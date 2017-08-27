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ı ne kadar? ? Gram ? (27 Ağustos Pazar)

Giriş Tarihi: 27.8.2017 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 09:58
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? (27 Ağustos Pazar)

ı, Pazar sabahı ne durumda? 27 Ağustos Pazar altın fiyatlarındaki son durumu altın alma düşüncesi olan vatandaşlarımız için özel olarak hazırladık. ? ? Çeyrek ? gibi sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. Altın 25 Ağustos Cuma gününe nasıl başladı? ? İşte 27 Ağustos altın fiyatları...

ı 27 Ağustos Pazar günü ne durumda? Yaz aylarının gelmesiye birlikte düğünler, nişanlar ve sünnet törenleri gibi özel günler giderek arttı. Vatandaşlarımız arasında da en değerli hediyelik eşya olarak nitelendirilen altının fiyatı ve gidişatı merak ediliyor. Yatırımcılar dışında vatandaşlar da altının durumunu yakından takip ediyor. 'da ise dan işlem görüyor? İşte altın ne kadar? ne kada? ? gibi soruların yanıtları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 229,1878

SATIŞ: 234,3825

GRAM ALTIN

ALIŞ: 142,5456

SATIŞ: 142,9839

YARIM ALTIN

ALIŞ: 456,9433

SATIŞ: 468,7650

TAM ALTIN

ALIŞ: 916,7514

SATIŞ: 934,6629

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 948,0000

SATIŞ: 958,0000

ONS

ALIŞ: 1.291,0700

SATIŞ: 1.291,4300

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Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? (27 Ağustos Pazar)
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