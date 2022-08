FERHAT ÜNLÜ

Ne kadar 'anti-komplocu', ne kadar 'az kuşkucu' bakarsanız bakın, yıllar öncesinden bugünler hakkında tutan öngörüler ihtiva eden kimi kitapları görmezden gelemezsiniz.

Tüm zamanlarından en önemli kara ütopya romanlarından biri olan George Orwell'ın Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'ü, Echelon türü gözetleme sistemlerinin hâkim olduğu günümüzü 1948 yılında öngörmüş bir roman olarak literatürde müstesna bir yere sahiptir hep.

Bir de Koronavirüs Pandemisi kehanetinin tuttuğu ileri sürülen bir kitap var. Dean Koontz adlı Amerikalı yazarın 1981'de kaleme aldığı 'The Eyes of Darkness', yani Karanlığı Gözleri adlı roman pandemiyi 39 yıl önceden haber veren bir kitap olarak lanse edildi.

Bir rastlantı olarak kitabın tam da 39. bölümünde Çin'de Koronavirüs'ün yayıldığı Wuhan kentinin hemen dışındaki bir askeri DNA laboratuvarında üretilmiş ölümcül virüsten bahsediliyor. Komplo mu, gerçek mi, yoksa komplonun gerçeğe dönüşmesi mi, orasına siz karar verin.

Benim bu yazıda bahsedeceğim kitap ise bir roman değil, araştırma kitabı. 2017'de ölen gizli servisler uzmanı Galli yazar Gordon Thomas'ın, bundan tam yirmi yıl önce, 2002'de kaleme aldığı 'Seeds of Fire, China and The Story Behind The Attack on America' (Ateşin Tohumları, Çin ve ABD'ye Saldırının Arka Planının Öyküsü) adlı kitap, günümüzde Tayvan krizi ile su yüzüne çıkan ABD-Çin askeri, istihbari rekabeti konusunda önemli veriler içeriyor.

Ayrıca Çin'in önümüzdeki yirmi yıl içinde gücüne güç katacağı da belirtiliyor kitapta. Kitaba göre bu gücün boyutlarını o dönemde kestirmek de pek mümkün değil. Ama neticede işin, ABD'yi tehdit edecek boyutlara kadar varacağına yirmi yıl önceden kesin gözüyle bakılmış.

2002 RAPORU: ÇİN'İN ASKERİ GÜCÜ ARTIYOR

Kitap, Çin'de uzun yıllardır süren ekonomik büyümeyle birlikte ülkenin askeri gücünün de önemli ölçüde artırdığına dikkat çekiyor. Çin'in önümüzdeki on yıl içinde (o dönem için 2012) Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef alabilecek 75 ile 100 arasında uzun menzilli nükleer füzeye sahip olacağı öngörüsü, dönemin CIA raporlarında yer alıyor.

Bush yönetiminin bu ihtimale karşı Çin'e karşı ciddi ciddi savaş hazırlığı yaptığı da belirtilmiş kitapta. Yazar Gordon Thomas, "CIA ve diğer ABD servisleri Başkan Bush için brifingler hazırlıyor. Çin'in askeri gücü yetmiş sayfalık bir dokümanla anlatılıyor. Bu rapora göre Çin'in elinde Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalardan on kat daha güçlü nükleer füzeler var" diyor.

Thomas kitabına özellikle Ateşin Tohumları adını vermiş. Çin mitolojisindeki Büyük Ejderha imgesinden yola çıkarak… Bu teşbihle; Çin'in, ejderhanın ateşiyle yıllar önce ektiği tohumları şimdi biçmeye başladığını söyleyebiliriz.

Ejderha, Batı; Yunan ve İskandinav mitolojisinde genelde kötü olarak resmedilirken Doğu'da, Çin'de onuru, gücü ve iktidarı simgeliyor.

Çin ejderhası, efsanevi yaratık olarak gücü ve buna layık olan insanların başarısını temsil eden bir metafor. Bu yüzden eski Çin İmparatorları, imparatorluğun gücünü göstermek için ejderhayı simge olarak kullanıyordu ve ejderha imgesi Çing Hanedanlığı döneminde bayrağa eklenmişti.

Çin'deki ekonomik büyümeyi başlatan kişi, bir süre 'de facto' olarak Çin'in liderliğini yapan Deng Xiaoping. (Şuping diye okunuyor) 1997'deki ölümüne kadar Çin'de değişimin öncülüğünü yapan Şuping, stratejisini şu cümleyle özetliyordu: "Bazı kişiler ve bölgeler önce zenginleşsin, sonunda toplumun tümü zenginleşecektir."

ÇİN GİZLİ SERVİSİ, ALTTAN ALTA ÇALIŞIYOR

ABD, küresel bir imparatorluk olarak liderliği Çin'e devretmek zorunda kalacak ama ne zaman, soru bu. Bu yüzyılın ikinci yarısını, yani 2050 sonrasını bulmaz. ABD ile Çin arasındaki Tayvan geriliminin özü de şu: Çin Tayvan'ı kendi hinterlandının uzantısı olarak görüyor ve ABD'nin bu bölgedeki varlığına karşı çıkıyor. ABD ve İngiltere'nin Rusya ile Ukrayna üzerinden hesaplaştığı göz önüne alınırsa Tayvan, şimdilerde Uzak Doğu'nun Ukraynasına dönüşmüş durumda.

Çin, ekonomik gücünü diplomatik güce çevirdi, askeri gücünü de alttan alta tahkim ediyor. İstihbarat gücü var, gizli servisinin ismini çok duymuyor olmamız başarılı olmadığı anlamına gelmez. Çin Gizli Servisi MSS, Çin'in nüfusu çok kalabalık olduğuna ve Çinliler de dünyanın pek çok yerine yayıldığına göre personel sayısı çok fazla bir servis. Bütçesi de çok büyük.

Toparlarsak… Ejderha yarım asrı bile bulmadan böyle yükseldi. Hesap edin, 1978'de başlamış kalkınmaları, şimdi dünyanın en büyük ikinci gücü oldular. Ve bir numarayla siyasi rekabete girer hale geldiler. Belli ki Çin, azimle 'Büyük Ejderha' ajandasını uygulamaya devam edecek. Tayvan krizi de ABD'nin 'Büyük Ejderha' ile ilk imtihanı.