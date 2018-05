Bu ülkede harikulade şeyler oluyor.. Kavga etmekten farkına varamıyoruz.

Mesela, geçen hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir müjde verdi..

"Yeni Atatürk Havaalanı (Aynen öyle dedi, 'Adı ne olacak' dedikodularına son vererek) açıldığında, Yeşilköy'deki eski alan 'Park' olacak!."

İstanbul'da böyle bir park ne demek, bilir misiniz?. Kimse anlattı mı?.

New York'ta Central Park neyse o!. Kent yaşamını, kenti değiştirecek bir mucize..

Dinlenme alanları.. Koşu parkurları.. Bin bir çeşit bitkinin yetiştirileceği, başta öğrenciler, herkesin merakla ve ilgiyle gezeceği, özel tarım alanları..

Piknik alanları.. Kafeler, restoranlar.. Çeşitli oyun alanları..

On binlerce insanın tıpkı Central Park'ta olduğu gibi toplanıp konser dinleyeceği devasa gösteri alanı. Daha neler neler..

..Ve dahası.. Binlerce insana iş imkânı..

"Hayali cihan değer", şairin dediği gibi..

Bura İstanbul.. Peki Anadolu?.

Oraya da müjdeler var. Bir yığın yeni stat yapıldı, mesela Trabzon'a.. Mesela Antep'e.. Peki eski statlar ne olacak?.

Onlar da Park!. Yani parkları ülke sathında yayma kararı var. Güzelliğe bakar mısınız?.

Parklar. Sadece vücuda değil, beyinlere de faydalı parklar.. İnsanları yakınlaştıran, dostlukları oluşturan ve ısıtan parklar..

***

Geçen hafta bir Park Haberi de İzmir'den geldi. Hem de ailemden..İzmir Anakent BelediyesiKuzen Ahmet.. Çocukluğum ve gençliğimi beraber yaşadığım, Mülkiye'de beraber okuyup, mesleğe beraber başladığım can kardeşim Ahmet..Eşi Nilüfer ordaymış. Kızları Dolunay ve Nilhan ordaymış..Ağbim Öcal ordaymış.. Keşke ben de olabilseydim.. Kırıklığımı bir türlü atamadığım için gidemedim.. Ama haberleri aldım.1999'da hain bir bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirenEşi Nilüfer Kışlalı açılışta, "Ahmet her konferansa gittiğinde ona 'Hocam bir şey ister misin' diye sorarlardı. Ahmet de her defasında 'Benim kalacağım yer parka yakın olsun' derdi. Parkları çok severdi, parklarda yürümeyi çok severdi. İnsanlar anıldığı sürece yaşar, bunu da biliyorum. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne çok teşekkür ediyorum. İzmir bize vefanın semt adı olmadığını gösterdi" dedi.Öyle gerçekten.. Kilis'e gittiğimde " Ahmet Taner Kışlalı Caddesi"nin rezil halini görünce utanmış ve yazmıştım. İstanbul Beşiktaş'ta üzerinde tek kapı, yani tek adres bile olmayan 50 metrelik bir bağlantı yoluna "Ahmet Taner Kışlalı Caddesi" dediklerinde de öfkelenmiştim.Kızı, Sevgili kuzenim Dolunay "Babam hayatta olsaydı, onu en gururlandıracak şey bir park açılışı olurdu" demiş ve anlatmış.."Babam yeşile, ağaçlandırmaya çok önem veriyordu. Ankara'da yaşadığımızda küçücük de olsa bir park açıldığında hemen bize gelir, oraya ağaçlar dikildi diye sevinçle bizimle paylaşırdı. Çocukların ve 50 yaş üstü insanların yürüyüş, spor yapabilecekleri, nefes alabilecekleri ortamların olmasına da babam çok önem verirdi."En küçük kızı, babasını daha üç aylıkken kaybeden Nilhan da konuşmuş."2 sene önce evimizin yakınlarındaki parka babamın ismini verdiler. Açılışına bizi davet ettiklerinde benden 5-6 yaş küçüklerle konuşma şansım oldu. Babamın ismini daha önce hiç duymadıklarını söylediler. Ben de o zaman şunu anladım. Aslında böyle projeler vefanın haricinde, önemli ismi tekrar hatırlatmak için de bir vesile. Geçmişini hatırlamayanlar onu tekrar yaşamaya mecburlardır. Geçmişimizi hatırlamak dileğiyle."Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın 11 bin metrekaresini yeşil alan.. Seyir terasları ve açık fitness alanları var. Yeni nesil çocuk oyun alanları ile dinlenme ve gösteri mekânları da hazır.. Katalpa kalp şeklinde yapraklarıve haziran ve temmuzda açan çok hoşkokulu çiçekleriyle özel bir ağaç!.İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de ailem adına teşekkürler..