Efsanelerin celladı!

Dünya Kupası son 16 turunda İspanya, Portekiz'i 1-0 yenerek Ronaldo'nun hayallerini çimlere gömdü. 90+1'de Boğalar'ı zafere taşıyan golü kaydeden Merino sadece ülkesi için değil, rakipleri için de sıra dışı bir kariyere sahip. 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'ya 119. dakikada attığı kafa golü, İspanya'ya turu getirmişti. İspanya turnuvayı şampiyon kapatırken ev sahibi Panzerler acı bir tokat yemişti. Maçın hemen ardından Toni Kroos milli formaya veda ettiğini duyurdu. Ardından Thomas Müller ve İlkay Gündoğan da Almanya defterini kapattı.

EN ÖNEMLİ ANLARDA HEP SAHNEDE!

Stuttgart'taki o gece, Alman futbolunun üç efsanesi milli takımla olan kariyerlerine son verdi. Şimdi ise Dallas'ta, Mikel'in golü Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki son dansını bitirdi. Arsenal forması giyen Mikel, attığı golü azim ve sıkı çalışmanın bir ödülü olarak nitelendirdi. Tecrübeli orta saha "Birkaç ay önce burada olmak akıl almaz bir şeydi ve şimdi zirvedeyim. Kariyerimin en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Teknik direktör La Fuente, "Merino bizi asla hayal kırıklığına uğratmaz. Bize Avrupa Şampiyonluğunu kazandırdı ve en önemli anlarda her zaman sahnede" ifadesini kullandı.



Bülent TİMURLENK



ŞAİR PESSOA NE DEMİŞ BAK!

Tecrübeli iyi bir kaleci, ziyadesiyle iyi bir defans hattı, yaratıcı oyuncular ve en önde bir yorgun savaşçı bir dünya starı . Kağıt üzerinde olan sahaya yansımadı ve Portekiz evine döndü. 20 yıl önce ilk kitabını yazmış bir yazar, bugün çok daha iyis-i ni yazabilir. Bir müzisyen, çok daha fazla satan bir albüm yapabilir. Ama futbolda bu böyle değil. Takvim yaprakları acımasızdır. Cristiano Ronaldo, 2006 Almanya'da bir golle başladığı serüvende tam 6 Dünya Kupası'nda forma giydi. Hepsinde gol attı. Evet, Portekiz bir şey kazanamadı. Onun yerine İspanya karşısında Hırvatistan maçının kahramanı Gonçalo Ramos forma giyseydi bir şeyler değişir miydi, bunun için artık çok geç. 'Messi mi, Ronaldo mu?' anlamsız bir tartışma. Bu adam 20 yıl boyunca oynadığı takımın en büyük silahı oldu ama ne M.United ne Real Madrid ne de Juventus, Ronaldo bağımlısı d eğildi. Kazanırken hep iyi takımdılar. Barcelona'da uzun yıllar, Arjantin'de ise her zaman Messi olmazsa ne olur telaşıyla geçti yıllar. A-Bola Gazetesi'nde Ronaldo'nun gözyaşlarıyla sahayı terk ettiği vedasının ardından Portekizli şair Fernando Pessoa'nın dizelerini hatırlatmışlar ve Ronaldo'ya sormuşlar, doğrusu iyi de etmişler: Ey tuzlu deniz, Portekiz'in gözyaşları senin tuzunun ne kadarı. Şimdi söyle Ronaldo, gözyaşlarının kaçı Portekiz'in gözyaşları… Zor bir akşamın ardından uzun zamandır bencil olmak ve yüksek egosuyla eleştirilen Ronaldo'ya doğrusu şairane bir gönderme bu...