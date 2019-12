Kayserili sucukçu istanbul’a teknoloji üssü kuruyor

İstanbul Bomonti'de 100 milyon dolarlık yatırımla karma konseptli Now Bomonti'yi hayata geçiren Kayserili Başyazıcıoğlu şimdi de binada 100 gencin çalışabileceği bir start-up merkezi kuruyor.



DİCE KAYEK SHOWROOM AÇIYOR

Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, Türkiye'nin ünlü melek yatırımcısı Ali Rıza Babaoğlan ile anlaştıklarını belirterek, "100 teknoloji odaklı girişimciye ev sahipliği yapacak kuluçka merkezi kuruyoruz. İsmi de GrovingHub. Mentorluk sistemimiz var. Bu sistemin içerisinde çok önemli danışmanlar, e-ticaret kurucuları hukukçular, çok iyi fon yöneticileri mevcut. Sektörün çok üst düzey profesyonelleri de sistemin içerisine dahil oldu. Bu yapı startup şirketlerinin büyümesine yol gösterici olacak" diye konuştu. Dünya mimarlık festivalinde finale kalan binada Dicek Kayek Showroom, Elektrolux, Hogan'ın merkez ofislerinin yer alacağını anlatan Başyazıcıoğlu, Galerist'in de yeni konseptiyle Now Bomonti'nin içerisinde olacağını hatırlattı. Başyazıcıoğlu, Bomonti'de tek blok halinde Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan projede ticari kullanım alanlarının tamamen kiralandığını, ofis bölümünün ise yüzde 70'inin 1.5 sene içerisinde tükendiğini dile getirdi. Kayseri'de 400 bin metrekarelik proje yaptıklarını söyleyen Başyazıcıoğlu, "Nevşehir ve Yozgat'ta yaptığımız sera yatırımları ile 120 dönüm kapalı toplamda 500 dönümlük alanda jeotermal enerjiyle, karbon salınımsız ve topraksız tarım yapıyoruz. Sadece domates yetiştiriyoruz. Yıllık 7 bin ton ürünü Rusya öncelikli pazarlara gönderiyoruz" dedi.