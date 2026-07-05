Gönüllerin şampiyonu

Yeşil Burun Adaları, tarihlerinde katıldıkları ilk Dünya Kupası'nda adeta bir destan yazdı. 90 dakikalarda hiç kaybetmeyen, nazar boncuklu hocaları sırt üstünde taşınan, golleri jeneriklere sığmayan, yüreklere dokunan bir takım oldu. 530 bin nüfuslu bu küçük ada ülkesi, son 32 turunda Arjantin'e kök söktürdü. Son şampiyona ecel terleri döktüren Yeşil Burun Adaları, yenilgiden gelip iki kez beraberliği sağladı. Peri masalını uzatmaya taşıyan Afrika ekibi, ancak devamını getiremedi. Gruplarda da Yamal ve Pedri'li İspanya'dan (0-0) puan alan, Valverde ve Muslera'lı Uruguay'a (2-2) teslim olmayan Yeşil Burun, Suudi Arabistan (0-0) ile de berabere kaldı. Oynadıkları 4 maçın 3'ü eski Dünya Şampiyonlarına karşıydı (İspanya, Uruguay, Arjantin). Mütevazı kadrosuyla Dünya Kupası'nın en iz bırakan takımlarından biri oldu.



40 YAŞINDAKİ VOZİNHA IKER CASILLAS'I GEÇTİ

YEŞİL Burun kalecisi Vozinha, kupada büyük üne kavuştu. Devlere duvar ören 40 yaşındaki eldiven, turnuva öncesi Instagram'da 40 bin olan takipçi sayısında büyük bir sıçrayış sağladı. İspanya'nın eski file bekçisi Iker Casillas'ı geçerek 21 milyona ulaşan Vozinha, Instagram'ın en çok takip edilen kalecisi oldu. 40 yaşında Dünya Kupası'nda tarih yazdı.