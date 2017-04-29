'Martı'sının iskeleti ortaya çıkmaya başladı

İHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 29.4.2017 11:14 Güncelleme Tarihi: 29.4.2017 11:21
Kabataş 'Martı'sının iskeleti ortaya çıkmaya başladı

KABATAŞ'TA ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

'ta deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığını entegre etmek amacıyla yapımına başlanan, kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için '' olarak da anılan, "Kabataş Transfer Merkezi Projesi"nde denize doğru uzanacak iskeleler için kazık çakma işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında kazık çakma işlemleri devam ederken havadan drone ile görüntülendi. Havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı görülüyor.

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Kabataş 'Martı'sının iskeleti ortaya çıkmaya başladı
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