Haberler > Avrupa Haberleri > Üst üste gelen acıya dayanamadı

Üst üste gelen acıya dayanamadı

Giriş Tarihi: 9.10.2018 09:16
Üst üste gelen acıya dayanamadı
ALMANYA'NIN Karlsruhe kentinde yaşayan (39) isimli Türk, yaşadığı binanın 3. katından atlayarak yasamına son verdi. Yılmaz'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. 10 yıl önce Gaziantep'te balkondan düşen ve o kazadan sonra yaşamını engelli olarak sürdüren Yılmaz'ın kardeşi de karıştığı bir kavga sonrası ağır yaralanıp engelli hale geldi. Vedat Yılmaz'ın kaza geçiren annesi de kendisi ve kardeşi gibi hayata engelli olarak devam etmek zorunda kalmıştı. Babası da felç olan ve yasanan tüm bu olaylardan sonra bunalıma giren Yılmaz, oturdukları evin balkonundan atlayıp yasamına son verdi. Yılmaz'ın cenazesinin memleketi Gaziantep'te toprağa verileceği öğrenildi.

Fatih YILMAZ / KARLSRUHE
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üst üste gelen acıya dayanamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN