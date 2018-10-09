Üst üste gelen acıya dayanamadı

ALMANYA'NIN
Karlsruhe kentinde yaşayan Vedat Yılmaz
(39) isimli Türk, yaşadığı binanın 3. katından atlayarak yasamına son verdi. Yılmaz'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. 10 yıl önce Gaziantep'te balkondan düşen ve o kazadan sonra yaşamını engelli olarak sürdüren Yılmaz'ın kardeşi de karıştığı bir kavga sonrası ağır yaralanıp engelli hale geldi. Vedat Yılmaz'ın kaza geçiren annesi de kendisi ve kardeşi gibi hayata engelli olarak devam etmek zorunda kalmıştı. Babası da felç olan ve yasanan tüm bu olaylardan sonra bunalıma giren Yılmaz, oturdukları evin balkonundan atlayıp yasamına son verdi. Yılmaz'ın cenazesinin memleketi Gaziantep'te toprağa verileceği öğrenildi.
Fatih YILMAZ / KARLSRUHE