İki hafta evvel "Ömürsün, Ömür" başlıklı yazımla, sevgili arkadaşım Ömür Gedik'in Catherine Deneuve'ü eleştiren yazısına dokunmuştum.

Amerika'da ki "Me too/ Ben de" hareketinin geldiği boyutu çok abartılı bulan ünlü Fransız yıldızı ve 100 arkadaşı Le Monde gazetesinde bir açık mektup yayınlayıp "Kur yapmak taciz değildir" dediler.

Ömür de köşesinde "Catherine Deneuve erkekleri koruyarak kadının en büyük düşmanının gene kadınlar olduğunu gösterdi" diye yazınca, ben de dedim ki..

"Kur yapmak ayıp değildir, demek niye erkekleri korumak oluyor. Erkek kur yapmazsa, sosyalleşme nasıl olacak?. Kur yapmazsa, yakınlaşmalar, ilişkiler nasıl başlayacak?."

Sonra da sordum..

"Bunca yıldır çok sevdiğim Ferhat'la (Göçer) çok iyi giden birlikteliğin var. Nasıl tanıştınız?.

Sana kur yapmadıysa, ilişkiniz nasıl başladı?.

Yoksa sen mi ona kur yaptın?. Kadının kur yapması serbest mi?." Neyse, meraklısı lütfen internete girsin ve 13 Ocak tarihli bu yazımı, kelime kelime okusun, mutlak.. Yazı orda duruyor.

Ömür köşesinde cevap yazmadı.

Bunca yıllık arkadaşıyım.

Bana bir açıklama yapabilirdi, telefonla veya maille.. Onu da yapmadı.

Dün bir arkadaşım dedi ki, "Ömür sana cevap vermiş.

Okudun mu?." "Okumadım" dedim..

"Nerde?." Sosyal medyada vermiş meğer.. Cebinden buldu, gösterdi..

Okudum..

"Taciz ile flörtü ayırt edemeyen erkek beyinleri yüzünden bu haldeyiz. Hıncal Uluç'taki mantığa bak, verdiği örneğe bak!." diye tweet atmış Ömür..

Vallahi de tallahi de ömürsün Ömür!.

Bir defa, senin köşen var. Niye orda cevap vermiyorsun?.

İkincisi benim köşem, mailim emrinde, niye bana yollamıyorsun cevabını da, benim hiç olmadığımı yıllardır ilan ettiğim Sosyal Medya'yı kullanıyorsun?. "Orda meydan boş" diye mi?.

Boş meydanda, sallamak kolay ondan mı?.

İlahi Ömür!. Kur yapmakla flört ayni şey mi?.

Ne Catherine Deneuve'de, ne bende "Flört" sözcüğünün "F"si var mı?.

Biz "Kur yapmak" dedik.

Flört iki kişilik bir eylemdir.

İki insan flört eder. Kur eylemi ise, bir kişiliktir. Bir insan, öbür insana kur yapar. Cevap alırsa flörte başlarlar.

Flört birbirlerini tanıma aşamasıdır. Ya biter, ya birlikte yaşamaya başlarlar. Orda sonuç üçtür.

Ya biter.. Ya ölüm ayırıncaya kadar sürer gider.. Ya da evlenirler.

Sen hiç sıkılmadan bana "Flörtle tacizi ayırt edemeyen kafa" diye saldırıyorsun, hem de olmadığım ortamda. Sadece kendin ve takipçilerinin bulunduğu meydanda karavana atıyorsun.

Ben sana saldırmıyor, sadece çağrı yapıyorum. Hem Catherine Deneuve'ün açık mektubunu, hem benim yazımı bir daha ve çok dikkatli oku.. Bak bakalım biz "Flört" mü, diyoruz "Kur" mu?.

Ve o zaman, işte o zaman cevap ver..

Bunca zamandır birlikte olduğun Ferhat'la nasıl tanıştın?.

Birlikte yaşamaya karar vermeniz, hangi olayla başladı?.

Kim kime kur yaptı, en başta?. Ferhat mı sana, sen mi Ferhat'a..

Bunların hiçbiri olmadıysa, geriye bir ihtimal kalıyor.

Ferhat'ın ailesi, senin ailene geldiler ve "Kızınız Ömür'ü, oğlumuz Ferhat'a birlikte yaşasınlar için istiyoruz" dediler..

Var mı başka yolu Ömür?.

(Not.. Bu defa gözünü seveyim sosyal medyada sallama ki, cevabını gene bir ay sonra tesadüfen öğrenmeyeyim..)