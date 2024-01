Buruk ve takım yalnız bırakıldı

G.Saray en eksik kadrosu ile oynayacak ve ilk defa İcardi yok. Okan Buruk en zor maçına çıkacak diyebilir miyiz?

G.Saray'da eksiklerden bahsedeceksek önce saha dışından başlamamız lazım. Yönetim ofislerinin olduğu Rams Park ile Florya Tesisleri arası 35 km. ama kulübün sıfır iletişimle yalnız bıraktığı Okan Buruk ve öğrencilerinin arası 350 km gibi. Ne sakatlıklar hakkında ne de idari konularda koskoca kulüp doğru bir bilgilendirme yapmıyor. Taraftar, İcardi'nin tesislerde olup olmadığını berber koltuğundaki Instagram hikayesinden öğreniyor. Seçim atmosferi oluştu diyemeyiz ama Rams Park'takiler ile Florya ve Erden Timur arasında soğuk savaş olduğu sosyal medyada slalom yapan bazı muhabirlerin demeçlerinden de belli oluyor. Bu akşam Boey, Torreira ve İcardi yok ama emin olun bu halının altına süpürülen geçimsizlik G.Saray'ın en büyük eksiği ve tüm bunlar puan kaybı yaşandığında kılıçlar çekilip konuşulacak. İki yıllık vadede futbolda fark yaratan adam Erden Timur'un hem iletişim ekibinin kulağını çekip hem de dümene geçmesi gerekiyor. Kim gidecek-kim gelecek, daha bunun hesabını bile yapmamış bir görüntü çiziyorlar.







HALİL BU HALİYLE SANTRFOR OLAMAZ

İcardi'nin yokluğunda Okan Buruk, forvette Halil Dervişoğlu'nu mu oynatmalı yoksa başka bir çözüm yolunu mu bulmalı? Orta sahada nasıl bir takım kurgulamalı? Sol bekle sağ beki kim olmalı?

Halil Dervişoğlu, 11 başladığı her maçın 5. dakikasında 120 dakika sahada kalmış futbolcu gibi yorgun ve bitkin görüntüsüyle İcardi'nin yokluğunda santrfor olmaz. Okan Buruk, Zaha ya da Barış Alper Yılmaz'ı en uçta kullanır, sol bekte Kazımcan biraz da mecburiyetten forma giymeli. Sağ kanatta Tete'nin arkasında sağ bek için en mantıklı duran Kaan ancak Torreira'nın yokluğunda orta saha sertliği için onu Kerem Demirbay ile birlikte kullanmak isterse takımın jokeri Barış'ı sağ bekte de görebiliriz. Bu dizilişte en uçta Zaha, sol kanatta ise Kerem olur. Deplasmanda tek galibiyetini Başakşehir sınavında alan Konyaspor'a karşı Okan Buruk ve öğrencilerinin büyük taraftar desteğine ihtiyaç var. Tabelayı İcardi'nin yokluğunda daha çok Boey ve Torreira'nın yerlerinin nasıl doldurulacağı belirleyecek. Orta sahada bu kadar eksik varken Eyüp Aydın bakalım en azından ikinci yarıda şans bulacak mı? Bunun da cevabı Okan Buruk'ta.







PUAN FARKIYLA LİDERLİK İHTİMALİ VAR

F.Bahçe'nin özellikle hücum hattı çok formda. Bugün nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

Galatasaray'ın çok eksikle oynayacağı Konya ve hafta içindeki Sivas deplasmanının yanında Fenerbahçe'nin bugün İstanbulspor ve 3 gün sonra evinde oynayacağı Konya sınavları sarı-lacivertli ekibe zirvede puan farkıyla bir liderlik getirme ihtimali var. İstanbulspor, ligin en zayıf takımı ve maçı da 25-30 bin Fenerbahçe taraftarı karşısında deplasmanda gibi oynayacaklar. Derbiler dışında Fenerbahçe'nin hücum hattının en iyi yaptığı şey yüksek tempoyla başladıkları maçlarda erken buldukları gollerle rakiplerin fişini çekmeleri. Fred'in oynamadığı her maçta Tadic ve Szymanski'nin de performansının etkilendiği ve orta sahada geçişe izin vermedikleri toplarla hücumu yönlendiren Brezilyalıyı arayacakları kesin ama Fred'den daha önemli eksik İrfan Can Kahveci'nin yokluğu. Cengiz, ayakta durmakta zorlanan güçsüz görüntüsüyle büyük soru işareti. 44 golle ligin en fazla gol atan takımı lider Fenerbahçe'nin 31 golle ligin en çok yiyen ikinci takımı son sıradaki İstanbulspor'un sınavında İsmail Kartal ve öğrencileri için 3 ve üstü gollü bir galibiyet normal bir tabela olur.



İSTİKRAR İÇİN ŞUBAT AYINI BEKLEMELİYİZ

İsmail Kartal'ın savunmada sıkıntıları var. Stoper ikilisi kim olmalı?

Fenerbahçe'nin defans hattındaki eksiklerin rakip tarafından sağlam bir testten geçeceği maç değil bu. Afrika Kupası'na giden Osayi'nin yerine forma giyecek olan Mert "güvenilir" kartvizitini ortaya koyabilmiş değil ve Krunic transferi sonrasında 3 yerlide kilit isim olabileceğinden bugün önemli bir teste çıkacak. Oosterwolde'nin bugün Djiku'yu aratacağını söylememem ama bireysel hatalarıyla güven vermeyen iki yerli stoperden Samet için ayrılık rüzgarları eserken eski günlerinin kenarından bile geçmeyen Serdar'ın kötü oynama kredisi yok. Becao'nun dönüş için 3 haftaya ihtiyacı olduğu gerçeğini bir kenara yazıp Savic transferinin de masada olduğunu altına eklersek Fenerbahçe'de savunma dörtlüsünün isim olarak istikrarı yakalayabilmesi için şubat ayını beklememiz gerekecek. İsmail Kartal'ın ocak ayındaki sınavlarında (İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü) Fenerbahçe'yi kağıt üzerinde çok zorlar diyeceğimiz rakibi görünmüyor. Teknik adamlıkta fark, işler yolunda gitmediğinde yaptığınız hamlelerde gizli. Bu konuda fark yarattı mı? Hayır…