Sorumsuzluk ölüm getirdi

Almanya'ya Yunanistan'ın İskeçe kentinden sezonluk işçi olarak geldiler. Demiryolları bakımını üstlenen şirkette kendileri gibi Batı Trakyalı dört arkadaşları ile çalışmaya başladılar. Salı günü Aschaffenburg kentine bağlı Mainaschaff ile Stockstadt kasabaları arasındaki demiryolu köprüsünün paslanmış demirlerini temizlemek üzere görevlendirildiler.22 yaşındaki Alpay Hazım ile 34 yaşındaki Gökhan Küllü, işlerini yaparken gelen trenin altında kalarak can verdiler. Kaza, Hazım ile Küllü'nün trenin geldiği konusunda uyarılmamaları sonrası meydana geldi. 400 metre ileride çalışan mesai arkadaşları, olayın şokunu yaşarken, "Bir gün önce güvenliğimizden sorumlu kişiyi cep telefonu ile oyun oynarken görüp uyardık" dedi.ÖLEN iki gencin çalıştığı Düsseldorf'daki BKG Korrosionsschutz firmasının Proje Müdürü Mehmet Gençoğlu, "Alman Demiryolları'ndan iş alıyoruz. İşçilerimizin güvenliğini ise başka bir firma üstleniyor. Güvenlik görevlisi trenin geldiğini haber vermeyince iki gencimiz ölüme terk edildi. O güvenlikçinin elimizde bir gün önce yasak olmasına rağmen cep telefonu ile oynarken çekilmiş fotoğrafı var. Polise verdik" diye konuştu.ALPAY Hazım henüz hayatın baharındaydı. Üniversite öğrencisiydi ve geçim sıkıntısı nedeniyle iki yıldır tatillerde Almanya'ya gelerek çalışıyordu. Bekar olan Alpay da yurtta kalıyordu. Oğlu gibi Almanya'da gemilerde sezonluk işçi olan baba Hazım Hazım, oğlunun ölüm haberi ile yıkılırken, cenazeyi İskeçe yakınlarındaki Yassıköy'de defnedecek.KAZAYI fark edince olay yerine koşan Türkler, ambulans çağırdı. Olay yerine yakın oturan ilkyardım ekip amiri Sven Oster, "Özel aracıyla gelip ilk müdahaleyi yapmaya çalıştım. İşçilerden biri anında ölmüştü. Diğeri hayattaydı ancak kısa süre sonra can verdi. Arkadaşları çığlıklarla ağlıyorlardı. Onların acısı içime işledi" ifadelerini kullandı.İSKEÇELI Gökhan Küllü, 9 ay önce Almanya'ya gelmişti. Evli ve bir kız babası olan Küllü, 11 yıldır sezonluk işçi olarak çalışıyor, kendi gibi sezonluk işçilerle birlikte Wiesbaden kentindeki yurtta kalıyordu. Ailesini geçindirmek için Almanya'ya gelen Küllü'nün cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere İskeçe'ye gönderilecek.