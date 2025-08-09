Yabancı 16 olsun!

Kulüpler Birliği 14 olan yabancı sayısının 16’ya çıkarılmasını istiyor. Sakat yabancı futbolcular, sözleşme süreleri ve ekonomik nedenlerden dolayı 14 olan yabancı sayısının 16 olması için kulüpler, TFF’ye başvurdu. Karar haftaya verilecek

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak yabancı kararının gözden geçirilmesini istedi. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda kulüplerin çoğu, yabancı futbolcu sayısında sıkıntı yaşadıklarını beyan etti. Başkanlık seçimi öncesinde konu masaya yatırıldı (Yeni başkan Ertuğrul Doğan olmuştu).







Sakatlığı devam eden yabancı futbolcuların çokluğu, uzun süreli sözleşmeler nedeniyle yaşanan sorunlardan dolayı mevcut 14 olan (12+ 2002 ve üstü doğumlu 2 futbolcu) yabancı sayısının 16 olmasını istediler. Özellikle Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Eyüp, Gaziantep ve Başakşehir konuya destek verdi. Kulüpler, resmi başvuruyu yaptı. Futbol Federasyonu yönetim kurulunun, haftaya yapacağı toplantıda talebi karara bağlayacağı belirtildi. Transfer çalışmaları bir yandan devam ederken 4 büyük takımdaki yabancı sayısı şu an itibarıyla şöyle: Beşiktaş 16, Galatasaray 15, Fenerbahçe 17 ve Trabzonspor 14…







GAZZE RUHU KULÜPLERİ TEK YÜREK YAPTI

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa maçları öncesi giydikleri tişörtler ile dünyaya verdikleri Gazze mesajı büyük yankı buldu. Kulüpler, Süper Lig maçlarında da bu paylaşımların yapılabileceği konusunda karara vardı. Yapılan açıklamada, "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: "Stop crimes against humanity." Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder" denilmişti.