Trabzonspor'un çok kötü bir sezon geçirdiği bilinen bir gerçek. Bu olumsuzluğa yanlış sistem ve garip takım tertibi eklenince Fenerbahçe'ye elverişli bir saha içi ortamı doğdu. Arda-Batshuayi iş birliği erken golü getirdi. Sadece bu yarıdaki üstün oyunda pozisyon zenginliği ortaya çıkmadı. Nedeni her zaman vurguladığım gibi sürekli değişen takım tertipleriyle üçüncü bölgede set oyununun yeterli olmayışı. Fenerbahçe, devrenin son bölümünde biraz oyundan düştü. Trabzonspor Larsen'le çok net bir gol kaçırdı. İkinci devre yine sahanın hakimi Fenerbahçe'ydi. Zaman zaman tempoyu artırdılar ve iki güzel gol daha geldi. Kaleci İrfan Can, biraz da skor rahatlığı ile topu oyuna sokarken yaptığı üst üste iki büyük hatayı sonrasında telafi etti. Trabzonspor tek golününü penaltıdan attı. Ancak yine de İrfan Can, ilerisi için güven veriyor. Sonuçta Fenerbahçe dün gece zorlanmadan kolay bir üç puan alarak yarışa 'Devam' dedi

Arda bazen gereksiz bireysel oynamakta ısrar etse de yine faydalı işler yaptı. Bir pozisyonda Jesus kendisine çok kızdı. O da karşı tepki verdi. Ama Jesus kızmakta yüzde yüz haklıydı. Ferdi her zamanki gibi yine çok iyi çalıştı. Jesus'a bir soru sormak istiyorum; dünyada her maç mutlaka 5 oyuncu değiştiren bir teknik adam var mı? Bir eleştirim de ikinci yarıda sahanın en iyisi Zajc'ı niye çıkardı? Trabzonspor teknik direktörü Bjelica hayal aleminde gezen bir teknik adam. Nereden çıktı üçlü defans? Neden ters ayaklı Larsen sol kenarda? Fizik açıdan bu seneyi kapatmış Visca niye üçlü defans sisteminde tek başına sağ kulvarda? Abdülkadir nerede oynadı? En etkili silah Trezeguet niye kulübede? Ben bunlara kendi mantığımda herhangi bir cevap bulamadım.