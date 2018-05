Akıllı evlerin teknoloji dili

Telefonlar, televizyonlar, bilgisayarlar, depolama cihazları ve tüm ağa bağlı cihazlar evde aynı dili konuşunca evler akıllanıyor. Her teknoloji şirketinin ev elektroniği üreticisinin evde kullandığı ayrı bir teknoloji dili var

Dünya devi Apple, Google, Amazon, Microsoft gibi teknoloji platformları Samsung, LG ve Sony gibi telefon ve ev elektroniği üreticileri, Arçelik ve Vestel gibi yerli ev elektroniği şirketleri akıllı evde cihazların birbiriyle internet üzerinden konuşacağı ortak dil kullanıyor. Kullanılan ortak dil akıllı ev elektroniği cihazlarının telefon veya televizyon üzerinden sesli komutlarla, uygulama veya kumanda üzerinden yönetilmesini sağlıyor. Evde ağa bağlanan cihazların sayısı arttıkça yönetim sorunu gündeme geliyor. Evde güvenlik, uzaktan kontrol, sesli asistan gibi yeni teknolojiler hayatımızı kolaylaştırıyor. Akıllı telefon alırken, elektronik eşyalar seçerken telefon ile uyumlu olmasına gayret gösteriyoruz.



SESLE YÖNETMEK KOLAY

Apple kullanıcıları telefon, iPad ve akıllı saat üzerinden kullandıkları uygulamalarla evde güvenlik kamerasına erişmek, fırını ve çamaşır makinesini uzaktan çalıştırma veya bittiğini öğrenmek istiyor. Android telefon kullananlar da benzer işlemleri kendi cihazlarından kullanmak istiyor. Üstelik bunu sadece uygulamalarla değil, Google Asistan, Apple Siri, Amazon Alexa ve Microsoft Cortana sesli asistanlarla yapmak istiyor. Amazon hemen her platformda yer aldığı gibi Vestel, Arçelik, Samsung ve LG gibi devlerle işbirliği yapıyor. Çamaşır ya da bulaşık makinesi detarjan bittiği anda otomatik sipariş verebiliyor. Akıllı telefon üreticileri her gün bu amaca daha uygun telefonları piyasaya sürüyor.



TÜM ÜRÜNLER 2020'YE KADAR AKILLI OLACAK

Tüm ürünlerini 2020 yılına kadar nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile uyumlu hale getirmeyi hedefleyen Samsung, aynı zamanda tüm cihazlarına akıllı ürün niteliği kazandıracağını da duyurdu. Samsung, Bixby'i seçilmiş ev cihazlarına ve akıllı cihazlara entegre ederek ve daha fazla cihazı kişiselleştirilmiş zekayla tanıştırarak günlük görevleri yerine getirmeyi daha da kolay hale getiriyor. Kullanıcılar tüm bağlı cihazlarını bir TV veya akıllı telefon üzerinden yönetebiliyor.



EVİN HER KÖŞESİNDEN SESİNİZİ DUYUYOR

LG Electronics'in, süper parlak ekranı, üstün kamera ve yapay zekâ fonksiyonlarıyla ön plana çıkan en yeni akıllı telefonu LG G7 ThinQ, Güney Kore'de bu hafta satışa sunuldu. LG G7 ThinQ, Google Lens ve Google Asistan'a hızlı ve kolay erişim sağlayan özel bir Google Asistan Anahtarı da sunan ilk akıllı telefon. "Ok Google" denildiğinde çevrenin gürültüsünden daha az etkilenen Google Asistan, sesle her zamankinden daha fazla şey yapmanın kolay bir yolunu sunuyor. Ayrıca, ses komutlarını beş metre uzaklığa kadar tanıyabilen Super Far Field Voice Recognition (SFFVR) özelliği evde akıllı hoparlör olarak kullanıldığında uzaklığı iki katına çıkartarak evin uzak köşelerindeki isteklere bile yanıt veriyor.



KENDİ MÜZİĞİNİZİN MOBİL STÜDYOSU

İstenen her yerde ve zamanda müzik yaratmak için taşınabilir bir müzik stüdyosu sunan ROLI, genç yetenekler için bulunmaz bir hazine. ROLI'yi Türkiye'de heyecanla kullanan müziksever bir kitle var. 25 Mayıs–25 Haziran 2018 tarihleri arasında kendi müziklerini yaratmaya davet ediyor! ROLI Block kitleri ile hem müziğe yeni başlayanlar hem de profesyonel müzisyenler için eşsiz bir modüler müzik donanımı sunan ROLI, müziğe bambaşka bir yaratım süreci getiriyor. Piyanodan ilham alan "Seaboard Block", dokunmatik yüzeyinde beş farklı dokunma boyutuna yer veriyor ve her türlü sesin yaratılabileceğinin mümkün olduğunu kanıtlıyor. "Lightpad Block", elektromanyetik dalgalar ile müzikal ifadenizi parmaklarınızın ucuna getiriyor. Dilediğiniz müzik enstrümanının sesiyle dilediğiniz melodiyi yaratabiliyorsunuz.



INSTAGRAM OLTALARINA DİKKAT!

Sosyal ağların bu denli aktif kullanımı, siber saldırganların da odağını Facebook, Instagram, Twitter gibi platformlara yönlendirmesine neden oluyor. 40 bin sahte sosyal medya hesabını inceleyen ZeroFOX Research, dolandırıcılık amaçlı sahte sosyal medya hesaplarının iki yılda 11 kat arttığına dikkat çekiyor. Türkiye'de şirketlerin sosyal medya ve dijital iletişim kanallarını koruyan ZeroFOX, şüpheli profilleri, oltalama saldırılarını, giriş bilgisi ihlallerini ve konum tabanlı tehditleri tespit eden ve çözüme kavuşturan teknoloji altyapıları sunuyor. Sosyal medyadan sunulan teklif ve kuponlar, siber saldırganların da en çok başvurduğu dolandırıcılık yöntemlerinden birisini oluşturuyor. ZeroFOX Research araştırmasında, dolandırıcılık amaçlı açılan sahte hesapların yüzde 48'inin, zararlı linklere yönlendirmek için kullanıldığı görülüyor. Sahte hesapların yüzde 38'i ise, sosyal medya kullanıcılarını kimlik bilgilerini çalmaya yönelik oltalama (phishing) sayfalarına yönlendiriyor.