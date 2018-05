Ödemelere mobil girişim imza atıyor

Finans teknolojileri, nesnelerin interneti, yapay zekâ gibi teknolojiler yeni ve güvenli ödeme sistemlerinin gelişmesine katkı sağlıyor. 17 farklı alana yatırım yapan Visa yeni çözümler geliştiriyor

Tüketiciler, ödemelerinin kontrol altında, güvenli ve her yerde geçerli olmasını, her an işlem yapılabilmesini ve kolay kullanılmasını talep ediyor. Kullanıcıların yaşam tarzı değişince ödeme sistemleri de değişmeye başladı. İnsanlar sosyal ağ, anlık mesajlaşma ve video ekranında daha çok zaman geçirince, ödeme sistemleri de bu platformlara yatırım yapmak zorunda kalıyor. Ancak yeni platformlara yatırım yapmak için girişimciler kadar çevik ve her platformda olma zorunluluğu ortaya çıkıyor.



YENI ÇÖZÜMLER GELIYOR

Finans teknolojileri, nesnelerin interneti, yapay zekâ gibi teknolojiler yeni ve güvenli dijital ödeme sistemlerinin gelişmesine katkı sağlıyor. ABD, Çin, Avrupa ve Güney Amerika'dan 17 farklı girişime yatırım yapan Visa, yeni ödeme sistemleri güvenliğine ve yaşam tarzına uyumlu çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Visa'nın 2015'te başlayan Startup programıyla bin 500 girişimin katıldığı organizasyonda 14 başarılı girişim yatırım aldı. Dünya devinin fonlarını Türkiye'deki girişimlere yatırım yaptığını görüyoruz. Türkiye'nin de başarılı ödeme teknolojisi girişimleriyle Visa'nın yatırım alanında olmasını beklemek yersiz olmaz. Visa Ventures aracılığıyla başarılı girişimlere yapılan yatırımlar dikkat çekiyor. Visa, son dönemde Visa Ventures aracılığıyla Square, Stripe, Klarna, Marqeta ve Chain gibi başarılı girişimlere yaptığı yatırımlarla girişimlerin her platformda yer almasını ve çevik hareket etmesini sağlıyor. Türk Telekom'un kurduğu girişim sermayesi TT Ventures dijital dönüşüm için girişim ekosistemine yatırımlar yaparak etki alanını büyütmeye çalışıyor.



SOKAK SATICILARI CİROLARINI ARTIRIYOR

VISA'NIN yatırım yaptığı popüler ödeme çözümü 'Square' girişimi uzun süredir sokak satıcılarına cirolarını artırma olanağı sunuyor. Tüketiciler de ödeme rahatlığı kazanarak dünyanın her yerinde güvenle alışveriş yapma avantajı yakalıyor. Sokakta yapılan alışveriş, üretici ve alıcı için güvenli bir ortamda gerçekleştiriliyor .



70 bin satıcıya ödeme noktası

ÖDEME teknolojileri konusunda geliştirdiği çözümle 70 bin satıcının ve tüketicinin hayatını kolaylaştıran 'Klarna' da Visa'nın yatırım yaptığı girişimler arasında. Ödeme sürecini müşterileri ve ticari ortakları için basit, pürüzsüz ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan Avrupa'nın önde gelen ödeme sağlayıcılarından biri olan Klarna, Avrupa ve Kuzey Amerika'da 60 milyondan fazla kullanıcıya ödeme çözümleri sunuyor.