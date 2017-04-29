Kabataş 'Martı'sının iskeleti ortaya çıkmaya başladı

KABATAŞ'TA ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Kabataş'ta deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığını entegre etmek amacıyla yapımına başlanan, kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için 'Martı Projesi' olarak da anılan, "Kabataş Transfer Merkezi Projesi"nde denize doğru uzanacak iskeleler için kazık çakma işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında kazık çakma işlemleri devam ederken çalışmalar havadan drone ile görüntülendi. Havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı görülüyor.