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Uçak ına yeni haklar geliyor

AA
  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 11:41 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 14:31
Uçak yolcularına yeni haklar geliyor
Uçak yolcularına yeni haklar geliyor

TÜM UÇUŞLARI KAPSIYOR

SHGM, havayoluyla seyahat eden ın sahip olduğu haklar ile uçağa kabul edilmeme, uçuş iptali, uçuşun gecikmesi, alt sınıf ya da üst sınıfa yerleştirilme durumlarındaki asgari haklarını belirlemek amacıyla "Hava Yolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Talimat Taslağı" hazırladı. Yeni düzenlemenin, havayolu şirketlerinin görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Söz konusu talimat, Türk menşeli hava taşıma işletmelerinin Türkiye'deki havaalanlarını iniş veya kalkış noktası olarak kullandıkları, yabancı menşeli hava taşıma işletmelerinin ise Türkiye'deki havaalanlarından gerçekleştirdikleri tarifeli ve tarifesiz tüm uçuşları kapsıyor.

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