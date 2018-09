Ben de yeni öğrendim.

Hemen size naklediyorum.. 15 Eylül, yani bu cumartesi, Dünya Çöp Günü..

Bugünü bize getiren ve bu cumartesi, imkânı olan herkesi katılmaya davet eden de Celal Çapa ve başta eşi Şebnem ve arkadaşları Mine Kalpakçıoğlu, Zeynep Üstünel ve Işın Görmüş..

Gün aslında basit.. Öyle sosyetik, ünlü falan olmanız gerekmiyor. Gazeteci, kameraman falan da yok..

Bu cumartesi nerede iseniz, ama nerede iseniz, orayı temizleyeceksiniz..

Yani işin çıkışı Goethe'den..

"Herkes kendi evinin önünü temizlerse, şehir tertemiz olur.." Sevgili Celal'le biraz konuştum.

"Türkiye'nin dört bir yanını çevirmiş olan çöp yığınlarından rahatsız olmayan var mı? Yollar, sokaklar, çevre yolları, dağlar, denizler, plajlar, her yer çöp yığınlarına terk edilmiş durumda. Belediyeler de hızla artan çöp problemi karşısında çaresiz" dedi..

"Her şeyi devletten beklemek de doğru değil" dedi.

Sonrasını getirdik.

Ben- Son yıllarda milli bir mesele haline gelmiş olan çöp problemiyle nasıl savaşılabilir?

Celal- Sorunun çözümü için bilinçlendirme ve eğitim şart. İnsanları, özellikle çocukları ve gençleri çöplerini yere değil, çöp kutularına atmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmek ve bireyden topluma yayılan bir farkındalık yaratmak çok önemli.

B- Yani Dünya Çöp Günü'nün amacı farkındalık yaratmak mı?

C- Aynen.. Çöpüyle baş etmekte zorlanmış ülkelere bakıldığında, sivil hareketler dikkat çekiyor. Kendilerini 'Trash Hero' yani 'Çöp Kahramanları' diye adlandıran bağımsız guruplar çevrelerini, sahillerini temizliyor, çocuklara ve yetişkinlere eğitimler vererek sürdürülebilir atık yönetimi bilinci kazandırıyorlar.

Bir örnek vereyim..

Slovenya...10 sene önce çöpten sokaklarda yürünmeyecek hale gelen ülkede, bir grup gencin başlattığı kampanya ile ülkede yaşayan her 6 kişiden biri eline eldiveni geçirip çöp torbalarını alarak sokaklara çıkıyor ve ülkeyi baştan sona mis gibi yapıyor. Bir kıvılcımla başlayan bu hareketin sonucunda, Slovenya şu an dünyanın en temiz ülkelerinden biri.

O zaman "Türkiye'de de neden olmasın" dedik ve kolları sıvadık.

Dünyanın dört bir yanında uygulanan "Dünya Temizlik Günü" 15 Eylül Cumartesi günü tüm Türkiye'ye yayılacak. Tüm gün gerçekleşecek olan kampanyada, insanlar istedikleri saatte, bulundukları şehirde veya tatilde, önceden belirledikleri herhangi bir alanı, ya da o gün neredelerse orayı temizleyerek bu hareketin bir parçası olacaklar..

Araştırmalara göre insanlar pis buldukları yeri pis bırakıyor.. Temiz buldukları yere ise özen gösteriyorlar.

Ülkemizde insanlar, çöp toplayan birini gördüğünde izlemektense, yardım etmeyi tercih ediyorlar. Yani iyilik gibi temizlik de bulaşıcı..

O zaman bu hareket farkındalık yaratarak insanlara çöplerini çöp kutular��na atmaları gerektiğini hatırlatmak ve her zaman her fırsatta "Çöp Kahramanlığı Hareketi"ni devam ettirerek tertemiz bir Türkiye yaratmak.

B- Özel çağrıda bulunduğunuz kişiler ve kurumlar var mı?

C- Doğaya, hayvanlara ve insanlara saygılı bir toplum içinde, huzurlu yaşamak için Türkiye'nin çöp kahramanları, 15 Eylül Cumartesi günü tüm sanatçıları, Sivil Toplum Kuruluşlarını, vakıf ve dernekleri, öğrencileri, öğretmenleri, kamu çalışanlarını, siyasetçileri, futbol takımlarını, takım taraftarlarını, genciyle, yaşlısıyla ülkesini seven herkesi, eline eldiven geçirmeye ve bulunduğu yeri temizlemeye davet ediyor.

15 Eylül Dünya Çöp Günü, sloganımız "Hadi yapalım.."

***

Hadi yapalım, dostlar!.Ülkesine, insanına, çevresine, ailesine, en başta kendisine dost olanlar.. Hadi yapalım!.