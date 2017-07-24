Bakan Ağbal'dan flaş TEDES açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ÖTV, KDV ve kurumsal vergilerin geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ağbal'ın dikkat çektiği konulardan biri de, çok sayıda sürüücünün de tepkisine yol açan TEDES cezaları. Bakan Ağbal'ın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

"BELEDİYELER ŞİRKETLERE DEVRETMİŞ"

Çok iyi niyetlerle yola çıktık dedik ki, bir kazan kazan. Yani belediyeler bu sistemi kuracak. Ben bir kamu kaynağı harcamadan bir ceza sistemi kuruyorum. Sonra bir gördük ki bunu belediyeler şirketlere devretmiş.

"AMAÇ GELİR ELDE ETMEK DEĞİL ASLINDA"

Bir de açgözlülük diyeceğim açgözlülük olunca da her yere kurmuşlar onu. İçişleri Bakanlığı ile bu konuda bir farklı fikrimiz yok. Bu elektronik denetim sistemi (EDS) bence doğru bir proje, bu projenin yaygınlaştırılması lazım. Bu projenin iş modelinin aslında belki de belediye belediye değil bölgesel olarak yapılması gerekiyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 'Bu konuyla ilgili bir çalışın bakalım, buradan bir özelleştirme uygulaması çıkarabilir miyiz' diye de bir talimatım oldu. Arkadaşlar da şu anda onu çalışıyorlar. Yani bölgesel düzeyde belli kural, kaide ve standartlarla böyle bir uygulamada yapabiliriz. Amaç gelir elde etmek değil aslında, trafik kurallarına uyulmasını sağlamak" diye konuştu.