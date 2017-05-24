Son dakika: Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: "Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde ülkemizde uygulanacak olan pide fiyatı ülke genelinde azami 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacaktır. 2015 ve 2016 yılında pidenin kilogram fiyatı 6 lira olarak uygulanmıştı. Örneğin Ankara'da geçen yıl 250 gram pide 1,5 lira iken, bu ramazanda Ankara'da 300 gram pidenin fiyatı 2 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

GEÇEN SENE FİYATLAR...

Geçen sene İstanbul'da 350 gramlık sade pide 1.8 lira, Ankara'da ise 250 gram pide 1.5 lira idi.

İBB'DEN AÇIKLAMA!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Halk Ekmek'in ramazan pidesi fiyatını bu yıl değiştirmediği belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 350 gram pidenin 85 kuruştan satılacağı bildirildi.



ANKARA DA HALK EKMEK PİDEYE ZAM YAPMADI



Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, bu sene de 250 gram pideleri 70 kuruşa satacak.

Şu ana kadar açıklanan illerde fiyatlar şöyle:

TRABZON

Trabzon Fırıncılar Odası tarafından Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Geçen yıl 3 lira olan 500 gram susamlı pidenin fiyatı bu yıl 3.25, 540 gram olan susamsız pidenin fiyatı ise 2.75'ten 3 liraya yükseltildi.

KARABÜK

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Ramazan pidesinin Karabük'te 350 gramlık susamlı pidenin 2.25 TL'den satılacağını kaydetti.

DENİZLİ

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, Ramazan ayında pide fiyatlarına zam olmayacağını söyledi. Denizli'de 300 gram Ramazan pidesinin 1,5 lira olacağını açıklayan Karadaban, Müslümanların büyük önem verdiği 11 ayın sultanı olan 'Ramazan' için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

MANİSA

Manisalılar pideyi bu yıl zamsız yiyecek. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası aldığı kararla pide fiyatlarının geçen yılki fiyatlardan satılacağını duyurdu. Alınan kararla birlikte geçen yıl ramazan ayında 250 gramı 1 lira 50 kuruştan satılan pide, bu yıl da aynı fiyattan satılacak.

EDİRNE

Konuyla ilgili Edirne Ekmek İmalatçıları ve Unlu Mamulleri Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, Ramazan pidesinin fiyatı ile ilgili, "Edirne'de ramazan pidesine 50 kuruş zam yapıldı. Yeni zamla birlikte 300 gram ramazan pidesinin fiyatı 2 liraya yükseldi" diye konuştu.

KASTAMONU

Gıda Malzemeleri İmal ve Satıcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ufuk Dravor, sadece pidenin gramajında düzenlemeye gidildiğini kaydetti. Ramazan pidesinin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 2 liradan satışa sunulacak,