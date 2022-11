“Bu şampiyonadan evvel benim seyrettiğim en çok sürpriz yaşanan Dünya Kupası 2002 Japonya-G.Kore idi. Ama bence Katar 2022 onu bu konuda geride bıraktı”

Dünya Kupası'nın 2. maçları oynandı, ilk karşılaşmalara kıyasla neler söylersiniz? Almanya ve Belçika elenebilir mi?

Maçlar son derece sürprizli başlamıştı. Bu şampiyonadan evvel benim seyrettiğim en çok sürpriz yaşanan Dünya Kupası 2002 Japonya-G.Kore idi. Ama bence Katar 2022 onu da bu konuda geçecek. Almanya'yı ipten alan, şansının devam etmesini sağlayan, Japonya'nın elindeki çok büyük avantajı Kosta Rika karşısında kaybetmesiydi. Belçika, performansıyla çok şaşırtıyor. Bu kadar kaliteli bir kadro neden bu kadar kötü futbol oynar anlamak mümkün değil. Örneğin süper yıldız Kevin de Bruyne, büyük fiziki düşüş içinde. Eğer Dünya Şampiyonası yazın oynansaydı bunu normal karşılardım ama bu mevsimdeki yorgun görüntüsüne herhangi bir yorum getiremiyorum. Belçika son şansını Hırvat maçında kullanacak…

Turnuvanın ilk maçları, gol ortalaması düşük başladı. Sürprizli ve eğlenceli bir şekilde devam eden kupada daha mı kontrollü ve tutuk karşılaşmalar oynanıyor?

Esas daha kontrollü maçlar gruplar bittikten sonra başlar. Gol ortalaması düştü ama bunu kontrol futboluna bağlamıyorum. Çünkü her takım mücadele ediyor ve takım savunmasına önem gösteriyor.









MAÇLAR KARNAVAL HAVASINDA



Turnuvaya dair çevrenizdeki gözlemleriniz nedir, ilgi ne boyutta? Karnaval havası başladı mı?

Bana göre Katar'daki organizasyon çok başarılı. Ben bugüne kadar ne statlara ulaşımda ne de giriş ve çıkışlarda sorun yaşadım. Güvenlik görevlilerinin tümü son derece sıcak. Taraftarlar da maçların gidişatına göre arttı. Statlarda çok iyi taraftar grupları var. Bilhassa Suudi Arabistan ve Tunus maçlarında rekor sayıda taraftarları gözlemledim. Statlar karnaval havasına büründü. Ama şehir içinde o havaya rastlamadım.

Kadın ve çocuk futbol severler maçları takip ediyor mu? İlginç anlara tanık oldunuz mu?

Kadın ve çocuk taraftar da çok gördüm. Eminim televizyonun başında izleyenler de bu renkli görüntülerden hoşlanmışlardır.



ZEMİN FUTBOLU GÜZELLEŞTİRDİ



Statların ve zeminin güzel olması, Katar'da futbola olan ilgiyi artırıyor mu?

Her şeyden önce futbolcuların performanslarını yükseltiyor. Statlar gerçekten mükemmel. Son derece çağdaş bir ortam var. Sadece biletli seyirciler, toplu ulaşımdan indikten sonra statlara ulaşmak için 30-40 dakika yol yürümek zorunda kalıyor.

1 ay boyunca orada kalacaksınız... İklime, atmosfere, yemeklere adapte olabildiniz mi?

Yemekler çok güzel. Otellerdeki restoranlar çok güzel. Ben sıcağı da seven birisi olduğum için çok kolay uyum sağladım. Öyle ki statlardaki klimalara kendimce "bereli" özel tedbir alıyorum.









ARJANTİN SORU İŞARETİ!



Lionel Messi, Arjantin'i sırtlamaya devam ediyor, çok beklediği Dünya Kupası'na ulaşabilir mi?

Arjantin 1990 Dünya Kupası'nda çok favori idi. Açılış maçında Kamerun'a yenildi, sonra final oynadı. Ancak bu izlediğim Arjantin'in ne yapacağını kestirmek çok zor.









MUSİALA SUSKUN MBAPPE GÖZDE



Göze batan oyuncular sizce kimler? Turnuvada yıldız adayınız var mı?

Çok genç yeteneklerden Alman Jamal Musiala'da gerekli patlamayı görmedim. Yine benim çok beğendiğim Brezilyalı Arsenal'in sol açığı Martinelli, kadroda bulunan çok yıldızdan dolayı ilk 11 şansı bulamıyor. Erken bir tahmin olacak ama bu şampiyonanın yıldızı Mbappe olur.