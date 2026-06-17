Fransa, Senegal’i Mbappe ile yıktı

Fransa, Senegal’i Mbappe ile yıktı
Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. ABD'deki New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz biterken ikinci devrede tam 4 gol atıldı. Didier Deschamps'ın öğrencileri, ikinci devrede vites artırırken 66. dakikada Kylian Mbappe takımı öne geçirdi. 82'de Bradley Barcola durumu 2-0'a getirdi. Müsabakanın son anlarında 90+5'te Senegal'de İbrahim Mbaye farkı bire indirirken hemen ardından 90+6. dakikada sahneye tekrar çıkan Mbappe, müthiş füzesiyle sonucu belirledi. Grubun ikinci haftasında Fransa, Irak ile oynayacak. Senegal ise Norveç ile kozlarını paylaşacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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