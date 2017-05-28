Bakan Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Mehmet Müezzinoğlu milyonlarca çalışanın merakla beklediği kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Müezzinoğlu kıdem tazminatı düzenlemesinin yarın Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirterek konu ile ilgili şunları söyledi:

Türkiye'de şuanda çalışanların yüzde 80'ni kıdem tazminatı sorununu yaşıyor. Böyle bir yapının daha fazla sürdürülmesi daha fazla mümkün değil. Bu çalışanın hakkı. Korunmalı ve güvence altında olmalı. Bu güvence iş verenin himayesinde toplanıyor. En iyi iş veren bile zora girdiği zaman burada mağdur olan yine çalışan oluyor. Bu mağduriyeti gidermek için bir fon oluşturacağız. Burada iş veren işçinin hakkettiği parayı fona yatıracak. Bu konuda yolun başındayız. İlgili bakanlıklarla teknik çalışmalar tamamlandı. İnşallah yarın hükümete sunulacak. Onay alınırsa sahaya çıkacağız.



Mehmet Müezzinoğlu'nun konuşmasından satır başları;

ERDOĞAN İLE YENİ DÖNEM

16 Nisan'da yapılan sistem değişikliği için 'Evet' veren tüm seçmenlerimize teşekkür ediyoruz. Evet veren seçmenlerimize iyi ki 'Evet' vermişim dedirtmeyi, 'Hayır' veren seçmenlerimize de bir kaç yıl sonra keşke bizde 'Evet' verseydik dedirtmeyi nasip etsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesi tarihi bir dönüşümdür. Bu değişimin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye orta gelir tuzağına yakalanmadan 2023 yılına ulaşmalı. Son 4 yıldır da Türkiye orta demokrasi tuzağına düşürülmeye çalışılıyor. Bu tuzağa düşmemeliyiz.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI: VAR MI, YOK MU?

AK Parti'nin 2015 yılında seçilmiş bir milletvekili gözaltına alındı. Bu anlamda bizim bunu gizlememiz gibi bir konu olamaz. Bu konuda kimin elinde belge varsa versin. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde belge varsa versin gerekeni yapalım. Yapmazsak konuşsun. Yalanı söylüyor. Toplum bunun yalan olduğunu 10 gün sonra anlıyor.

KAMUDAN İHRAÇ EDİLENLER

FETÖ soruşturmaları kapsamında kamuda çalışan 140 bin 901 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunların 102 bini ihraç edildi. 38 bin 772 kişi açığa alındı. 32 bini ise görevine iade edildi.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Dün itibariyle 1 milyon 186 bin 565 kişiye ulaştı. Türkiye'nin bundan sonraki süreçlerde en temel başlıklarından biri bu oldu. Her yıl en az 1 milyon kişiye istihdam sağlamayı hedeflememiz gerekiyor. Bunun alt yapısını kurmamız gerekiyor. Bunu da büyüme rakamlarıyla yaptık. Türkiye her yıl en az yüzde 5'lerde büyüme oranı yakalamalı. Hedefimiz yıl sonu itibariyle 1,5 milyon kişi. Şuan ulaştığımız rakamlarımız gösteriyor ki yıl sonuna kalmadan bu hedefe ulaşacağız. Böylece Aralık ayı itibariyle işsizlik oranları da tek haneye inecektir.

KIDEM TAZMİNATI

Türkiye'de şuanda çalışanların yüzde 80'ni kıdem tazminatı sorununu yaşıyor. Böyle bir yapının daha fazla sürdürülmesi daha fazla mümkün değil. Bu çalışanın hakkı. Korunmalı ve güvence altında olmalı. Bu güvence iş verenin himayesinde toplanıyor. En iyi iş veren bile zora girdiği zaman burada mağdur olan yine çalışan oluyor. Bu mağduriyeti gidermek için bir fon oluşturacağız. Burada iş veren işçinin hakkettiği parayı fona yatıracak. Bu konuda yolun başındayız. İlgili bakanlıklarla teknik çalışmalar tamamlandı. İnşallah yarın hükümete sunulacak. Onay alınırsa sahaya çıkacağız.

41 yıl önce hazırlanan iş kanununda bir fon kurulması öneriliyor. Ama biz bunu kuramamışız. Yüzde 80 mağduriyet yaşıyorsa bundan yararlanan büyük bir kitle var demektir. Çalışanın hakkını koruyabileceğimiz bir yapı oluşturacağız. İki üç ay için bunu başarmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna da kalabilir.

KAMU PERSONEL REFORMU

657 sayılı kamu personeli kanunu sadece çalışana güvence sağlıyor. Bütün sistemi sadece bu güvenceye dayandırırsak büyük bir yanlışlık yaparız. 30 yıl önce avukat olarak başladıktan sonra hukuk nereye gidiyor diye takip yapılmazsa sıkıntı olur. Aslında bu reform önerisinin çalışandan gelmeli. Güvence tabi ki olmalı ama yeterli değil. Liyakat, kendini geliştirme vs...Kamu sendikalarının güvencenin yanı sıra yeni önerileri olması gerekiyor. Devlete kapağı atayım gerisi önemli değil mantığından kurtulmamız gerekiyor. 80 milyonu bu mantığa mahkum etmemiz doğru değil. Bu konuyu henüz Meclis gündemimize almadık ama çalıştaylarımızda bunu konuşuyor, tartışıyoruz.