5.9 milyon kişi aşırı borçlu

KREDİ kuruluşu Creditreform, Almanya'da 5.9 milyon kişinin aşırı borçlu olduğunu açıkladı. Artan enerji ve gıda fiyatları göz önüne alındığında gelecekte aşırı borçlu sayısında patlama yaşanabileceğinin altı çizildi. Creditreform'un Borç Atlası'nda, 7.8 milyon hane ile 15.6 milyon kişinin artan enerji faturalarını karşılayamama riski ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.CREDITREFORM'UN ekonomi uzmanı Patrik Ludwig Hantzsch, "Aşırı borçluluk rakamları çok yakında önemli ölçüde artacak. Enflasyonun ve yükselen enerji maliyetlerinin oluşturduğu yük, henüz tüketiciye tam anlamıyla ulaşmadı" şeklinde konuştu. Ekonomi uzmanları da, çok sayıda hanedeki borç durumunun önümüzdeki yıl önemli ölçüde kötüleşmesini beklediklerini ifade etti. Cengiz PARLAYAN / DORTMUND