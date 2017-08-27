Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? (27 Ağustos Pazar)

Altın fiyatları 27 Ağustos Pazar günü ne durumda? Yaz aylarının gelmesiye birlikte düğünler, nişanlar ve sünnet törenleri gibi özel günler giderek arttı. Vatandaşlarımız arasında da en değerli hediyelik eşya olarak nitelendirilen altının fiyatı ve gidişatı merak ediliyor. Yatırımcılar dışında vatandaşlar da altının durumunu yakından takip ediyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç liradan işlem görüyor? İşte altın ne kadar? Gram altın ne kada? Çeyrek altın ne kadar? gibi soruların yanıtları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 229,1878

SATIŞ: 234,3825

GRAM ALTIN

ALIŞ: 142,5456

SATIŞ: 142,9839

YARIM ALTIN

ALIŞ: 456,9433

SATIŞ: 468,7650

TAM ALTIN

ALIŞ: 916,7514

SATIŞ: 934,6629

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 948,0000

SATIŞ: 958,0000

ONS

ALIŞ: 1.291,0700

SATIŞ: 1.291,4300