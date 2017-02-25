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122 kişiyi işe alacak

DHA
  • Giriş Tarihi: 25.2.2017 10:18 Güncelleme Tarihi: 25.2.2017 10:31
THY 122 kişiyi işe alacak
THY 122 kişiyi işe alacak

Türk Hava Yolları (), 2017 yılı içerisinde ikinci , tecrübeli-tecrübesiz ve işe alacağını açıkladı.

Buna göre, 20 ikinci , 50 tecrübesiz , 50 tecrübeli kabin memuru ve 2 olmak üzere toplam 122 kişi işe alınacak.

BAŞVURU İÇİN ARANAN NİTELİKLER

İkinci Pilot Adayı: , Boeing 737NG tipinde en az 1500 saat uçuş tecrübesine sahip ikinci pilot adayları arıyor. 22–53 yaş aralığında toplam 20 kişi istihdam edilecek.

Tecrübeli Kabin Memuru: 23-32 yaşlar arasındaki kadın ve erkek adayların başvuracağı pozisyon için İngilizce bilmek, en az iki yıl kabin memuru olarak tecrübe isteniliyor. Toplam 50 kişi alınacak.

Tecrübesiz Kabin Memuru: Toplam 50 kişinin alınacağı kabin memuru kadın/erkek adayları için yaş aralığı 21-30. En az ön lisans/meslek yüksek okulu mezunlarını başvuracağı pozisyon için iyi İngilizce isteniyor.

Mühendis: THY'nin Emniyet Bilgi Yönetimi bölümünde görev yapacak mühendislerin uçak, havacılık-uzay, uzay, uçak ve uzay mühendisliği bölümlerinden mezun olması, en fazla 38 yaşında olması isteniyor. Toplam iki kişinin alınacağı bölüm için adayların yüksek lisans derecesine sahip olması tercih nedeni.

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