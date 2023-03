ŞEBNEM BURSALI

Büyük Atatürk, "Askeri zaferleri iktisadi zaferle taçlandırma" hedefini genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne koyduğunda ortada ne ilan edilmiş Cumhuriyet vardı ne de bağımsızlığımızı garanti altına alan Lozan Antlaşması imzalanmıştı. Bu hedef, öyle sağlam bir hedefti ki, üzerinden bir asır geçtiği hâlde bile ilk günkü heyecan ve kararlılıkla devam ediyor, ettiriliyor.

Bu konu hem yerelde hem genelde tartışma konusu yapıldı ama belediye geri adım atmadı. Nihayetinde geride bıraktığımız hafta sonu İzmir'de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Millet İttifakı ortaklarını ağırladı. Tüm tepkilere rağmen toplantıyı üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kongresinde ne konuşulanlar ne ortaya konulan program ve tespitler tek satır da olsa öne çıkmadı. Böylesine önemli bir kongrenin, böylesi içi boşaltılmış bir siyasi şova dönüştürülmesi, ilk başta İzmir halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı koca bir ayıptır.

Bundan 15 yıl önce, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni olarak atanmamın üzerinden 10 gün geçtikten sonraki köşe yazımın başlığı, "İzmir İktisat Kongresi'nin Tam Zamanı" idi. Yazımda, "Dünya artık yepyeni bir dönüşüm sürecine girdi. Toplanacak 5. İzmir İktisat Kongresi ile yeni bir vizyonun da ön çalışması yapılacaktır" demiştim. Bu çağrımıza dönemin Başbakan'ı Erdoğan olumlu yanıt vermiş ve 30 Ekim 2013 tarihinde 3 gün süren 5. İzmir İktisat Kongresi yapılmıştı.

Bugün ise hem Cumhuriyetimizin hem kongrenin 100. yılında "üretim, yerlilik, millilik ve tam bağımsızlık" vurgularıyla bizzat Başkan Erdoğan'ın öncülük ettiği yeni bir açılım ve vizyon kongresi yapılması planlanmıştı, fakat deprem kongrenin ertelenmesine sebep oldu.

Her şeye rağmen programını bozmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kongrede neler konuşuldu, ne tür bir yol haritası çıktı diye incelediğinizde ise ortaya koskocaman bir "HİÇ" çıkıyor. 6 artı 1 Masa'nın gövde gösterisi için hazırlanmış final toplantısında tam bir skandallar silsilesi yaşanmış. Yeni Asır muhabiri arkadaşlarımızın izlenimlerinden öğreniyoruz ki, toplantıya katılan genel başkanlar arasında önce kimin konuşacağı krizi çıkmış. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun final konuşması yapması planlanmış, ancak GP Lideri Ahmet Davutoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'ndan önceki son konuşmayı yapmakta ısrar etmesi üzerine kriz Kılıçdaroğlu'nun ilk konuşmayı yapmasıyla çözülmüş!

6'lı Masa'nın 7'nci ortağı HDP adına Sırrı Süreyya Önder'in de konuşmasında, Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözüyle barış mesajı vermediğini, Osmanlı'dan kalan topraklarla yetinmek üzere "Kendi yağımızda kavrulacağız" demek istediğini söylemesi tepki çekti. 6'lı koalisyonun tüm parti liderlerinin hazır bulunduğu toplantıya, masadan kalkıp sonra tekrar oturan İP Lideri Meral Akşener'in katılmaması, yerine temsilci göndermesi, Kılıçdaroğlu ile aynı karede yer almak istememesi şeklinde yorumlandı.