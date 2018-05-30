Bu ülkede harikulade şeyler oluyor.. Kavga etmekten farkına varamıyoruz.

Mesela, geçen hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir müjde verdi..

"Yeni Atatürk Havaalanı (Aynen öyle dedi, 'Adı ne olacak' dedikodularına son vererek) açıldığında, Yeşilköy'deki eski alan 'Park' olacak!."

İstanbul'da böyle bir park ne demek, bilir misiniz?. Kimse anlattı mı?.

New York'ta Central Park neyse o!. Kent yaşamını, kenti değiştirecek bir mucize..

Dinlenme alanları.. Koşu parkurları.. Bin bir çeşit bitkinin yetiştirileceği, başta öğrenciler, herkesin merakla ve ilgiyle gezeceği, özel tarım alanları..

Piknik alanları.. Kafeler, restoranlar.. Çeşitli oyun alanları..

On binlerce insanın tıpkı Central Park'ta olduğu gibi toplanıp konser dinleyeceği devasa gösteri alanı. Daha neler neler..

..Ve dahası.. Binlerce insana iş imkânı..

"Hayali cihan değer", şairin dediği gibi..

Bura İstanbul.. Peki Anadolu?.

Oraya da müjdeler var. Bir yığın yeni stat yapıldı, mesela Trabzon'a.. Mesela Antep'e.. Peki eski statlar ne olacak?.

Onlar da Park!. Yani parkları ülke sathında yayma kararı var. Güzelliğe bakar mısınız?.

Parklar. Sadece vücuda değil, beyinlere de faydalı parklar.. İnsanları yakınlaştıran, dostlukları oluşturan ve ısıtan parklar..

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