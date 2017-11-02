2 Kasım altın fiyatları ne kadar? | Çeyrek altın ve Gram altın ne kadar? - EN GÜNCEL

2 Kasım altın fiyatları ne kadar? Akrabalık ilişkilerinin güçlü olduğu ülkemizdeki düğünlerde, törenlerde altın takma geleneği mevcut, bununla birlikte vatandaşlar hediyelik eşya olarak altına yoğun ilgi gösteriyor. Yatırım olarak da nitelendirilen altının fiyatları ve Kapalıçarşı'daki gelişmeler sürekli araştırılan konuların başında geliyor. İşte altın ne kadar? çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtı ve 02.11.2017 altın fiyatları...,

GRAM ALTIN

ALIŞ: 156,43

SATIŞ: 156,46

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 250,41

SATIŞ: 256,08

YARIM ALTIN

ALIŞ: 499,25

SATIŞ: 512,16

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.004,76

SATIŞ: 1.029,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.030,00

SATIŞ: 1.040,00

Altın nedir?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

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