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Milyonların beklediği tasarı 'te!

  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 09:58
Milyonların beklediği tasarı Meclis'te!
Milyonların beklediği tasarı Meclis'te!

Genel Kurulu'nda bu hafta kabul edilmesi beklenen torba tasarı, milyonların yüzünü güldürecek. İşte o müjdeler...

ESNAFA 10 AYA VARAN İŞSİZLİK MAAŞI

Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığı ile, zor duruma düşerek işyerinin kapatılması veya iflas edilmesi durumunda 10 aya varan işsizlik maaşı verilecek. Tarım Bağ- Kur'lular, isteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörler ve köy ve mahalle muhtarları hariç bütün Bağ-Kur'lular kapsamda olacak. Maaş ödeneğinin günlük tutarı, son 4 aylık prime esas kazançlar dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancın yüzde 40'ı kadar olacak. Ancak ödenek, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyecek. İşyerini kapatana damga vergisi kesilmiş olarak aylık en az 705,60 lira, en çok bin 411 lira işsizlik maaşı ödenecek.

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