Kurban fiyatları ne kadar? - Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları merakla bekleniyor!

Her yıl kutlanan ve müslümanlar için büyük değer taşıyan Kurban Bayramı , bu senede heyecanla bekleniyor. Bu önemli gün için geri sayım başlarken 2017 kurbanlık fiyatları da merak konusu oldu. '' Kurban fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başladı. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını bu başlık altından öğrenebileceksiniz. 2017 Kurban fiyatları ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, ramazan ayında artan kırmızı et fiyatlarının kilogramda 3-5 TL civarında düştüğünü belirterek, "Düşüş eylül ayına kadar sürer. Bu yılki kurbanlık fiyatlarında ciddi artış beklemiyoruz" dedi. Yücesan, üreticinin elinde yeterli stok olduğunu gerektiğinde ithalat yetkisinin kullanılabileceğini söyledi.

STOK YAPAN BÜYÜK FİRMALAR



Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç da, "Et fiyatları geçen yıla göre en fazla enflasyon oranında yani yüzde 7-8 artabilir. Fakat ben bu artışın gerçekleşeceğini de düşünmüyorum" dedi. Tunç, birkaç büyük firmanın stok yaptığını belirtti. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş de, "Maliyet artışlarını da göz önüne alarak canlı hayvan kilogram fiyatının bu kurbanda 31-32 lira civarında oluşacağını tahmin ediyorum. Geçen sene bu 29-30 lira civarındaydı" diye konuştu.

GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞTÜ



Hükümet, canlı büyükbaş hayvanların ithalat gümrük vergisini yüzde 135'ten 26'ya düşürdü. Karkas et ithalatında ise, yüzde 100-225 arasında olan gümrük vergisi 40'a indirildi.

ET ÜRETİMİ AZALDI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, toplam kırmızı et üretimi ilk çeyrekte 232 bin 404 ton olarak tahmin edildi. Toplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme göre yüzde 14.1, bir önceki yılın aynı dönemine göre de 2.3 azaldı.

KURBAN BAYRAMI TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı, her yıl biraz daha gerileyerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü Arefe olarak kabul edilecek. 01 Eylül- 04 Eylül arası ise Kurban Bayramı'nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arefe günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.

*31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Perşembe)

*1 Eylül Kurban Bayramı 1.gün (Cuma)

*2 Eylül Kurban Bayramı 2.gün (Cumartesi)

*3 Eylül Kurban Bayramı 3.gün (Pazar)

*4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün (Pazartesi)





