilk yayın organı olan Yeni Asır, işte böyle bir bilinçle yayın hayatını sürdürdü ve bugün Sabah başta olmak üzere bütün mecralarında bu bilinçle yayın hayatına devam ediyor.

Yarın AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı dolarken, 21. yüzyılda tarihin yönünü değiştiren liderlerin başında gelen Erdoğan'ın halk oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmesinin de önünü açan 10 Ağustos 2010'dan bu yana çok şey değiştiğini hatırlatmak istedim.

Erdoğan sadece Cumhurbaşkanı olarak değil, "ülkenin, bölgenin ve dünyanın kaderini de değiştiren lider" olarak hizmet ediyor. Millet iradesi ve egemenlik hakkının vesayet odakları tarafından işgalinin sona erdirildiği dönemle birlikte, sanayi, enerji ve savunma başta olmak üzere her alanda yerli ve milli hamleleriyle dünyaya meydan okuyan Türkiye, cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te bir tercih daha yapıp "istikrar ve güvene devam" mı diyecek yoksa sonu hüsranla bitecek bir maceraya mı atılacak?

Dünyanın 5'ten büyük olduğunu dünya liderlerinin gözlerinin içine bakarak söyleyen, adaletsizliğe, zorbalığa "one minute" diyen, "Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız" diye haykıran, canı pahasına mücadele eden, bazen postalla, bazen kaosla, bazen de ekonomik operasyonlarla vesayeti zorlayanlara direnen Erdoğan'lı Türkiye'nin yükselişini durdurabilene aşk olsun!