Dirilişin adı: Arjantin

Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin, 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek destan yazdı ve çeyrek finale yükseldi. ABD'deki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan müsabakada Afrika ekibi 15. dakikada Yasser İbrahim ve 67'de Zico'nun golleriyle ilk yarıyı iki farkla önde kapattı. Messi ise 21'de penaltı atışında kaleciyi geçemedi. İkinci devrede kıran kırana geçen maçın 79. dakikasında Tangocuların stoperi Romero, Messi'nin asistinde farkı bire indirerek geri dönüşün fitilini ateşledi. 4 dakika sonra 83'te sahneye çıkan 39 yaşındaki süper star Lionel Messi eşitliği getirerek maçın daha bitmediğini gösterdi. 90+2'de geri dönüşü tamamlayan golü kaydeden Enzo Fernandez takımına çeyrek final biletini getirdi. Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü oyuncusu olan (21 gol) Messi, asist sayısında da Maradona'yı geride bırakarak 9 ile turnuva tarihinin en çok asist yapan futbolcusu oldu.

'MESSİ BİZİM LİDERİMİZ'

Müsabaka sonrası konuşan Arjantinli golcü Lautaro Martinez, Messi ile ilgili, "Messi'nin son Dünya Kupası ve o bizim liderimiz" dedi. Julian Alvarez ise "Bir gol daha attı ve büyük bir efsane olduğunu bir kez daha gösterdi. Onunla aynı takımda oynamaktan, yanında olmaktan ve ona destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'MAÇLARI ARTIK İZLEMEYECEĞİM'

Mısır'ın teknik direktörü Hossam Hassan maç sonrası FIFA'ya sert eleştirilerde bulundu. 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Bir penaltımız vardı ve hakem üçüncü golümüzü iptal etti. Dünya Kupası'nın ticari başarısı için son şampiyonun turnuvada kalmasını, Messi'nin buralarda devam etmesini istiyor olabilirler. Dünya Kupası maçlarını artık izlemeyeceğim" ifadelerini kullandı.