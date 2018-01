Kilis'i çok iyi bilirim.. Memleketim. Orada doğdum. İlkokulu orda bitirdim. Bir cennetti o zaman.. Babam Gümrük Tabur Komutanı'ydı Kilis'te.. Kaçakçıların peşindeydi, iki yıl. Ben ilkokulu bitirirken. Bağları, bahçeleri, zeytinlikleriyle harika bir Anadolu kasabasıydı, Kilisim!.

Hatay!. Babam iki yıl da orda tabur komutanlığı yaptı. Gavur Dağları'nda kaçakçı peşindeydi bu defa.. Durmadan müsademeye girerlerdi, adı gibi gavur olan amansız dağlarda.. Ama Hatay bir güzellikler vilayetiydi.. Hele de Reyhanlı..

Yazları pikniğe giderdik. Reyhanlı Gölü muhteşemdi. Hani iki gün evvel gazetelerde vardı. Giresun'da üç yıl önce keşfedilen Mavi Gölü 300 bin kişi ziyaret etmiş..

Reyhanlı Gölü, o zaman gökyüzünden maviydi. Nerden baksanız, dibine kadar görürdünüz.. Balıklarını, çakıl taşlarını.

Reyhanlı tam bir cennettir, anılarımda..

O Kilis'ime, O Reyhanlı'ma roketler attılar Suriye'den evvelki gün, dün..

Kent merkezlerine düştü o roketler..

Siviller öldü, yaralandı.

PKK'nın yerleşim yeri Kandil'den, Hakkâri'ye roket atıldı mı bugüne dek?.

Atamadılar.. Uzak..

Oysa Kilis ve Reyhanlı'ya attılar. Çünkü burnumuzun dibinde..

Kandil'de PKK var.. Peki Kilis ve Reyhanlı'nın burnunun dibinde kim var?.

Bakmayın onları tanımlayan harflerin değişik olmasına..

Nerden çıktı, Suriye sınırımıza gelip burnumuzun dibine yerleşenler?. Gökten mi indiler?.

Kökenleri, asılları PKK.. Ama PKK, dünya tarafından kabul edilmiş bir terör örgütü olduğu için, öyle diyemediler, hepsi o..

Peki 35 yıldır bu ülkeye binlerce cana ve milyarlarca liraya mal olan bu terör örgütü, Irak'tan sonra Suriye, hem de karmakarışık, iç savaş içinde, bir de Deaş'la uğraşan Suriye sınırımızda, taş atımı mesafeye yerleşecek miydi?.

Buna izin verecek miydik?.

Vermemiz mümkün müydü?.

Afrin harekâtının sebebi bu soruların cevabında yatıyor. Kandil'den hâlâ neler çektiğimizi bilenler, sorunları misliyle katlayacak Afrin yerleşimini kabul edebilirler mi?.

İran'da başlayıp, Irak ve Suriye üzerinden Akdeniz'e, yani gizli açık terör destekçilerinin takviyesine açık serbest limanlara ulaşmasını sağlayacak bu koridora Türkiye izin verebilir mi?.

Ortadoğu üzerinde hesapları olanların bölgede hep savaş, hep karışıklık istedikleri, bunun için her türlü tahrik ve takviyeyi yıllardır yaptıkları bilinirken..

Kilis've Reyhanlı'ya düşen roketler kimin dersiniz?.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov "Amerika, Türkiye'yi çıldırttı" diyor.

O silahların hepsini Amerika verdi. O Afrin'i işgal edenleri, Amerika eğitti ve donattı da ondan..

İngiliz Dışişleri Bakanı Johnson "Türkiye güney sınırlarını güvende tutmak istemekte haklı" dedi.

Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson da sonunda "Türkiye'nin vatandaşlarını, Suriye sınırından saldırı düzenleyebilecek terör unsurlarından korumaya dönük meşru hakkını tanıyoruz" demek zorunda kaldı.

Yani. Genelde bir kabul var..

Dış çevrelerin istediği, harekâtın mümkün olduğu kadar kısa sürmesi.. Kendisi ile geçin sınırdaş olmayı, dünyanın öbür ucundaki Vietnam'a, Irak'a, Afganistan'a müdahale eden ve üçünde de yıllarca kalan ve kalmaya devam eden Amerika'nın, ülkesine roket atacak kadar yakındaki tehlikeyle savaşan Türkiye'ye "Ne zaman bitireceksin" diye sormasındaki küstahlığa Cumhurbaşkanı Erdoğan anında ve tam da onların anlayacakları ve hak ettikleri dille cevap verdi.

"Bittiği zaman, biter!." Bunun zamanı yok. Afrin harekâtı, belirlenen hedefe ulaşıldığı zaman bitecektir. Güya dostlar istediği zaman değil.

Harekât, mümkün olduğu kadar az zayiatla tamamlansın diye, fevkalade dikkatli ve özenli sürdürülüyor. Sivillerin zarar görmesini önlemek için alınan tedbirlerin hepsi uzama sebebi..

O müthiş hava gücünle gider, taş üstünde taş bırakmazsın.. Ne olur o zaman?.

Türkiye, harekâta başlarken diplomatik yolları da kapamadı. Bu yollar, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı başta, tüm sorumlular tarafından her an kullanılıyor.

Özet.

Haklı savaşımızı, diplomatik alanda da Zeytin Dalı uzatarak sürdürüyoruz.

Kilis'ime, Reyhanlı'ma ve de başka sınır kent ve köylerimize roketler atılmasını önlediğimiz, PKK'nın Akdeniz'e ulaşma yolunu kestiğimiz zaman bitecek bir harekât bu!.

Tanrı, Ordumuzu muzaffer kılsın!.