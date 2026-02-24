Her ay paraları tıkır tıkır ödüyoruz

“Kulübümüzün para sorunu yok. Osimhen’in maaşını alamadığı için Konya’ya gitmediği bir yalan. Avrupa’da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise her ay. Primleri bile biriktirmeden hesaplara yatırıyoruz.”

Galatasaray'ın Konya'da kaybettiği gece dedikodu kazanı kaynamaya başladı ve sosyal medyada benim adımı kullanarak özellikle Fenerbahçeli hesaplar, Osimhen ile ilgili yalan haber ürettiler. Güya Nijeryalı golcünün dizindeki ağrı nedeniyle değil kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle kriz çıkarıp Konya'ya gitmediği yönünde iddiaları, sanki benim ağzımdan çıkmış gibi yaymaya çalıştılar. Ben de bu hesaplara X'ten cevap verip, "Osimhen para için takımını sattı" şeklinde söylemde bulunduğumu yazmışlar. Ahlâksızca yapılan koskoca bir yalan, Osimhen kadar başınıza gol düşsün!" diye cevap yazdım ve hepsini avukata gönderdim. Önceki gece GSYİAD'ın iftarında Osimhen ile ilgili benim üzerimden yapılan algı haberlerine bazı üyeler inanmış ki, 'Doğru mu?' diye sordular, hepsine attığım tweet'i gösterdim. Bu mesajın resmini çekenler de oldu.

İFTAR SONRASI KAVUKCU'YA SORDUM

İftar sonrası G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir araya geldim. Ben de bir gazeteci hassasiyetiyle, "Ödemelerle ilgili bir sıkıntı var mı?' diye sordum. Kavukcu şöyle cevap verdi: "G.Saray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı, şubatta; şubat alacağı ise martta ödeniyor. Yani biz Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyuncuların primlerini asla biriktirmiyoruz, hemen hesaplarına yatırıyoruz. Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Amaçları G.Saray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak. Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. Ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle sıkıntılar olsaydı 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?"

TAKIMLA ÇALIŞTI, TORİNO'DA 11'DE

Galatasaray'ın 75 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sponsor katkısıyla birlikte yıllık 21 milyon Euro para kazanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un dizindeki ağrı nedeniyle Konya'ya götürmediği Nijeryalı santrfor, dün takımla idmana katıldı. Yarın da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus maçında ilk 11'de forma giyecek. İstanbul'da 5-2 kazanılan ilk karşılaşmada atılan 3 golde de yaptığı preslerle büyük payı olan Maskeli Kahraman, İtalya'da da takımının en önemli silahı olarak yer alacak.