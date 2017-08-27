Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? (27 Ağustos Pazar)

Altın fiyatları 27 Ağustos Pazar günü ne durumda? Yaz aylarının gelmesiye birlikte düğünler, nişanlar ve sünnet törenleri gibi özel günler giderek arttı. Vatandaşlarımız arasında da en değerli hediyelik eşya olarak nitelendirilen altının fiyatı ve gidişatı merak ediliyor. Yatırımcılar dışında vatandaşlar da altının durumunu yakından takip ediyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç liradan işlem görüyor? İşte altın ne kadar? Gram altın ne kada? Çeyrek altın ne kadar? gibi soruların yanıtları...
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 229,1878
SATIŞ: 234,3825
GRAM ALTIN
ALIŞ: 142,5456
SATIŞ: 142,9839
YARIM ALTIN
ALIŞ: 456,9433
SATIŞ: 468,7650
TAM ALTIN
ALIŞ: 916,7514
SATIŞ: 934,6629
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 948,0000
SATIŞ: 958,0000
ONS
ALIŞ: 1.291,0700
SATIŞ: 1.291,4300